JK STUDIO插旗林口三井OUTLET二期！招牌法式油封鴨腿細緻香甜

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

北部知名餐飲品牌JK Studio歐陸餐廳，也插旗討論熱度爆棚的林口三井OUTLET二期裡了！耗資千萬打造將台北與桃園三家分店的精華集於林口店一身，享用歐風飯店質感的用餐環境，以及溫潤胡桃木餐桌椅的空間；最招牌的法式油封鴨腿、M9澳洲和牛菲力及板煎雞腿黑松露燉飯都能吃到，再搭配針對小朋友推出的迷你餐，令來客能以平價超值的花費，品嚐享受高檔的美食體驗。

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JK Studio林口店交通環境

▲餐廳所在位置位於三井Outlet二期西口處，從機捷林口站A9步行約10分鐘，本身相鄰UNIQLO很醒目好找。

▲除了提供70多坪開放空間外，還有內含16人的獨立分割包廂。

JK Studio林口店菜單價位

▲用餐採用手機QR-Code掃碼的方式以節省確認流程，並且自家獨創的手機影音介紹點餐方式相當特別；以先進數位短影音結合手機點餐的介面，快速清楚地了解各項餐點的風格特色。

消費方式與注意事項

來此用餐低消單人600元，未滿12歲小朋友則是300元，用餐限時2小時需加收服務費，禁帶外食且開瓶費另計；主廚套餐提供內容豐富多元，M9澳洲和牛菲力、法式油封鴨腿、諾曼第豬排與板煎雞腿黑松露燉飯等，都是口碑極佳的招牌料理，並且套餐還提供麵包、沙拉、湯品及甜點飲料。

▲先提供佐油醋的佛卡夏麵包及清爽的JK綜合沙拉。

▲今日主廚湯會不定期做調整，當天喝的南瓜濃湯香稠美味。

▲結尾有不同的飲料咖啡茶飲，而甜品我覺得季節水果奶酪與古典巧克力蛋糕都不錯，但個人較推薦後者。

▲板煎小卷與青醬是極具吸引力前菜，以鮮切小卷搭佐青醬呈現地中海風情，口感彈牙風味極佳。

▲這道椒香肉腸炒野菇嚐起來很涮嘴，在辣度與鹹味當中取得絕佳平衡，品嚐時肉腸的口感會被野菇帶起。

▲最後這道酥炸軟殼蟹是店家的人氣王，精選時令蟹進行處理再油炸，讓外酥內軟的螃蟹可以盡情享受蒜香滋味。

▲平價的板煎雞腿黑松露燉飯主打老少皆宜，以義式香料、芥末籽、黑松露醬與奶油醃漬入味的去骨雞腿飯十分誘人，令那帶油脂的香氣讓人讚不絕口。

▲帶有骨髓香味的諾曼第豬排，以美國首席珍藏戰斧豬為主，佐以芥末籽奶油醬調味搭配焦糖蜜蘋果，讓豬排肉本身自帶的甜味，與其它搭佐的食材醬料巧妙結合。

▲自家功夫菜之一的法式油封鴨腿同樣是以芥末籽奶油醬汁搭配，但油封鴨腿的製作相當地完美，薄脆外皮鎖住濃郁肉汁，而自帶層次感的鴨肉十分細緻香甜。

▲油花豐厚而且口感一流的美國特選肋眼牛排6oz的CP值相當地高，本身用料很實在而且選擇七分熟度味道剛剛好；口感十分香甜而且帶有綿密感，微辣的黑胡椒醬汁很夠味。

▲M9澳洲和牛菲力5oz傳承餐廳一貫的品質，不同的熟度把控得很好，個人覺得五分及七分都很美味好吃，可以搭配桌上的玫瑰鹽及黑椒粒做調味；而自帶的法式黑胡椒醬汁和JK薯泥很搭，還有時蔬更添豐富感。

▲歡慶開幕還有奶油爐烤龍蝦優惠活動，每項套餐加購乙份480元。本身具備淡淡的鹹奶油滋味，蝦肉很Q彈可以擠點檸汁提升香氣風味，CP值相當高非常值得點。

JK Studio歐陸餐廳 林口三井OUTLET二館



地址：新北市林口區文化二路一段123號1樓

電話：02－26001866

時間：11：00－22：00（周五至周六）、10：30－22：00（周日）、11：00－21：30（周一至周四）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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