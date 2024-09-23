國道最美餐廳在古坑！創意「金針菇豆腐麵」淋上梅干醬喚醒味蕾

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者柯珮萱

古坑服務區有一間國道最美餐廳，位於古坑服務區2樓的「田覓好食」，用超特色的料理跟裝潢，吸引南來北往在古坑服務區休息的旅人，必吃餐點包括「豆腐麵不是麵」、「田覓出奇飯」以及「法式田田酥」，每一款都有滿滿驚喜，完整打破我對「休息站餐廳」的想像！

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田覓好食菜單

▲田覓好食的菜單種類非常豐富，除了主食之外，還有提供各式冰品、飲品，甚至連甜點都有。

▲必須說，不管是視覺還是味覺，他們家的料理完全都不像是在休息站會出現的餐點。

田覓好食品牌理念

田覓好食為了滿足不同客群的需求，提供多樣化的餐點選擇，從飯點、麵食到鍋物都一應俱全，食材上大量選用台灣當季在地食材，讓人吃得安心又健康，餐點秉持著低碳飲食的初衷，非常適合蔬食愛好者跟家庭聚餐。

田覓好食環境

餐廳的設計裝潢，也讓人吃得沒有壓力！整體空間不僅結合了韓系質感的明亮配色，寬敞的空間布局，加上多樣化的座位，包括快速立食區、4－6人桌的用餐區、透明高吧區、適合多人用餐的環形沙發區等，甚至連戶外陽台都有用餐空間，可以一次滿足不同客群的用餐需求。

▲店址就位於古坑服務區內的二樓，從樓梯走上去時，可以看到一個巨型玫瑰花的燈飾，浪漫的用餐氛圍，這裏根本就是網美餐廳無誤。

田覓好食餐點介紹



酥醒梅干金針菇豆腐麵（蔬食）268元

▲酥脆的金針菇，包圍著軟嫩滑順又減醣的「豆腐麵」，好像一座小山一樣。

▲淋上梅干醬後，原本清爽平淡的豆腐麵，瞬間變得酸酸甜甜的，味蕾也瞬間甦醒過來。

▲把豆腐麵扒開後，才發現餐點內裡還另有乾坤，藏著又健康又美味的南瓜，絕對有滿滿的飽足感。

未來打拋豬出奇飯（蔬食）268元

田覓好食的出奇飯有非常多種主食選擇，每款主食都搭配店家特製的方型彩色飯，滿滿的蔬菜跟豆腐，吃得到原始的風味，同時也能保有豐富的口感，這款未來打拋豬，顧名思義其實是使用未來肉，不僅兼顧低碳環保，還是款蔬食者也可以安心食用的餐點！

香草雞腿排出奇飯（葷食） 268元

▲香草雞腿排帶有濃郁的義式風味，與藜麥和毛豆拌飯搭配，一樣搭配超多種類的蔬食，營養滿分，讓人一口接一口停不下來。

▲雞腿排很大塊，外皮酥脆焦香，內裏肉質軟嫩，肉食主義者絕對必點。

鹹香未來打拋潛艇堡（蔬食）158元

鹹香開胃的未來打拋潛艇堡，同樣是選用未來肉的打拋豬肉，蔬食者可以安心食用，搭配蕃茄、檸檬葉、香茅等一起拌炒，再加入新鮮生菜，是款非常健康的餐點美味潛艇堡，一口咬下，滿嘴都帶有微辣的香氣，美乃滋更是起到了畫龍點睛的效果，大推！

酸甜莓果冰淇淋甜甜酥 168元

田覓好食的獨家甜點「法式田田酥」，是個充滿創意的名字，共有4種口味，分別是鹹香未來打拋田田酥、太妃花生冰淇淋田田酥、普香滿香酥菇田田酥，以及我點的酸甜莓果冰淇淋甜甜酥。

▲莓果冰淇淋的酸甜滋味，搭配鮮嫩草莓的點綴，搭配酥脆餅皮一口咬下，夏天吃真的超讚的。

▲冰淇淋融化的模樣超可口，但也同時提醒我要快點吃，不要只顧著拍照。

玫瑰荔枝覓氣泡 220元

店家有非常多款好拍又好喝的創意飲料，這款玫瑰荔枝氣泡飲是我最推的飲品，以純果汁製成的玫瑰荔枝手工冰棒，搭配無糖氣泡水，顏值與美味兼具！



低卡自由霜淇淋－香草口味 80元

選用低卡的香草優蛋白原料，不用計算熱量也能安心品嚐，香濃滑順的霜淇淋單吃很不賴，也可以購買霜淇淋時，再用90元加價購韓式扁可頌，又會是另一種截然不同的美味體驗。

田覓好食

電話：0966－012820

營業時間：10：30－0：00

地址：雲林縣古坑鄉五鄰新興100號（古坑服務區2樓）

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