點亮台灣最後淨土！2024台東光祭藝術品搶先看　老天加碼無價朝霞

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者黃亭詠

過了松山，下一站就是花蓮，從台北車站搭上騰雲號不久，聽到車長廣播頓時讓我有了輕盈的出遊心情，也因為這樣的靠站節奏，只需4小時就能抵達台東，這趟來去台東是為了要參加「2024台東光祭」記者會，重點是在 10/25 活動登場前搶先預覽本次來自包括國際藝術團隊共 10 組所打造與地景融合的燈光藝術裝置，其中還有台東在地的 50 位小朋友與藝術家共創的作品一起發光登場。第三屆「2024台東光祭」即將於 10/25-12/8 於知本溫泉區舉行，乘著秋涼摸黑賞光還能順道泡湯，若有興致隔天一早到太麻里海邊，還有機會欣賞隱藏版的第 11 號作品。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲記者會在展示《光浴．光遇》作品的星星草原舉行。

▲台東光祭今年是第三次舉辦，希望能吸引來自海內外的旅人逐光而旅。



▲記者會隔天起個大早，老天爺沒讓人失望的大秀日出作品。

光的故鄉

台東，自詡為光的故鄉，來到台東，夜可賞星光、觀月亮，清晨還能迎接台灣本島的第一道曙光。於是今年台東光祭，就以「自然光域」為主題，藝術家們以台東的日、月、星辰等自然元素為靈感，結合創新科技與藝術手法，藉由光雕、投影還有部分結合聲音，創造別開生面的光之幻境。

▲記者會舉辦當下適逢超級月亮，幸福的看到美好月色。

▲ 在太麻里順道欣賞了《2024南迴藝術季—光之迴境》藝術家尼誕．達給伐歷的作品《是那裏嗎？》。

▲在太麻里迎接曙光，獲得滿滿能量。

▲在知本溫泉區有標示清楚的作品位置可參考。

作品介紹

這次展出作品共有 10 件，若有時間不妨步行加上一小段開車慢遊在知本的夜把所有作品都集點完成，但若時間有限，推薦其中 5 件為必看亮點。

《日行跡》藝術家：千田泰廣｜地點：黑板樹林區

本次讓我印象最深刻的作品是來自日本藝術家千田泰廣的《日行跡》，觀者需要走入夜林中，投影的白色光線移動在隨機編織的白色尼龍繩，此時彷彿置身流星雨裡，先別急著離開，大約每 5 分鐘會有一次強光投射，移動的光點瞬間靜止，宛如宇宙大爆炸，一切回到太初。

《星空動物園》藝術家：VJ 舒瓦夫 (VJ Suave) x 台東在地學⽣共創｜地點：勇男橋下草原空間

來自巴西的藝術家 VJ 舒瓦夫擅長⽤藝術擾動地⽅，藉由藝術，讓⼈們以新視⾓欣賞周遭原以為了無新意的世界，VJ 舒瓦夫邀請在地 50 位⼩朋友一塊發揮想像⼒來創作屬於⾃⼰的獨特太空動物，經由現代科技加上投影，讓那些可愛圖像跟著遊客一起漫步夜遊。

《煥》藝術家：玖格設計 ｜地點：勇男橋

跨越知本溪的勇男橋可說是 2024台東光祭的主燈，以勇男橋為畫布，將台東的⼭、海及多樣物種，化作絢麗的動態光影，蝴蝶斑斕、⽇出海景以及⼭雲星空，流轉變換，以光書寫屬於台東的故事。

《⼭海野台》藝術家：丁尺建築師事務所 x 葉廣⼯作室 ｜地點：知本圳親水公園

以傳統野台戲下的⾦屬椅凳為創作素材，不同是今晚要粉墨登場的是月亮繁星，舞台則是知本山水。椅凳所堆疊的弧形牆體，象徵地殼板塊運動隆起的⼭脈，而每隔一段時間所瀰漫的乾冰，則是地殼運動下為知本帶來的禮物：溫泉地熱。

《落雨》藝術家：原有機製｜地點：麵包樹林

作品模擬雨滴落入⽔⾯所造成的漣漪，不過將水換成了光，流動、浮現、消散，就像自然界的循環，生生不息，這變與不變，是自然也是必然。搭配聲音設計，是蠻具沈浸感的作品。

隱藏版作品：《日出》藝術家：天公伯｜地點：太麻里曙光園區

清晨 4:25 分摸黑起床，為的是要前往太麻里曙光園區看可否幸運欣賞到台東光祭的加碼作品。前一天可先查詢日出時間，然後提早至少 40 分鐘抵達，海面上朝霞的精彩，可一點也不亞於日出，建議帶杯熱咖啡好整以暇的欣賞這幅大自然創作，無價。

2024台東光祭

活動期間：2024／10／25－2024／12／08

活動地點：知本溫泉區勇男橋週邊（含東遊季溫泉渡假村及忠義堂周邊）

費用：免費

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►北海道星野度假村開箱！精緻義式個室 創新意菜碰撞傳統日料

►夏日限定哈密瓜香檳祭典！水陸空暢玩北海道奢華度假村

►住進高人氣森林遊樂區！開箱溪頭福華漢光樓全館唯一蜜月套房