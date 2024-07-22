住進高人氣森林遊樂區！開箱溪頭福華漢光樓全館唯一蜜月套房

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者柯珮萱

疫情期間的 2021 年，福華飯店進駐溪頭，陸續裝修幾棟建築，現仍進行中，當時知道消息後，我相當開心與期待！因為一直覺得台灣高山很美，但似乎始終缺乏吸引旅人專程而至、能好好享受優美環境的舒適旅宿。

終於這幾年，我們有了阿里山英迪格，但有些可惜是飯店距離阿里山國家森林遊樂區尚需約 50 分鐘車程，而這，也是溪頭福華渡假飯店之所以讓我很興奮的主要原因，直接座落溪頭自然教育園區，完完全全讓旅人住在森林裡，再迷人不過。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲雲杉樓，從舊有建築重新大改造，成為溪頭的最美建築。

▲住在溪頭福華最吸引人的，莫過於就是離自然非常親近。

▲來溪頭，也能在山區享用水準之上的美味料理。

▲正港的森林浴，舒暢身心。

這回專程造訪溪頭來開箱沒放上官網訂房區的隱藏版套房，擁有天窗的挑高樓中樓，不僅賞綠還能觀星，入住於此最棒是能夜觀飛鼠或起個大早享受無人的靜謐森林，若跟我一樣記不起來上次來溪頭是何時，溪頭福華值得你再訪這個最受歡迎的台灣森林遊樂區。

▲幾步路就走近森林裡的感覺真的很棒。

▲微小的自然風景都好迷人。

▲雲杉樓前放了一台可愛胖卡，猜得出來 HOVII 的意思嗎。

▲被樹林包圍的漢光樓。

全館唯一一間，漢光樓浪漫蜜月套房

溪頭福華的客房分散在幾棟不同建築，隨著座落位置與高度，也造就客房坐擁不同風景，目前已經開放的有大學樓、紅樓以及本次入住的漢光樓，接著是鳳凰樓完成裝修登場，這回住的「浪漫蜜月套房」可說是隱藏版套房，因為全館只有這麼一間，飯店就沒放到官網的訂房區上，若有興趣需要直接去電飯店預約，雖說漢光樓去年 4 月就開放，但這間房遲至去年 6 月才完成裝修，因此非常新。

▲蜜月套房全館只有一間，擁有大面窗景再舒服不過。

▲從樓中樓俯瞰別有趣味。

▲這麼美的浴缸與窗景，白天與夜晚都值得來一泡。

▲階梯的照明設計很具巧思。

樓中樓形式的客房，可說是非常成功的重新裝修之作！一樓約 14 坪，規劃成 L 型開闊樹林窗景的客廳，很棒是窗邊有個可比單人床的臥榻，可在上頭使用飯店茶具享受森林裡的一壺茶。客房的另一半是帶有景觀獨立浴缸的臥室，並帶有乾濕分離淋浴間，臨窗的浴缸很棒，可享受在森林裡泡澡的暢快感，因為是套房，廁所共有兩間，若有訪客可使用客廳區的洗手間。

▲滿窗子的綠意就是最美的風景。

▲相當出色的舊建築改裝作品。

▲樓中樓的設計很對我的味。

從臥房的樓梯往上走，還有個大片觀星天窗的挑高閣樓，約 5 坪的空間不侷促，很舒服，這裡還放了第二台電視，若有小朋友同行，肯定會很愛這個秘密基地！

▲擁有天窗的客房，帶來美好的採光。

▲每個角落都讓人想好好待上一會兒。

森林食堂 – 雲杉樓

雲杉樓，同樣是改造自舊有建築，除了在這辦理住房手續外，一樓有間咖啡廳，二樓則分別是自助餐與鍋物餐廳，不得不稱讚雲杉樓的翻修設計，低調沈穩的建築外觀與周遭地景林相融合的恰到好處，坐在裡頭望出去是柳杉偶有山嵐雲霧，引景入室，相當通透，雲杉樓就像是一座森林食堂，頗有那麼一些讓我置身在輕井澤的感覺。

▲低調又溫暖的用色與設計。

▲薄暮時的雲杉樓。

▲在餐廳用餐看出去的景色舒心。

▲雲杉樓改造的一大重點，就是把風景引入室內。

▲迷人的藍調時刻。

實惠的超值自助晚餐

一般來說，山上用餐因為運輸、人力等各方面的成本增加，定價比平地飯店高是可被理解的！但也沒有一定，台北市五星級飯店自助餐動輒都快兩千元的今天，這邊的自助晚餐一人竟然只要 NT$ 680（房客還免收 10% 服務費），以這價位來看菜色，我覺得雖不夢幻但很有誠意。

▲自助餐提供的不少蔬菜是來自在地。

▲自助晚餐菜色豐富，很有誠意。

▲若想來點海味，也有海鮮料理。

▲這鍋筍子湯，讓我樂開懷。

▲相當開闊的餐廳空間。

溪頭夜遊看飛鼠

入住溪頭福華，晚上要幹嘛？還蠻多事情可做的！首先，漢光樓 1F 有個秘密基地蒔光廊，凡是入住漢光樓的房客每天 16：00－21：00都可自由使用，會提供簡單的咖啡茶及懷舊零嘴像是豬耳餅，再來是蠻推薦參加晚上 8 點，由森林邦帶領的夜間導覽，大概約 1 小時，重點是房客免費，時間到了就到大學樓前集合即可。

