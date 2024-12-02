華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者蘇相云

說到台中的千層蛋糕，你腦海中第一個想到的是哪間甜點店？這次華少來開箱在地經營超過十年的「香緹果子咖啡廳」，順便跟大家介紹他們家的新品「鮮乳雪紡蛋糕 」，是一款百分百使用在地鮮乳製作的蛋糕，絕對是每一位蛋糕控的必吃甜點！

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香緹果子咖啡館（Crème Chantilly）介紹

以法文「加糖鮮奶油」為靈感，將甜點藝術融入日常生活，店家自詡為馬戲團內的小精靈，希望將幸福感持續販售給每一位顧客，在每位甜點控的記憶裡留下一幕幕味蕾的詩篇；在地經營已經超過十年，千層蛋糕最廣為人知，是許多甜點控的必訪名單，除了強調使用當季新鮮水果、結合在地酪農鮮奶、茶葉，調配出一款款經典美味的千層、雪紡蛋糕，也有販售精品咖啡與高山茶，希望用甜點與飲品搭配出絕佳的下午茶饗宴。

交通方式

位於台中北區崇德路上的崇德商圈，周圍交通便利，開車族可選擇崇德路的路邊停車格，或是將車停在附近的168聯盟崇德停車場，機車族也可以將車停在騎樓，非常方便到訪。

店內環境

整體來說，他們家的店內座位數頗多，且平日用餐時間限時2小時，假日用餐時間限時1.5小時，想喝下午茶的人應都可在此獲得一個完美的休憩時光。

▲較靠近店門口的是白色大理石的典雅氛圍。

▲較內部的用餐區域，則是以深藍色的牆面跟線板搭配金色燈飾，走一種雍容華貴的路線。

▲每天的蛋糕口味都不固定，大家可以去點餐櫃檯前直接看看今日限定的蛋糕口味，直接點選自己最愛的那款。

▲自助區有提供水杯跟紙巾，方便客人可以自行取用。

水果千層蛋糕 210元

是他們家必吃的經典款，可以說是最廣為人知的產品，至今銷售累積破萬顆，隨著季節會放入不同的水果，在草莓季來臨之前，秋冬款式是在層層奶香中，夾帶有柳橙、奇異果、紫葡萄與綠葡萄等當季水果，諾曼第頂級生乳搭配法式薄餅的蛋糕體，既柔軟又富有彈性，清爽水果的酸甜果香，與奶油的細膩甜味交織在一起，每一口都像是在品嚐水果的盛宴。

鮮乳雪紡蛋糕 120元（水果口味）／105元（原味）

近期推出的鮮乳雪紡蛋糕，共有原味跟季節水果兩種口味，目前的季節水果是葡萄，蛋糕體堅持使用百分百在地鮮乳搭配濃郁的諾曼第鮮奶油製作，每一口都能感受到鮮奶油的滑順與蛋糕的鬆軟，原以為會像是戚風蛋糕偏乾的口感，但實際上，它的蛋糕體非常濕潤綿密，更像是生乳捲般，有著如雪花融化在嘴裡的美妙滋味。

▲水果款能品嚐到濃郁的奶香，及綠葡萄的多汁與酸甜，增添了不少層次。

西西里檸檬咖啡 140元

濃縮咖啡融合黑糖蜜與現榨檸檬汁，上方還可見到一些檸檬皮果肉，整體口感甜中帶酸，酸中帶苦，層次非常豐富，真的是既解膩又提神！

玫瑰拿鐵（熱） 145元

介紹另一款少女心爆棚的飲品「玫瑰拿鐵」，玫瑰釀搭配香醇牛奶，最後灑上玫瑰花瓣作為點綴，第一口能品味到淡雅的玫瑰香氣，隨後奶香濃郁，整體口感細膩柔和，特別適合喜歡花香飲品的朋友。

周邊產品

▲除了販售咖啡豆，連生日蛋糕的裝飾都很別緻，好看又好拍，也是我覺得這間店非常用心的地方。

香緹果子餐廳

電話：04－22355693

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

營業時間：11：30～18：30（周一、周二公休）

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