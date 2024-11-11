靈魂醬汁充滿迷人花生香！廟東夜市超澎湃蚵仔煎一口咬下滿滿都料

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

糖糖每次來到廟東夜市都吃這間洪記蚵仔煎！距離廟東夜市菱角酥不遠，不管平假日生意都超級好，不僅好吃，用料更是實在，裡頭的料真的多到爆，除了滿滿的蚵仔，還有空心菜、韭菜及豆芽菜。

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▲店面小小一間，生意可是好到不行。



▲除了蚵仔煎，還有蝦仁煎及蚵鏈湯，之前來吃是70元，現在已經漲價到80元了。

▲煎台旁的新鮮蚵仔，顆顆飽滿又大顆，看起來相當誘人。

▲洪記蚵仔煎的餐點都是現點現煎，煎台看起來很乾淨，不會油膩膩的。

蚵仔煎 80元

份量很大一盤，吃完直接飽到不行，上面淋滿醬汁，用筷子一夾，裡頭滿滿都是料，口感爽脆，層次相當豐富，洪記蚵仔煎不僅用料實在，還有一大特色就是靈魂醬汁，吃起來帶有迷人的花生香氣，喜歡吃蚵仔煎的朋友，來到廟東夜市一定要試試。

▲裡頭的蚵仔也相當肥美大顆，鮮味十足。

▲一般蚵仔煎裡頭都只有一種蔬菜，這裡有空心菜、豆芽菜又有韭菜。

洪記蚵仔煎專賣店

電話：04－25283388

地址：台中市豐原區中正路167巷2之4號

時間：11：00～22：00；周二、周三店休

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