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冷肉熟食現切秀、馬賽魚湯鮮甜融滿嘴！大直精品肉鋪合作鬼才主廚

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼台中美美素食鹹酥雞鐵板麵。（圖／部落客橘子狗提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於台北大直萬豪酒店中城廣場的 RÒU X JAMES SHARMAN，是英籍主廚James Sharman與台畜旗下精品肉鋪 ROU by T－HAM 攜手合作打造的歐式概念小酒館餐廳。本身提供正統英式早午餐與多樣熟成肉料理，讓來客可以在下班後輕鬆的時刻，品嚐多道極具特色的佳餚美饌。

這回品嚐的是晚餐限定的冷肉熟食拼盤、培根布拉塔沙拉、脆皮豬五花，以及個人大推的威靈頓牛排，每道都是主廚精心設計打造的佳餚美味。

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▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

內用環境
餐廳位於廣場正門一樓，本身停車場與萬豪酒店可共用，來此消費的食客可折抵，從捷運劍南路站步行過來大約是15分鐘左右，以交通易達性來說很高，本身採開放式用餐空間無包廂，內部分成販售商品區與用餐座位區，設計簡潔自然光明亮點綴，給人一種很輕鬆的感覺。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲我很喜歡看著窗外那如星光點點的造景。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

被紐約時報譽為「最能定義當代摩登料理」的英籍鬼才主廚 James Sharman。在店內也有提供零售肉品，例如培根、香腸、血腸等都是主廚親製，另外還有多種熟成肉販售，尤其可寄放的火腿管家，讓客人擁有期限免費保存的服務。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲在此享用冷肉熟食拼盤是莫大的享受，而且還能在開放式空間看到現切的多種肉品，真的讓人好想嚐嚐他們的滋味，而這也是店家的特色亮點。

菜單介紹

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲晚餐時段為17：30－21：30，每人低消為1000元再加一成，算是符合當地環境的中高價位，看了一下菜單內容，差不多單人均消也是抓在1500元上下。

冷肉熟食拼盤與熟成鮭魚拼盤
以RÒU鮮切的生火腿配上三款西班牙臘腸，再搭配自製酸種麵包與布里歐麵包，佐以法式熟肉醬、雞肝醬、葡萄酒酸果醬和瑞可塔起司，真的是令人滿足又開胃，可當主食也能當前菜的招牌特色首選。

而醃漬及風乾24小時的鮭魚帶有蒔蘿及粉紅胡椒的獨特香氣，再搭配瑞可塔起司與爽脆醃黃瓜佐酸種麵包，也是另一項很不錯的選擇，不得不說他們的麵包都好好吃，味道口感相當一流，給我相當深刻的印象。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

馬賽魚湯
同屬開胃菜的馬賽魚湯也是一道很夠味的料理，它融合了蝦子和魚骨等湯頭，再添加洋蔥、蒜頭與紅蘿蔔等熬煮，以蕃茄泥呈現酸甜風味，再加入新鮮蛤蜊、香煎干貝等食材，讓滿滿的鮮甜風味擴散在唇齒之間。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

培根布拉塔沙拉
主廚自製的培根布拉塔沙拉全家人也很愛，它運用了百里香、黑胡椒、杜松子乾式香料進行醃漬，再將其風乾熟成入味，搭配鮮嫩的小菠菜與芝麻葉，以瑞可塔起司包裹布拉塔起司，再拌入煙燻杏仁片與帕達諾起司，是一道集香脆、柔滑和清爽於一體的美味沙拉，它的飽足感很高，是我極推薦的沙拉料理。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

培根蛋黃義大利麵
源自義大利且具悠久歷史的培根蛋黃義大利麵，有別於傳統的製作手法；是主廚以蛋黃醬和自製培根拌炒，以簡單但濃郁的呈現方式，令人享用義大利麵時能感受它那越嚼越香的美味，而且它也可以被視為很不錯的主食下酒菜。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

脆皮豬五花
招牌料理之一的脆皮豬五花，選用台畜經典豬肉，以鹽醃24小時後做舒肥，再以小火慢煎至表皮金黃酥脆、肉質軟嫩，搭配蔬菜燉綠扁豆醬一同享用，品嚐時可以聽到清脆的咔滋聲，而可口蔬食燉醬讓五花肉吃起來不覺得有油膩感，與中式脆皮五花肉呈現截然不同的風味。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

威靈頓牛排
這道必嚐的威靈頓牛排，是主廚選用美國prime菲力，將牛排大火煎上色後，抹上一層法式芥末醬後再淋上蘑菇醬；再包一層餐廳現切的西班牙生火腿，裹上派皮並刷勻蛋黃液放入烤箱烤至外皮金黃，火腿的香氣與質感搭配酥脆外皮，佐上松露奶油馬鈴薯泥與新鮮黑松露，豐富多層次的口感，提升了威靈頓牛排整體細膩度。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲它也是近期我嚐到最好吃的威靈頓牛排，不單牛排口感保持充足的柔嫩感，而且酥皮的層次感也做的很完整，佐料與醬汁也達到畫龍點睛之效，味道真的很棒我很喜歡。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲最後的甜品部份，我點了火烤冰淇淋、英式莓果鬆糕與太妃糖蛋糕享用。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲現場點火炙燒的火烤冰淇淋散發一陣迷人的香氣，實地品嚐時可以感受到那酒香滋味，實際上，在底層也有濕軟蛋糕浸漬於底部，屬於很有大人系的甜品。

英式莓果鬆糕
華貴杯盛的英式莓果鬆糕看起來相當地賞心悅目，外表有如藝術品般的奶油與薄切莓果，再搭配綿密鬆糕讓人食指大動，是令少女們很瘋迷的打卡系視覺點心。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

太妃糖蛋糕
樸實但很經典的太妃糖蛋糕是經典英式甜品，本身的太妃糖風味與濕潤蛋糕相互幫襯；蛋糕裡有紅蘿蔔與椰棗增加口感風味，而外層的太妃糖醬搭佐焦糖柳橙與法式酸奶油，讓酸甜得到中和，並且呈現餐點內容的尾聲極致，搭配咖啡或是茶飲都很棒。

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

▲▼台北大直歐式美饌餐酒館，必嚐威靈頓牛排＆冷肉熟食拼盤。（圖／部落客wisely提供）

食後心得
這回的約訪讓Ｗ爸媽首次嚐到許多未曾享受過的佳餚美味，尤其那培根布拉塔沙拉、威靈頓牛排與太妃糖蛋糕，都是讓老人家們讚不絕口且相當滿足又飽足的料理，也讓較少品嚐到如此正統英式料理的他們，不出國就能大快朵頤。

RÒU X JAMES SHARMAN（大直萬豪酒店中城廣場）

地址：10491台北市中山區樂群二路199號
電話：02－85011585
時間：10：30－15：00／17：30－21：30

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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