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美到捨不得切！台中唯一專攻「法式鏡面蛋糕」超夢幻客製化

華少的吃貨地圖

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者蘇相云

今天來跟大家介紹一款很特別的生日蛋糕，是台中唯一一間主打「鏡面蛋糕」的法式鏡面生日蛋糕專賣店P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕。不僅外觀跟口味都採客製化讓客人選擇，甚至還提供專人外送到府的服務，老闆娘夫妻對於原物料食材非常堅持，初衷就是希望推廣這款好吃又好看的美味糕點。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

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▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕起源
這間店是由老闆Peter及老闆娘Joyce攜手創建，原本是一間咖啡廳，前幾年搖身一變成為台中知名的鏡面蛋糕專賣店，一步步走出自己的甜點藍海版圖的背後；除了對美味有所追求外，創新與挑戰各種不同的外觀，也是他們家的蛋糕人氣居高不下的原因。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕介紹
這裡的所有產品都是兩人純手工製作，均為使用進口原物料結合在地食材，將傳統的法式口味與歐洲鏡面蛋糕的精髓，傳達給更多台灣人知道；更希望大家在品嚐時，能在味覺上與視覺上，都能有滿滿的震撼。蛋糕的訂購方式採「半訂製」模式，客人可以先選擇想要的蛋糕外型款式，再選擇想吃的內餡口味，外型眾多且不斷推陳出新。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕在哪裡
原本位於大忠南街的小巷內，今年10月初才搬到目前五權一街的現址，店內因為沒有提供內用區，整間店僅供外帶，空間不算大，整體更像是一個展示點及供客人取貨的提貨點。

口味

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲他們家的慕斯並不是單調口味，與之相反的，每款蛋糕中間夾層都有非常豐富的蛋糕體與配料，整體風味非常的有層次。

越好看的食物越難吃？
許多人對於鏡面蛋糕的外觀，會抱持存疑的態度，認為是款用色素堆疊而成的甜點，這一點確實是鏡面蛋糕的原罪，儘管蛋糕上的所有色素都是可食用標準，但為了外觀美麗，會比其他蛋糕稍嫌不健康，當我問老闆娘Joyce該怎麼取捨時，她苦笑地說，如果真的不能接受可食用色素的話，其實可以把外層刮掉，因為他們家鏡面蛋糕，內餡跟蛋糕體的口感，才是真正的精華所在。

使用的原物料，除了是天然食材，還從法國進口乳製品及使用動物性鮮奶油，光是動物性鮮奶油的成本，就已經比植物性鮮奶油貴上兩倍不止，除了口感更為綿密滑順自然，也對人體更加健康，本身不含糖份外，也比植物性鮮奶油更容易被人體代謝排出。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

熱氣球
先來介紹最新推出的蛋糕外觀「熱氣球」，又被稱作「射手座蛋糕」，原因很有趣，就是射手座太愛好自由了，就跟熱氣球一樣可以自由翱翔天際。熱氣球蛋糕的內餡，推薦搭配芒果慕斯口味，芒果用是法國進口果泥製作，夾層搭配的是在地台灣口味的芒果青及覆盆子庫利，整體甜度中等，吃起來酸酸甜甜的，非常清爽。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲看到這款蛋糕的當下眼睛為之一亮，這也太夢幻了吧！後來才發現，他們家還有很多款鏡面蛋糕的外型，不僅像是藝術品般獨一無二，還都好看到讓人捨不得拿刀切下去。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

紅花圈
市面上超少見的花圈造型蛋糕，桃紅色有滿滿的少女心跟粉紅泡泡，上方的花瓣其實是師傅手作的巧克力玫瑰花，顏色分明且線條感十足，讓蛋糕宛如一件展覽於博物館的藝術品，讓人捨不得吃。推薦內餡搭配巧克力慕斯口味，60%的苦甜巧克力與打發鮮奶油，讓風味更為醇厚，入口可以感受到質感溫潤如絲絨般的苦甜度，搭配自製的百香果果醬及榛果帕林內，讓口感更有層次及嚼勁。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

大理石摺紙
大理石控的必點款，猶如摺紙般的藝術外型，超像一幅美麗的畫作，內餡推薦搭配瑪斯卡邦乳酪慕斯口味，將基本食材打發並與打發鮮奶油拌合，因為蛋糕體參雜更多空氣，讓整體口感更為蓬鬆輕盈，再搭配夾層的綜合莓果及手指蛋糕，讓人一吃就愛上！

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

周邊商品
只要訂購P&J’s Pâtisserie的蛋糕，店家都會附上粉色禮盒，並搭配5入的粉色水滴造型餐盤組，儘管贈品沒有附蠟燭，但店裡仍有多款生日蛋糕的造型蠟燭跟卡片等可供選擇，大家可以在取貨時來現場購買，此外，他們也有提供專屬客製化的加字服務（限英文字母），只需加價100元，就可將生日祝福、紀念日心意等，作出最專屬且獨一無二的呈現。

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

▲▼台中唯一鏡面蛋糕專賣店！P&J’s Pâtisserie法式鏡面蛋糕3款必吃推薦　可專人配送的客製化生日蛋糕。（圖／部落客華少提供）

外送服務
訂購方式，除了來店自取外，也可以選擇多加運費，外送的部分是依距離收費（以專車配送並可加價購買保冷設備，通常距離1小時內不用加購保冷設備）。老闆娘說，之所以沒跟黑貓等宅配服務配合，除了是擔心路途中有所碰撞導致蛋糕外型損傷，也是想將每一款獨一無二的蛋糕，親手送到客人手上，也因為專車配送可以最大程度的掌握品質，所以許多意想不到的地方都可送達，目前最特別的紀錄，甚至連大雪山森林遊樂區這種深山都有配送過。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕

電話：04－23720002
地址：台中市西區五權一街63－2號
營業時間：12：00～18：00（周日公休）

＊部落客跟著華少吃吃吃現有經營：部落格FBIG

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