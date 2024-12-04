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開放旅宿的森林系咖啡！日本岡山縣深度遊　5人小木屋萬元內有找

Wisely拍拍照寫寫字

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者蘇相云

一直很喜歡真庭市這個地方，尤其是蒜山高原是其中之一！趁著此行造訪的機會，由當地人帶領來到「森の中の喫茶とお宿もりくらす」這個秘境咖啡店，本身不單咖啡餐點很棒，而且還是森林旅館，讓來客透過大片落地窗，可以看見外邊一年四季的變化，還提供望遠鏡讓賞鳥人士可以細心觀察。

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▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲由一對夫妻所共同經營，本身外觀看起來有點像是貨櫃型的組合屋，但本身不在砍伐樹木的狀況下，以挖洞的方式讓樹木穿過建築物本體。

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲長型的外觀很有設計感，與一般熟悉的組合屋大不同，並且採用淺色木材架構整體空間的氛圍，讓寧靜的咖啡旅宿，有種像身處電影場景的感覺。

抵達當日由在地友人和店家溝通後，帶我們看一下附設的旅宿空間
僅提五人一房臥室，還有獨立的廚房沐浴空間。中央連結走道是咖啡廳入口，而尾端則是咖啡廳，住客可以在這裡放空休憩，或是在森林步道去走走，價位不貴大約是39000日圓（約台幣8364元），不過地方較偏僻需要自駕前來，有停車位沒有接送服務，住房有Wi-Fi及供早餐，訂房可聯繫店家或是上樂天市場等去訂定。

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲我們一行人在這裡喝下午茶，一進入餐廳便聞到熟悉的咖哩味，發現這裡除了咖啡甜品的評價不錯之外，還有每日限定10份的咖哩相當被推薦，便立刻點一份來嚐嚐。

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲內部空間不大，廚房吧台就佔了大部份，單純想用餐的朋友，可以先預約，入內消費點餐就行，沒有限時很不錯。

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

▲滿多人選擇坐在窗邊的位置，可以看戶外的一片綠景，聆聽輕鬆的音樂享用美食，這樣的狀態真的很愜意，我可以在這裡待上大半天。

▲▼日本秘境咖啡店享受愜意時光！森林系氛圍好治癒、咖啡餐點也超讚。（圖／部落客Wisely提供）

心得
我點了招牌咖哩和檸檬冰飲，也試了友人的蒙布朗和咖啡，讓我相當喜歡，檸檬凍飲有加氣泡水，喝起來味道還不錯，有點微酸帶香氣；咖啡則比較中規中矩，感覺喝手沖應該是比較好；栗子蒙布朗的味道很棒，本身的栗子餡味道很可口，而且中央的奶油很輕綿，讓人吃了不會覺得膩。

而咖哩飯本身有附酸奶酪佐果醬，可以當做佐餐甜點，咖哩選用的是肥瘦兼具的牛肉片，醬汁很濃稠應該是有花時間去煮入味，再搭配微香的薑黃飯，嚐起來微辣帶甜是改良式的南亞風格咖哩飯口味，我自己十分喜歡！以價格而言，我覺得不算貴，CP值高，不過所在位置略遠些，需要自駕前來，但相當值得造訪。

森の中の喫茶とお宿もりくらす

地址：岡山県真庭市蒜山本茅部560－1
時間：09：00～18：00（每個月第2及4禮拜休周日與周一）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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關鍵字： 森の中の喫茶とお宿もりくらす 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Wisely

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