奶焗方式料理萬里蟹逼出濃郁鮮甜！台北「蔥薑奶焗萬里蟹」太欠吃

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

一年又到了秋味嚐蟹的季節，位於大安區的台北福容大飯店一館福粵樓，今年首嚐了新鮮肥美的旬蟹知秋秋蟹料理，餐廳本身以結合川粵淮揚菜的手藝，推出必嚐的「蔥薑奶焗萬里蟹」、「醬爆蟹年糕」只要880元；再搭配經典美味的紹興醉雞、干貝鮮絲瓜與剝皮辣椒走地雞湯等，讓微涼的天氣帶來暖意。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

台北福容大飯店一館位置

▲從捷運大安森林公園站6號出口步行不到十分鐘，便可抵達相鄰建國花市與假日玉市的台北福容大飯店一館。

▲餐廳福粵樓位於一樓大廳左側，環境寬敞舒適，很適合家庭聚餐或多人宴會。

福粵樓菜單

福粵樓本身以港式飲茶內容為主，但也提供多樣風味熱炒料理。

菜色介紹

▲首先是涼菜冷盤紹興醉雞460元，擺盤吸睛好看、嚐起來帶有淡淡的酒香，口感滑嫩有味。

▲帶骨橙汁豬腩排460元。以特調酸甜醬料與橙汁入味，讓豬肉本身微具焦糖香味，酸裡帶甜十分可口。

▲川醬剝椒松阪豚480元。不同於部份採XO醬的作法，以微辣的川味辣帶出剝皮辣椒的尾韻。

▲老桶味噌焗曙魚560元。是飯店名菜，魚塊醃漬油炸再以古法味噌塗抹送烤，味道香濃細緻。

▲椒鹽四季軟絲420元。是餐廳的人氣王，乾煸四季豆襯底，上頭脆皮軟絲帶有蒜香，並且嚐起來酥脆好味。

▲經典干貝鮮絲瓜340元。選用澎湖特選絲瓜，再搭配瑤柱絲，以金湯料理保持食材本身的鮮味口感。

▲用料實在的蟹肉鮮蝦球160元。採鱘味棒絲包裹帶有蝦仁與蟹泥做成的蟹肉蝦球，淋點蠔油提鮮也佳。

▲爆漿流沙包160元是福粵樓招牌。使用的麵皮較細軟而裡頭汨汨而出的流沙蛋黃鹹燙口，嚐起來甜中帶鹹。

▲豉汁蒸排骨160元帶有蒜蓉豆豉的香氣，而且骨邊肉嚐起來甜鹹交融很可口。

▲招牌黃金蝦餃皇200元看起來漂亮又貴氣，飽滿扎實有整隻鮮蝦在裡頭。

▲帶有鑊氣的牛肉手工河粉360元，很考驗火候功力，要讓河粉不黏底且牛肉嫩滑。

▲剝皮辣椒走地雞燉湯220元，本身採用黑蒜搭配去骨雞腿肉佐剝皮辣椒燉製，湯頭微香辣但甘醇綿密。

▲萬里三點蟹880元。現今正是產季，本身以奶焗料理方式帶出濃郁香甜的好滋味。



▲醬爆蟹年糕880元。是有名的淮揚料理，本身以寧波年糕托底，甜鹹並存帶有濃厚醬汁的豐腴帶黃蟹塊。

▲是愛嚐蟹菜老饕們的首選，也是令人吮指回味無窮的人氣佳餚。

用餐心得

整體而言，對於首訪的福粵樓旬蟹知秋相當滿意，尤其是料理的火候與食材的選擇都很到位；價格部份建議四到六人用餐為佳，除了可以品嚐美味的秋蟹料理之外，經典的港式飲茶與特色熱炒，都能盡情地大快朵頤。



台北福容大飯店 一館（福粵樓）

地址：台北市大安區建國南路一段266號1樓

電話：02－27019266

時間：11：30－14：00、17：30－21：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁、部落格、IG

【你可能也想看】

►冷肉熟食現切秀、馬賽魚湯鮮甜融滿嘴！大直精品肉鋪合作鬼才主廚

►步入千年巨木森林！棲蘭神木園區一日遊預約購票＆交通接駁懶人包

►挖掘宜蘭地方美食！文昌宮老字號米粉羹 雖然人潮漸歇但口味不變