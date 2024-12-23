開箱兵庫縣秘湯溫泉鄉！1200年前開始發跡　遠離人潮的清幽之地

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃鄒承恩

日本山陰地區的湯村溫泉（Yumura Onsen）位於兵庫縣美方郡新溫泉町裡，相鄰鳥取縣自駕大約一個多小時的車程。相傳在1200年前由慈覺大師所發現的源泉後開始發跡，被測出此地的溫泉可高達98度，並且每分鐘湧出470升的泉水形成「荒湯」。因此，不單當地的居民們生活起居皆依賴此泉度日之外，也因其富含礦物質之故，所以發展許多相關的特色生活，是日本名副其實的特色秘湯溫泉鄉之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

溫泉町介紹

溫泉町（日語：温泉町／おんせんちょう ）是過去位於日本兵庫縣西北部的行政區劃，以湯村溫泉而聞名。已於2005年10月1日與濱坂町合併為新溫泉町。幕府結束後，曾先後隸屬府中裁判所、久美濱縣管轄，1871年全部區域被整併至豐岡縣，1876年再次被整併到現在的兵庫縣內。1889年實施町村制，溫泉町廢除前轄區範圍在當時分屬：溫泉村、照來村、八田村三個行政區劃。1927年，溫泉村改制為溫泉町，後這三個行政區劃於1954年整併為新設立的溫泉町。直到2005年，溫泉町與相鄰的濱坂町合併為新溫泉町。

湯村溫泉觀光名勝

一、杜氏館：釀酒廠資料館

二、夢千代館：湯村溫泉和「夢千代日記」（電視連續劇、電影：吉永小百合主演）的資料館

三、有趣昆蟲化石館四、霧瀑布溪谷

怎麼去湯村溫泉？

轄內無鐵路通過，最主要使用的車站是位於濱坂町的濱坂車站，再轉乘全但巴士的公車進入轄內。從JR（西日本鐵道）山陰本線「濱坂站」搭乘巴士「阪急」、「全但」、「町民バス夢つばめ」（町民巴士夢TUBAME）約20分鐘，下車徒步4分鐘。

湯村溫泉泉質

湯村泉質內含鹽化物、硫酸鹽與炭酸氫納三種，無色透明、無嗅無味，pH7～6的弱酸性單純高溫泉水。

湯村溫泉療效

一、「浴用」適用於神經痛、肌肉痛、關節痛、肩周炎、跌打損傷、慢性消化系統疾病、痔瘡、怕冷、恢復疲勞、刀傷、燙傷、慢性婦科疾病等。

二、飲用適用於慢性消化系統疾病、慢性便秘、痛風、膽結石、肥胖症等症狀。

▲此行先入住在地的朝野家溫泉旅宿，其社長也是山陰海岸地質公園認證的導覽員朝野泰昌先生。



▲導覽員朝野泰昌先生帶領著我們在體驗認識當地的溫泉文化，並且鉅細靡遺地訴著在地的特色歷史。



▲當地的溫泉豐沛，所以許多住家都會在門口有裝設兩隻水龍頭使用，一是溫泉水一是生活用水，可以說是當地日常。

▲有不少店家還發展出不同的特色，例如其中一家理髮店就用溫泉水洗頭，據說有促進生髮之效，且對於頭皮的清潔保養也很有幫助。

在地小驚喜

近期，他還致力推廣尋找愛心的活動，只要在這個溫泉小鎮，以拍照的方式從上百個地方，收集五個不同內容的愛心畫面，那麼就可以到當地的溫泉觀光協會去兌換小禮物。

▲當天換到的是個印有在地圖文的溫泉毛巾，真的很有收藏及實用的價值。

▲這回前來天氣還不錯，秋高氣爽很適合走走。



▲湯村溫泉兩側的丹波與鳥取都造訪過，剛好就缺這塊此行便補齊了。



隱藏版打卡點

另外，朝野先生還帶領我們去看許多隱藏版的打卡點，像是廣場裡的「幸福之心」、朝野家溫泉旅宿後門的搪瓷招牌、荒湯裡可以直飲的水源區，還有利用荒湯浸泡煉乳所呈現焦糖味的點心，這些都是相當具有特色的內容。

▲若不是朝野先生的帶領，有好多地方我都沒有注意到呢。

電影取景地

對於日本人來說，湯村溫泉也是NHK名作《夢千代日記（ゆめちよにっき）》的取景地，主演是一代女神吉永小百合，在當時造成相當大的轟動，所以許多場景也被一一標注，並且還有女主角雕像及相關演員們的手印展示。

▲去年，我還看了一部電影《湯道》，也是在這裡所取景，所以能夠來此還真是覺得有種莫名的宿命緣份。

停留的時間

此行停留的時間大約一天左右，如果不趕時間的話悠閒地逛，是沒有問題的。除了在老街裡四處散步拍照之外，還拍了不少有趣的畫面街景，不管是知名的藥師湯、正福寺、杜氏館、夢千代館、清正公園等，都有留下我的足跡。最後走累了，還可以在荒湯裡休息泡個ふれ愛の湯「足湯」（交流之湯 足湯），享受品嚐在地的現煮溫泉蛋或玉米番薯等，也是件相當享受的事情。這裡也有販售熱清酒，邊喝溫酒邊泡腳的感覺也挺棒的。

▲當我登高俯瞰整個湯村溫泉之時的畫面，到現在還是難以言喻的感動，且當地溫暖的人情味，讓我覺得很有親切感。

▲據說，冬季雪景也很美，不過路途會比較不太好走就是了，期待之後有機會春櫻時節再訪。



▲在氤氳蒸氣環燒的荒湯裡，看到保護幼童的地藏王菩薩，還有發現源泉的慈覺大師像令人倍感暖心。

心得

在秋末冬初的戶外，輕鬆地享受不同於其它擁擠景區的清閒，如果你也是喜歡溫泉秘境與風景攝影的朋友，那麼也一定會跟我一樣喜歡這裡的！

湯村溫泉觀光協會 荒湯

地址：〒669-6821兵庫県美方郡新温泉町湯98

電話：07－96922000

營業時間：09：00－18：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG



【你可能也想看】

►開放旅宿的森林系咖啡！日本岡山縣深度遊 5人小木屋萬元內有找

►JK STUDIO插旗林口三井OUTLET二期！招牌法式油封鴨腿細緻香甜

►礁溪春捲伯飄香30年！只賣蝦餅＋韮菜春捲 當地人激推的隱藏美食

