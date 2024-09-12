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口味不變！只賣香菇肉羹的30年老店　溫體後腿肉混新鮮魚漿超Q軟

糖糖's 享食生活

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▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食，連糖糖都超愛這間紅樹腳香菇肉焿，從小吃到大，雖然肉焿價格從一碗45元漲到一碗65元，口味依舊沒變，飄香近30年老店，每天生意都超級好，喜歡吃肉羹必收藏。

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紅樹腳香菇肉焿位置
紅樹腳香菇肉焿位在台中西區自治街上，就在台中第五市場這邊，距離台中文學館、國家漫畫博物館、文化中心不遠，營業時間從早上8點至下午1點半，不過常常不到下午1點就賣完，想吃的朋友建議早點來。

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

內用環境
紅樹腳香菇肉焿的內用空間還蠻寬敞的，座位數也不少，糖糖不管什麼時候來都是客滿狀態，生意超級好，唯一的缺點就是店內沒有冷氣，只有電風扇，天氣熱時會讓你吃到汗流浹背。

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

香菇肉焿每天新鮮現煮
紅樹腳香菇肉焿的香菇肉焿都是每天新鮮現煮，就連裡頭的肉焿都是採用新鮮溫體後腿豬肉，切成小塊狀，再經調配基本醬料後加入魚漿煮成的肉焿，吃起來的口感就跟外面的肉焿不太一樣，真材實料一吃就知道。

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

香菇肉焿麵 小 70元
紅樹腳香菇肉焿的麵條是使用油麵，吃的時候不會覺得麵跟焿是分開的，肉焿湯頭帶有勾芡感，喝起來相當甘甜，裡頭的肉焿量還不少，口感軟嫩不會有腥味，除了肉焿還吃得到古坑筍子做成的筍絲及新社香菇，吃上一口就會停不下來。

喜歡吃肉焿的朋友，這間紅樹腳香菇肉焿你一定要筆記！
糖糖從小吃到大，口味依舊沒變，用料也非常實在，湯頭好喝，肉焿也好吃，如果平時食量比較大的朋友建議點大碗吃比較飽，女孩們可以點小碗，雖然營業時間寫到下午一點半，不過常常提前賣完，建議想吃的朋友可以早點來。

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
紅樹腳香菇肉焿如同店名就只賣香菇肉焿一種品項，除了單純香菇肉焿，還可以選擇加飯、麵或米粉，如果是男生建議點大碗，小碗份量比較少，適合胃口較小的女生。

▲▼台中厲害香菇肉羹推薦！這間位在台中西區的紅樹腳香菇肉焿可是台中老饕激推的必吃美食。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

紅樹腳香菇肉焿

地址：台中市西區自治街37號
電話：04－2372－3606
營業時間：08：00－13：30（周日、一店休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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