高雄洲際酒店「港灣海景套房」開箱！雙窗景設計＋奢華Happy Hour

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者黃鄒承恩

坐落於亞洲新灣區核心的「高雄洲際酒店」，與高雄市立圖書館總館為鄰，擁有奢華與優雅兼具的設計，2年多前首次入住就一見傾心。趁年底受邀到高雄總圖的演講，再次選擇步行僅3分鐘即可回家的高雄洲際酒店，不只方便，加上入住「港灣海景開放式套房」及行政酒廊的新體驗，讓我尚未出發就滿心期待。還有去年6月開幕的好客餐廳，以打落花磚上的港都豐沛光影及道地濃郁的南洋風味，讓我彷彿置身新加坡，回味再三。

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▲港灣海景開放式套房擁有雙邊窗景，臥室面向高雄總圖，可欣賞該建築的日夜不同風情。

▲榮幸受到高雄市立圖書館邀請，以「永無止鏡的生命探索之旅」為題進行演講。

▲行政酒廊從菜單到空間，都很雅致。

▲行政酒廊提供的下午茶，若是雙人前來會提供這樣一組精緻的鹹甜點，很有誠意。



▲我很喜歡好客餐廳的空間設計，殖民風格運用得很到位。

在地奢華 從進門開始的沉浸體驗

走進飯店大廳前，兩隻華麗孔雀迎賓外，還有結滿燈泡的橄欖樹，亮燦燦彷彿南義小鎮的傍晚，襯著迎接旅人到來的圓弧光柵，頂級飯店的質感，就藏隱在這些細節裡。優雅時尚的大廳還蘊含了深海元素，步入其中，猶如置身水下 10 公尺，深藍色調與流暢的燈光設計，完美呼應了高雄作為海港城市的魅力。入住當晚，正好來台舉辦演唱會的「Take That」也下榻於此，我出門前往高雄總圖正好與一群追星粉絲擦身，這份巧遇也讓這座國際級酒店的吸引力不言而喻。

▲一樓飯店大廳入口，美到總讓人想多駐足一會兒。

▲飯店大廳運用海洋意象，優雅的呈現港都特色。

▲不只空間，高雄洲際的照明設計也同樣出色。

港灣海景開放式套房 精緻與功能兼備的空間設計

酒店由1至16層為客房區域，往上則為住宅，總計規劃了253間客房與套房，提供多樣化的選擇。這次，我入住7樓邊間、17坪的「港灣海景開放式套房」，相較於高雄其他同級飯店，嚴格來說高雄洲際的房間不算大，但在質感上確實沒話說，整體設計相當優雅細緻且施工也到位！

▲臥室的床頭一景，檯燈選用的很成功。

▲Mini Bar還提供一組茶具與原葉茶，有心。



私密、景觀、奢華一應俱全

整體格局分為三大區域，進門後是帶有獨立洗手間的客廳，方便接待訪客的同時也保有臥室的私密性；臥室則面向港灣與高雄總圖，視野很不錯；而房間最大亮點，則是位於另一側的蛋型浴缸景觀浴室。設計上處處體現著對細節的用心，從空間規劃到照明搭配，無不讓人感到舒適與放鬆。

▲面向港景的蛋形浴缸，可讓旅人舒服泡澡。



▲客廳的洗手間，是套房的標準配置。



▲一進門的客廳區，若有朋友來訪可在這舒服聊天。



▲因為洲際大使的會員身份所獲得的迎賓甜點組。



精品設備全齊備

房內各項設備的挑選也足見用心，不只Dyson吹風機，床鋪選用美國舒達（Serta）寢具，提供優異的睡眠支撐，讓我一夜好眠；音響則搭載Bose Soundbar，播放音樂或搭配電視使用，音質表現都十分出色。Mini Bar部分，除有 Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機，還額外準備了原葉茶葉及耳掛咖啡，讓旅人能享受不同的風味選擇。

▲沐浴用品採用瑞典品牌 Byredo的 Blanche（返璞歸真）系列。



▲Mini Bar蠻具誠意，同時有咖啡膠囊、花草茶包、原葉茶以及濾掛咖啡。



▲知道房間有提供Bose藍芽音響，因此放心的沒把自己的藍芽喇叭裝進行李。



房內環保濾水系統

除了上述質感品牌好物，為推動永續旅遊，高雄洲際自今年 6 月起不再提供瓶裝水，每間客房內都設有獨立飲水過濾系統，既方便又環保，亦充分展現品牌的社會責任感。

▲因應環保政策的貼心升級。



▲不用走出房間裝，在客房就能輕鬆有源源不絕的飲水。



▲浴室採雙洗手台配置，整體來說是很不錯的衛浴空間設計。



窗景之美 城市與港灣的流動風景

住在港灣海景開放式套房的一大樂趣，是可以享受窗外如畫的風景。白天，近在咫尺的高雄總圖就在眼前，近的讓我不禁想像彷彿站在窗邊就能直接進行講座。而夜晚，港灣的燈火與船隻點綴城市的活力與浪漫，當晚的驚喜，則是歌詩達 Costa 莎倫娜號郵輪，準備離港駛向那霸與石垣島，不僅為窗外增添動態美感也帶來一股旅行況味。

