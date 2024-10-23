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特製蔥花醬超厲害！台中南屯人激推豆漿店　燒餅全是手工現擀現烤

糖糖's 享食生活

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名！在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點，厲害的是他們家的蔥花特製醬汁，加過之後就回不去了！還有鹹豆漿也是老饕必點。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

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南屯好豆漿店位置
南屯好豆漿店位在台中南屯區向心南路上，近南屯戶政事務所、豐樂公園、好市多南屯店，早上5點開賣，平日7點到9點之間人潮最多。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
南屯好豆漿除了店內的些許座位，室外也有座位區，糖糖比較喜歡室外的座位，有著明亮的自然光。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲燒餅都是手工現擀現烤，上頭灑上滿滿白芝麻看起來相當可口呢！

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼除了燒餅，還有蛋餅皮也是自己手擀現做，還有炸至金黃酥脆的油條。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

蛋餅夾油條 50元
外面少見的蛋餅夾油條，採用手作蛋餅皮，包入蔥蛋及現炸油條，趁熱吃裡頭的油條是脆口的，蛋餅皮很Q嫩，原來蛋餅夾油條口味不輸燒餅夾油條。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲另外還可以試試店家提供的特製蔥花醬，吃起來鹹香迷人，蔥香四溢，層次更加豐富。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

燒餅 20元
糖糖也很喜歡南屯好豆漿店的燒餅，一次都會買好幾塊回家，用烤箱再回烤後口感更加脆口。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

結語
台中好吃早餐店推薦，在地人推爆的南屯早餐，主打燒餅及蛋餅，推薦蛋餅油條，加上特製蔥花醬汁香氣更迷人，不管平假日生意都很好，建議避開早上7點至9點之間，人潮最多。

菜單價格
南屯好豆漿店除了招牌燒餅及蛋餅，還有小籠湯包、饅頭、飯糰、菜包、水煎包、甜酥餅、鹹豆漿等品項。

▲▼說到台中南屯厲害早餐，這間南屯好豆漿店一定榜上有名，在地人推到爆，不管平假日生意都超級好，燒餅油條及蛋餅油條是招牌必點。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

南屯好豆漿店

地址：台中市南屯區向心南路934號
電話：04－24759262
營業時間：05：00－11：00（周日店休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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