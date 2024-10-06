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最高日賣700碗台中肉羹！限量米糕口感黏密、古早味炒麵只賣30元

糖糖's 享食生活

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▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者張宜樺

這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店，每天人潮都多的誇張，招牌魚翅肉羹湯最高日賣700碗，除了招牌魚翅肉羹，還有超限量的米糕及炒飯也是人氣必點，營業時間從早上六點半至下午一點半，當早餐或午餐都合適。

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王爺王肉羹位置
王爺王肉羹位在台中北屯區中平路上，店面相當大一間，近台中中央公園、水湳市場，斜對面就有個收費停車場，交通非常便利。王爺王肉羹空間很寬敞，座位數也很多，不管平假日，每到用餐時間店內都是客滿狀態，生意超級好，不只內用滿座，外帶也是大排長龍呢！

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

魚翅肉羹湯 55元
來到王爺王肉羹必點的招牌魚翅肉羹湯，味道有點偏南部桌菜口味，湯頭帶勾芡感，裡頭的肉羹是選用豬後腿肉加上花枝漿製作而成，口感扎實彈牙，鮮味十足，除了肉羹，裡頭還有筍絲、白菜及冬粉魚翅，羹湯喝起來相當鮮美。

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

魚翅肉羹飯 65元
另外一碗魚翅肉羹湯裡頭加了主食白飯，吸附著羹湯的鮮甜，搭配大塊又扎實的肉羹，讓人一口接一口。

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

炒麵 30元
王爺王肉羹的炒麵一碗30元，採用黃扁麵，上頭淋上特製肉燥，香氣超迷人，麵條富有彈性，吃起來比較偏古早味的炒麵，口味不會太重。

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

米糕 40元
王爺王肉羹的米糕是糖糖愛的那種筒仔米糕，裡頭加入肉絲、香菇，冬蝦、麻油及老薑下去拌炒，香氣非常迷人，米飯吃起來帶黏密感，搭配香菜風味更讚。

飯後心得
王爺王肉羹不只招牌魚翅肉羹好吃，糖糖也很喜歡他們家的米糕及炒麵，價格親民，用料實在，難怪天天人潮爆滿不是沒有原因的。

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
王爺王肉羹品項非常多樣化，除了招牌魚翅肉羹，還有炒麵、滷肉飯、乾麵、米糕、爌肉飯、湯品及各式小菜。

▲▼這間位在台中北屯的王爺王肉羹可是水湳在地人推爆的必吃美食，堪稱台中最強肉羹店。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供，勿擅自翻攝）

王爺王肉羹

地址：台中市北屯區中平路570號
電話：04－22955305
營業時間：06：30－13：30

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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