▲薄暮時分的璀璨窗景，高雄總圖與準備離港的Costa郵輪。

▲飯店放在書桌上的自編刊物，很具風格。



▲入住晚上就散步到高雄總圖進行演講，非常方便。

▲謝謝每位到場的聽眾，甚至還有幾位是專程從外縣市來，謝謝你們。



行政酒廊 品味與美食的饗宴

首次體驗高雄洲際的行政酒廊，細膩服務與用心餐點都讓我留下深刻印象。無論是下午茶、傍晚的Happy Hour，還是早晨的精緻早餐，都展現了酒店的高規格與誠意。下午茶時段提供甜鹹兼備的英式下午茶組，我點了壺伯爵茶搭配，享受悠然自得的氛圍。

前往講座的傍晚，我在Happy Hour時間簡單用餐，本以為只是墊個肚子，卻發現提供的餐點完全可作為正餐，除了自助餐台上的各式料理，酒店還特別推出來自館內不同餐廳的招牌餐盤，如南洋餐廳「好客」的胡椒濃郁肉骨茶與日式餐廳的鴨胸，品質與味道都讓人驚艷。

▲行政酒廊的氣氛很棒，不管是傢俱與燈具都用得好。



▲行政酒廊的雙人下午茶組，不用額外付費。



▲傍晚Happy Hour當然也提供多樣酒款。



▲Happy Hour來自飯店三家餐廳的招牌小點，讓我印象深刻。



晨光中的精緻饗宴

早餐，我也選擇在行政酒廊用餐。半自助形式搭配可單點的主菜，整體氛圍清幽，相比一樓的大型自助餐，這裡更加適合喜愛細膩服務的客人，算是比較大人系的選擇。

▲行政酒廊早餐提供幾道的現做料理。

▲在安靜舒服的空間品嚐精緻早餐開始一天。



好客餐廳 南洋料理的原汁原味

位於酒店2樓的南洋餐廳「好客」，帶有殖民風格的裝潢，是這次入住讓我喜愛的另一個亮點。餐廳名稱「好客」援引自新加坡像是台灣夜市的「Hawker Center」，那通常位於露天或是半露天的場所。融合西方與東南亞各國料理特色，形成了新加坡充滿活力且獨特的餐飲文化，藉由馬來西亞主廚掌舵的菜單，帶領食客穿越到東南亞街頭巷尾品嚐原汁原味的料理。

▲新加坡以前農作時發展出來的餐盒容器，也被用來裝盛食物端上桌。



▲不用特別飛出國，在這就能吃到道地南洋料理。



饕客必訪的南洋饗宴

從潮州肉骨茶到海南雞飯，再到軟殼蟹與檳城蝦麵，每一道料理都充滿濃郁的香氣與風味，展現了新加坡Hawker Center的活力精神。餐廳環境優雅、服務貼心，無論是愛好南洋料理的老饕還是想嚐鮮的旅人，這裡都值得一試！

▲檳城蝦麵（Penang Prawn Mee）：油麵、米粉、蝦湯、虎蝦，每份NT$520。



▲伴隨美好陽光吃下這一口麵，這下心都飛向南洋了。

▲紅豆冰（Ais Kacang）：綠豆粉條、紅豆、亞答籽、波羅蜜、椰糖、椰奶、冰淇淋，每份NT$280。



現代奢華與優雅的完美融合

作為IHG洲際酒店品牌的一員，高雄洲際無論在設計還是服務上，都延續了品牌一貫的高質感。雖說高雄洲際酒店並不像一些歷史悠久的洲際品牌酒店以故事見長，但其透過設計語彙，像是結合高聳的建築與典雅的圓拱元素，賦予一座現代城市的新風貌，從深海藍的大廳到港景窗邊，白天黑夜，都能細品其中的奢華與優雅。

▲飯店使用不少很有洲際酒店特色的圓拱元素。



高雄洲際酒店

地址：高雄市前鎮區新光路33號

電話號碼： 07－3391888

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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