▲漢光樓外的夜間照明十分好看。

▲蒔光廊提供飲品與小點。

▲抽點時間小坐，閒適。

基本上是夜間生態觀察，包括植物與動物，夜晚的溪頭，聲音特別豐富悅耳，例如導覽員就介紹齊唱的蛙鳴是來自莫氏樹蛙，靜下心，我再聽見了有叫聲從頭上樹梢傳來，連續而些許尖銳，不是鳥鳴更非蛙叫，導覽員公佈答案後，大夥興奮的躁動起來，是飛鼠！聽到的聲音是來自大赤鼯鼠。

▲導覽員帶領大家摸樹抱樹，感受自然的力量。

▲原來馬陸依照居住海拔高度也會有不同顏色。

夜觀飛鼠，Ean 不是第一次，上次入住虹夕諾雅 輕井澤就有參加看飛鼠行程，雖這回在溪頭不像輕井澤是在幾個樹洞裡裝設監視器以提升觀看成功率，但我很幸運地就在一個不經意，眼角餘光有瞄到大赤鼯鼠張翅飛下的瞬間，也有此可見溪頭自然生態的豐富性。

▲謝謝導覽員很認真的帶領我們看飛鼠。

▲睡前泡個好澡，睡得ㄧ夜好眠。

溪頭森林健行去

睡在森林裡果然好眠，但要注意早上可別睡太晚，因為山上作息早，飯店自助早餐 9：30就收攤，吃飽後，輕裝健行去，溪頭魅力果然驚人，週間早晨，人是一台台遊覽車的載來，非常熱鬧，若想圖個森林裡的清靜時光，這時入住溪頭福華的一大優勢就來了！

園區是早上 7 點開放，亦即，7 點前是住客獨享。走在參天樹林之間，真的要感謝百年前日本人的系統性種植，整個園近 6 成是日本柳杉，此外也有不少台灣柳杉，若跟我一樣喜歡樹，來溪頭肯定也會大大的被療癒。

▲森林裡的早餐，來碗粥是一定要的。

▲一早就吸引不少長輩前來健行、舒展筋骨。

▲林相極美，難怪會成為吸引最多遊客的台灣森林遊樂區。

▲大學池，走過的不是橋，是回憶。

▲人在大自然之下，顯得渺小。

▲多虧日據時代系統性的種植，才有今日的樣貌。

這回走進溪頭森林，照片拍得實在過癮，且還認識了有個可愛暱稱溪頭老鼠的台灣特有種鳥類：黃胸藪眉，分布於海拔約 1000 至 2800 公尺的山區裡，當初是在 1873 – 1874 年，來自美國密西根大學教授鳥類學家史蒂瑞（Joseph Beal Steere）來台調查半年所被發現。

而爲什麼這種鳥又會被稱為溪頭老鼠？那是因為黃胸藪眉在溪頭很容易被發現，數量多、誇張的說就像老鼠一樣亂竄，加上又不大怕人所以有了這逗趣稱號。

▲可愛的黃胸藪眉，背部顏色多彩。

▲輕巧的跳上跳下，讓我捨不得放下相機。

▲黃胸藪眉不大怕人，來溪頭可以拍個過癮。

▲松鼠也蠻容易看到。

溪頭健行歇腳處Hovii Cafe

從大學池健行回來，正好肚子也有點餓，在雲杉樓的 1F 有間咖啡廳，取名「Hovii Cafe」，取台語諧音的 「好味」，不用跑遠，我就在這吃午餐加下午茶，環境舒服，食物也不錯，難怪也吸引不少來健行的非住客到此歇腿吃吃東西，店員推薦的鬆餅確實好吃，若有來不妨試試。

▲空間舒適的 Hovii Cafe。

▲餐點口味都不錯，若有機會造訪溪頭可以考慮到此午餐。

▲健行結束，來這享用一頓下午茶也是不錯的選擇。

▲鬆餅口感很不錯，推薦。

▲原來 HOVII 就是台語的 「好味」。

這回衝著改裝後的溪頭福華再訪這個好多年沒來的景點，真的要謝謝飯店業者願意投入大量資源在台灣風景區的旅宿改建上，那真的是提升高山風景區的質感很多，尤其是這回入住的漢光樓，聽說設計師表示就算重蓋都不及改裝要花那麼多錢，謝謝他們的用心，讓台灣多了一處不會漏氣的高山旅宿。

▲雲杉樓，像座森林裡的食堂。

▲建議住上兩晚，好好放慢步調感受自然。

▲欣喜與感謝福華飯店的投入與用心，讓旅人能舒服的走入自然。

溪頭福華渡假飯店

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號

電話：04－9261－2588

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►開箱台南質感景觀套房！L型落地窗望藍天綠地 限定日式秋蟹套餐

►房內配備按摩椅、樓下享受Fine Dining！台北寒居享受輕奢華渡假

►日本森林裡的野奢露營！體驗砍柴蒸餾、獨木舟上眺望浪漫富士山