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礁溪春捲伯飄香30年！只賣蝦餅＋韮菜春捲　當地人激推的隱藏美食

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於宜蘭礁溪讓我心心念念的龍潭春捲伯，在這次回家時終於不用排隊久候就可以買到；本身只賣現炸的手工蝦餅與韭菜春捲，都是銅板價格便宜而且料好實在。味道部分很有古早味，而且食材很新鮮，是許多在地人與觀光客會來買的平價小吃。

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▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲只能外帶沒辦法內用。

客群多為在地人
在地30多年一直都是低調經營，開店的時間為上午10點至下午賣完收工，有些饕客會提早來這裡排隊，當天是平日時段，所以我們也是趁著一開始沒多久，就來這裡購買，不然等半小時以上很平常。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲販售的內容很簡單，就是手工蝦餅與韭菜春捲兩項。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲店家是現場手工製作，所以鍋爐容量、食材份量皆有限。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲手工蝦餅是以溪蝦加地瓜條混麵糊去油炸，感覺跟日式天婦羅有點接近。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲韭菜春捲則是麵衣包裹肉末與韭菜，並添加黑胡椒做調味，是比較傳統的吃法。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲現場還有自己添加的調味醬，內容主要是白胡椒粉、辣椒醬與蒜頭醬油；可依喜好做刷醬，但千萬不要邊吃邊刷，這個跟日式炸串的感覺很相似。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲手工蝦餅著重在本身真材實料，地瓜條與溪蝦都給不少；那溪蝦很像是我們去原住民老街吃的類型，外殼脆帶有口感，搭配地瓜的香甜很搭。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

▲剛出鍋趁熱吃最美味，如果是放久了會變的比較軟，不過又是另一番滋味。

▲▼宜蘭在地隱藏版排隊美食，必嚐蝦餅與韮菜春捲。（圖／部落客wisely提供）

整體心得
韭菜春捲其實並不罕見，在宜蘭很多小吃店都有販售，但它們的特點就是新鮮。長長的春捲較一般的多，裡頭的韭菜沒有做太多的調味，所以吃起來很香嫩，微微的肉末油脂也很棒，再加上表層的薄脆讓人一吃就很喜歡。

龍潭春捲伯

地址：宜蘭縣礁溪鄉育龍路21號
電話：03－9285307
時間：10：00－16：30（周二不定公休、周末只營業到16：00）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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