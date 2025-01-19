一中商圈超厚醬烤玉米！獨門五烤四醬工法　Q彈軟糯口感多汁

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

台中必吃烤玉米推薦！說到烤玉米這間炳叔烤玉米一定是榜上有名，台中已經有不少間門市，這次在一中商圈又開一間新分店，炳叔烤玉米研發首創直立烤法，獨門五烤四醬工法，醬料是全素的，吃素食的朋友也可以享用。

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▲炳叔烤玉米台中一中店位在一中商圈中I PLAZA愛廣場的外圍處，於11月底新開幕。

價格

烤玉米有80元、100元、120元三種價位，有原味、黑胡椒、麻辣、咖哩、哇沙米及綜合共六種口味可以任選一種，這裡除了吃得到現烤又好吃的烤玉米外，還可以吃到醬烤小點烤豆乾、小黃瓜、櫛瓜及杏鮑菇。

▲烤玉米是採用生的糯米玉米下去現烤，採獨家直立烤法，透過700度平均受熱，讓食材透過高溫鎖水，完整保留鮮度及水分。

▲將玉米最外層的薄殼刷破，讓醬汁能夠更加入味，不必擔心因刷破程序而讓玉米的水份流失。

▲炳叔烤玉米的特色除了獨創直立式烤法，還有獨門五烤四醬工法，先油醬油打底，接著刷上特調醬，接著刷上香油，最後是特製沙茶醬，打造最厚醬烤玉米。

▲最後一步就是撒上大家選的口味粉，有原味、黑胡椒、麻辣、咖哩、哇沙米及綜合共六種口味可以任選一種。

原味烤玉米 80元

原味不是只有單純刷醬，最後還會撒上麵包粉及海苔調製的調味粉，醬烤入味，鹹香迷人，玉米口感Q彈軟糯，吃起來很多汁不會乾乾的，還多了麵包粉的爽脆口感。

綜合烤玉米 80元

另外這隻綜合烤玉米是六種口味一次綜合通通吃得到，入口帶有微微咖哩香及香辣風味，層次感更加豐富。

烤小黃瓜 60元

▲很好吃，刷上獨門醬汁下去醬烤入味，口感清脆多汁，鹹香迷人。

烤豆乾 40元

▲將豆乾切成三角形狀，一樣刷上醬料下去烤，豆乾軟嫩多汁，醬料跟豆乾不會有分離感，連小朋友也吃得津津有味。

烤櫛瓜 60元

▲烤櫛瓜跟烤小黃瓜有點像，口感依舊爽脆多汁，醬烤入味，讓人一口接一口。

烤杏鮑菇 60元

▲烤杏鮑菇也很厲害，將杏鮑厚切，刷上醬汁下去烤，不僅烤得非常入味，吃起來也非常多汁鮮甜。

炳叔烤玉米－台中一中店

電話：0916－017896

地址：台中市北區一中街96號（I PLAZA愛廣場外圍）

時間：15：00～22：00

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