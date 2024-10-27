彰化老饕狂推自產自銷溫體羊肉爐！羊菲力下鍋涮鮮甜蔬菜湯有夠香

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

來到彰化不只肉圓、爌肉飯，還有非常厲害的蔬菜羊肉爐！這間位在彰化芳苑鄉的阿華羊肉店可是在地老饕推爆的必吃溫體羊肉爐，也是中北部羊肉大批發，採用國產努比亞羊自產自銷，除了可以吃到溫體羊肉，更厲害的是他們家的蔬菜湯頭，加入大量蔬菜及羊骨下去燉煮，喝起來超鮮甜。

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▲地點有點偏僻，但生意依舊好到不行，尤其是假日，不只在地人，也有許多外地客人慕名而來。

阿華羊肉店停車資訊

▲店旁有一大片空地可以停車，交通非常便利，不過是小石子地板，走路的時候要注意安全，尤其是小朋友，奔跑更容易跌倒。

阿華羊肉店環境

▲用餐空間寬敞，燈光明亮，座位數也很多，採圓桌為主，店裡沒有特別裝潢，卻給人一種溫馨的感覺，每到假日都是高朋滿座，生意超級好。

蔬菜羊肉爐 1000元

一般外面常見的羊肉爐都是藥膳或是紅燒湯頭居多，阿華羊肉店很特別，主打的是蔬菜羊肉爐，湯頭都是每天現煮，採用白蘿蔔、苦瓜、枸杞、羊骨等多種蔬菜下去燉煮，裡頭的配料也超級澎湃，光是蔬菜就有玉米、玉米筍、白蘆筍、大白菜、南瓜、雪白菇及蛤蜊，整鍋塞滿滿都是料。

▲蔬菜羊肉爐湯頭真的有夠厲害，湯頭超鮮甜，溫潤順口，光是這湯頭糖糖就喝了好幾碗。

▲配料不只滿滿蔬菜及蛤蜊，還有羊肉片、三層羊肉及羊肉塊，一樣份量十足。

溫體羊肉 600元（依人數計價）

阿華羊肉店的溫體羊肉盤是每日限量供應，老闆會依人數來幫大家切份量，糖糖今天是4人來用餐，老闆切了600元的份量，看起來還蠻大一盤的。這次老闆幫我們切的是羊菲力的部位，涮煮的方式跟溫體牛肉一樣不必涮太久，下鍋涮個五六秒就可以享用了。

▲肉質還呈現粉嫩色，吃起來超鮮超嫩，而且不會有羊騷味，吃上一塊就會停不下來。

三層白切肉 700元

▲鍋裡原本就有三層羊肉，糖糖還另外單點了三層白切肉，只要下鍋輕燙一下就可以享用，吃起來很Q彈，帶有迷人的羊肉香氣。

羊腳 250元

▲一般外面比較常見羊膝、羊大骨，比較少見羊腳，看起來真的是羊腳的形狀，下鍋煮個5分鐘就可以享用，吃起來帶有咬勁，富含膠質，讓人越嚼越香。

羊粉腸 100元

▲羊粉腸也很特別，油脂較高，川燙一下就可以享用，吃起來QQ軟軟的，帶有油脂香氣，不過吃超過兩塊會稍微有點膩口。

煎麵線 200元

▲煎麵線也是阿華羊肉店的招牌，將麵線、蔥油及羊油攪拌，加入蔥花及特製胡椒粉，再以平底鍋煎至表面金黃，外脆內扎實，咬下去還會卡滋卡滋，鹹香十足，沾上特製醬汁風味更讚。

炒蚵仔 400元



▲採用王功蚵仔，店家還有特別挑選過，顆顆肥美大顆，鮮味十足，咬下去還會大爆汁，想吃這道可是要看運氣，不是每次來都能吃得到。

涼拌羊頭皮 250元（依人數客製化）

▲這道涼拌羊頭皮也是外面少見的料理之一，老闆一樣會依人數來客製化份量，吃起來口感跟豬頭皮有點像，QQ的帶有咬勁。

羊骨 300元

▲羊骨也是讓人吮指回味，跟羊腳一樣燉煮越久越入味，雖然是羊骨，上頭的肉量也不少。

炒羊肉 350元

▲這道炒羊肉糖糖也超喜歡，採用當日現宰羊隻，加入蘆筍青下去爆炒，肉質軟嫩搭配爽脆蘆筍超讚。

手工韭菜蝦餅 60元／片

▲這道也是每日限量的餐點，採用手工包製的韭菜蝦餅，外皮煎至焦香，裡頭包入滿滿韭菜及蝦肉，每一口都可以吃到濃濃的韭菜香及Q彈蝦肉。

▲還有好吃的手工小饅頭，讓小朋友們都吃得津津有味。

阿華羊肉店心得

蔬菜羊肉爐真的好好吃，料多實在，價格也很親民，使用國產努比亞羊自產自銷，除了溫體羊肉，還可以吃到外面少見的羊腳、羊粉腸及羊頭皮，來到彰化必吃美食，推薦這間阿華羊肉店蔬菜羊肉爐給大家。

阿華羊肉店

地址：彰化縣芳苑鄉功湖路草湖段39號

電話：04－8861303

營業時間：11：30～15：00；17：30～19：30（周一店休）

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