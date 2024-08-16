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滾燙煎鍋上徒手翻！彰化「火雲掌伯」7元煎餅　飄香60年外酥內軟Q

華少的吃貨地圖

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者黃亭詠

如果你是員林人，一定聽過一間店叫做「火雲掌伯豆標」，原本店名叫做榕樹下煎餅，但因為老闆徒手翻餅的功夫太神，被許多人戲稱是有練「火雲掌」，老闆也變成大家口中的「火雲掌伯」，因為一塊煎餅只賣7元（原本為5元），這家店的名聲也就不脛而走，成為員林必吃的名店。

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火雲掌伯豆標在哪裡
火雲掌伯豆標的攤位就位在彰化員林農工旁，我當天來的時候還找了一下，大馬路上店家不多，但看到左側有小小的攤販排隊人潮，遠遠的我就知道一定是這家。

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

火雲掌伯豆標餐點特色
火雲掌伯豆標只有賣高麗菜煎餅和紅豆煎餅兩個品項，整個攤車共有3個員工，除了火雲掌伯本人之外，還有一位拿鏟子幫翻煎餅及收錢的阿姨，以及一位負責包餡料的阿姨。

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

▲來看看火雲掌伯的徒手神技。

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

▲看似簡單的高麗菜煎餅，吃起來卻吃得出真功夫，餅皮外Q內軟，重點是剛起鍋的時候真的是很燙。

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

▲火雲掌伯豆標餐點紅豆煎餅7元，紅豆煎餅的餅皮同樣Q彈，紅豆則是帶有點顆粒感，搭配煎餅的鍋氣，很像是在吃不會太甜的豆沙鍋餅的感覺。

▲▼員林美食60年小攤販火雲掌伯豆標，雙口味1片只要7元，驚人的徒手翻煎餅功夫。（圖／華少提供）

結論
火雲掌伯豆標已經在地經營60年，絕對是一家員林必吃美食，有經過的話絕對要買幾塊回去，真心推薦給大家。

火雲掌伯豆標

電話：（09）7873－9710
地址：彰化縣員林市員水路二段
營業時間：14：00－19：00

＊部落客跟著華少吃吃吃現有經營：部落格FBIG

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