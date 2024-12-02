台中也吃得到COMEME可頌蛋塔！千層拿破崙綿密酥脆不甜膩

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

終於來朝聖這間COMEME可頌蛋塔了！之前快閃PARK2草悟廣場就造成轟動，沒排兩小時根本買不到，後來在台中中友百貨跟台中新光三越都有設櫃，雖然來台中已經一陣子了，人氣依舊不減，就連平日也是大排長龍，生意有夠好。

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▲這次來到台中新光的COMEME可頌蛋塔，櫃位在B2樓，位於東客麵包的旁邊，糖糖這天是平日來，走到櫃位沒什麼人以為很幸運，結果原來排隊的隊伍不在這。

▲原來排隊人龍就藏在樓梯旁，下午3：30出爐，糖糖這天3點來現場已經這麼多人了，平日人潮還是這麼多。

▲每日共有三個出爐時間，分別為11：30、15：30、18：30，每人限購12顆蛋塔。

▲蛋塔新鮮出爐，玻璃櫃上擺滿滿，看起來相當可口。

▲除了原味、巧克力、雲朵乳酪外，還有台中新光三越限定的千層栗香紅韻蛋塔。

▲還有最新推出「千層焦糖布蕾蛋塔」，這一次要買兩入價格是240元。

▲可頌蛋塔都是以六入一盒為單位，沒有單顆販售，千層蛋塔系列才有單顆販售，另外還有捲捲可頌。

千層拿破崙蛋塔 70元

第一次買的朋友一定要試試原味千層拿破崙蛋塔，塔皮真的有夠酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的；吃起來不會太過油膩，內餡也很厲害，口感綿密，奶香濃厚不甜膩，吃完一顆還會想要再來一顆，立馬榮登糖糖心目中的第一名。

千層雲朵半熟乳酪蛋塔 80元

▲中間加入香濃乳酪餡，多了乳酪的微鹹香氣，層次更加豐富。

千層焦糖布蕾蛋塔 240元／2入

▲是最近新推出的口味，基底是原味千層蛋塔，上頭搭配焦糖布蕾，多了焦糖布蕾的綿密及香甜，讓千層蛋塔吃起來更加香濃有層次。

OREO捲捲 59元

▲外層可頌吃起來超級酥脆，內餡是OREO奶餡，外層還撒上滿滿OREO，香甜不膩，冰冰涼涼的好好吃。

COMEME康蜜蛋塔－台中新光三越店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號

蛋塔販售時間：11：30、15：30、18：30（售完為止）

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