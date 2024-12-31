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海鮮控必朝聖！青森縣最強CP值生鮮市場開箱　現買現烤體驗超有趣

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

位於青森縣八戶市的八食中心，本身是多功能餐廳購物生鮮市場，也是該地最具人氣的美食聚集地！在170公尺商店街內，匯集了60家左右不同的賣店，舉凡海鮮蔬果、乾貨肉品、雜貨酒類到特色伴手禮等，都可以在這裡找到。主打多樣又新鮮的鮮魚及貝類等等，價格又很便宜；另外，還有可將當下購買食材即刻炙燒的「七厘村」，讓遊客們可以立即嚐到最棒的倉石牛等多樣炭烤美味！

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▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

八食中心交通
1.開車：從八戶站開車10分鐘，從八戶高速路口開車15分鐘
2.巴士：搭乘八食100日圓（約台幣20元）巴士或八食200日圓（約台幣41元）以下巴士（連結），到八食中心下車

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲商場本身提供1500台免費停車場，內部環境區分為採購市場樓與用餐味橫丁兩大區域。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲以區域而言不大，但整體規劃很好，跟台灣的海鮮市集有點相似，不過這裡的內容比較集中，以販售食材商品為主，另外一半的空間當做用餐區域，價格滿公道的，屬於方便又好買的景點。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲攤販以區域分成三排做規劃，來回走不用半小時就可以逛完了，大部分以海鮮蔬菜為主，而部分商家還兼賣熟食點心，可以在休憩區裡慢慢享用。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲年底最推薦的是「八戶前沖鯖魚」，在這個時候最是肥美，可生食也能燒烤，有名的「八戶油漬銀鯖丼」（八戸銀サバトロづけ丼），就是用它來做成的！

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲每個季節都會有不同的海鮮魚獲，常見的牡蠣扇貝與多樣的魚肉都會做好處理包裝，有部分也會混合販售，以提供給客人自行料理，省去處理的麻煩。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲有類似名產店的商品販售區，範圍不大但是種類很集中，青森有名的名產，在這裡幾乎都可以找到，還有許多限定販售的便宜商品，很適合當作伴手禮，並且還享有退稅的服務。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲想直接用餐的話有「味橫丁」和「廚藝競技場」；前者有四家不同內容的餐廳，後者則是迴轉壽司與海鮮蓋飯等，攤商處買的餐點也可在休息區享用。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲這裡的「倉石牛」很有名，是五戶町倉石產的黑毛和牛品種，其特色在於柔軟的肉質，以及豐富的脂肪所呈現的美味。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲在八食中心裡，就有一家專售倉石牛的攤商，選擇內容很多樣，不吃牛的還有豬肉等可以選擇。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲食材採購完後，我們轉移到旁邊的「七厘村」用餐，跟台灣的代客料理不同，這裡提供場地器具與酒水的地方，客人只要依人頭數付費，就可以享用2小時的歡樂炭烤時光！

註1：成人500日圓（約台幣104元）、小學生200日圓（約台幣41元）。
註2：炭木可免費添加，而烤網第一次免費，之後每次100日圓（約台幣20元）。
註3：用餐完畢，再將調料與夾子回收，垃圾分類丟到垃圾桶裡就可以。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲在這裡可以選擇獨立多人桌，或成排溝道的單人座，不過油煙有點大就是了。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲用木炭烤出來的食材就是香，他們建議先烤貝類然後接續魚和肉，在地友人推薦的這罐大蒜燒烤醬很棒，味道很香而且不會過甜。

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼青森八戶生鮮肉品名產齊聚，平價自烤倉石牛。（圖／部落客Wisely提供）

心得
當日烤的海鮮料理都是實在的大份量，倉石牛有肥有瘦不同部位價格也不同，但我個人喜歡油花多點的カルビ（KARUBI），燒烤時要注意火候別太熟，焦了可就浪費了，自己想吃的和牛漢堡排真的美味到不行，烤它真的很費工，要不時地翻轉，不過嚐到會噴汁而且外焦內嫩的美味時，真慶幸不用花大錢就能享美味！

八食中心（八食センター）

地址：Kansai-22-2 Kawaragi, Hachinohe, Aomori 039-1161日本
電話：0178－28－9311
時間：09：00～18：00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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關鍵字： 八食中心 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Wisely

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