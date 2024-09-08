步入千年巨木森林！棲蘭神木園區一日遊預約購票＆交通接駁懶人包

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲棲蘭神木園區一日遊懶人包，預約購票交通接駁設施，此生必訪台灣秘境。

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

力麗馬告生態園區裡的棲蘭神木園區位於北橫和北橫宜蘭支線（省道臺7甲線）交叉處的大同鄉土場村，距宜蘭市和羅東鎮約38公里，也是前往太平山和梨山必經之地。由於本身屬於國家保護管制區域，所以入園管控嚴格每天僅開放三梯次且有人數的限制，所以遊客無法自行入園需預約購票入內方可感受這青山綠水的天然美景。

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棲蘭神木園區相關資訊

▲欲前往神木園的朋友若來此住宿，棲蘭山莊的距離相較明池山莊會近一些，從宜蘭出發來此約兩個小時車程。

▲神木園的行程交通來回包括園區步行導覽大約四小時，途中有多個以中國歷史名人為命名的神木巨樹景觀；路線為單一進出，現場可選擇長短路徑行進。

▲以上為入園遊客守則，建議穿著輕鬆好走的衣服，毛巾飲水需自備且依照氣候變化做雨具冷暖衣服穿著；全程聽從導遊指引，在園區內幾乎手機無訊號。

▲行程可從台北或宜蘭出發前往，報名需事先預約建議先吃完早餐再前往，行程因山上氣候變化酌情彈性調整。

▲若是入住棲蘭明池的旅人，可以進行半日遊行程，以上為各梯次時段費用。

棲蘭神木園區乘車接駁

▲在入住棲蘭山莊一晚後，參加預約07：50第一梯次前往；集合地點就在六點半用完早餐之後的2號停車場，憑券確認交通車做報到手續。

▲從山莊至神木區往返各一個小時，若是怕暈車的朋友建議預做準備，一般私家車無法入園僅能至出入口為止。

棲蘭神木園區實拍導覽

▲途中有專業導覽解說，路線分AB長短程兩條，可見內容略有一點不同。

▲以上為園區內路況實拍，建議穿適合步行好走的健走鞋，沿途階梯爬坡上下處不少，在無平整路面要小心路面石礫及青苔植根等，可慢慢行走勿脫隊太久。

▲因為知道路面不算很好走，所以這一趟的行程就只有我自己參加，年邁的父母未能跟行；途中看到的各個神木生態相當豐富，相當值得造訪參觀。

▲現場環境可見許多千年的巨木參天聳立，聆聽自然的蟲鳴鳥叫之聲，依51棵以樹齡和古聖先賢名命，讓神木與歷史做結合，可以充份感受到大自然的美好。

棲蘭神木園區神木巨樹

▲值得一提的此處也是電影「賽德克·巴萊」的取景地，很推薦來此之前先去看看影片。

▲途中會有可休息的座椅及洗手間等，但不提供飲水相關設備，廁所為傳統蹲式且數量不多。

特色的神木群

棲蘭神木園區是台灣面積最廣大的巨型檜木林群，裡頭有62顆四百至千年以上的野生紅檜和台灣扁柏，這都是林務局從早期刻意維護留存保育下來的結果，當行程走到這個位置時，導覽健走的行程也差不多要接近尾聲。

棲蘭神木園區遊客中心

▲最後，會來到神木園區旅遊服務中心，如果不參加兩小時健走行程的旅客，可直接在此休憩等回程接駁車；中心內有餐飲伴手禮和洗手間，手機也有訊號。

▲這裡環境也很漂亮，停留的時間大約是一個小時左右，可選擇室內或戶外空間拍照打卡。

總結

整體行程運氣很好，今年初夏天公作美沿途天氣晴朗風光明媚，走完的當下也不會覺得太辛苦；雖然身上揹著大約近十公斤的攝影裝備，不過拍攝的內容讓我覺得很值得，也慶幸在年屆半百之時，可以親眼一睹這台灣的森林秘境。

棲蘭神木園區．力麗馬告生態園區

地址：宜蘭縣大同鄉英士村林森巷51－1號

電話：（03）980－9777

時間：08：00－16：30

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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