台中「地府」喝一杯！鐵鍋燉私房菜麻辣湯極濃郁、近百種酒水任挑

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者柯珮萱

今天華少來帶大家探索台中西屯區的宵夜新選擇「醉地府鐵鍋燉河南店」，這間店除了讓你感受到恐怖驚悚的氣氛外，還有中國東北地區農村一帶的特色美食「鐵鍋燉」，店裡最近推出幾款必吃熱炒，加上近百種的酒類飲品，從去年開幕後，便成為這一帶的新地標！

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醉地府鐵鍋燉河南店位置

位於台中西屯區的河南路上，附近就是逢甲夜市，交通十分方便，附近有四個停車場，包括兩間特約和兩間非特約，很適合三五好友一同聚餐跟大啖美食。

醉地府鐵鍋燉河南店環境介紹

▲店內左右兩側便有黑白無常的裝飾，搖頭動腦的樣子，讓人頓時感覺真的進入地府之中。

▲往屋內走出，會先經過一個「奈何橋」帶入感十足。

▲陰暗燈光加上霓虹燈的裝潢風格，加上讓人毛骨悚然的對聯，為整個用餐體驗增添了濃厚的地府氛圍。

醉地府鐵鍋燉－鐵鍋燉大魚 969元

「醉地府鐵鍋燉」的招牌菜就是鐵鍋燉！使用灶台鐵鍋的鐵鍋燉，可以選擇原味或麻辣兩種湯底，原味湯底由多種中藥材熬煮，口感濃郁而滋補，麻辣湯底則加入了牛油，帶有香麻辣的層次，他們家的玉米餅我覺得很讚，如果人數多的話強烈建議可以加點！（原味鍋底由於含有補血的中藥材，孕婦及蠶豆症患者要避免食用）

▲主食方面共有三種選擇，分別是鐵鍋燉大魚、鐵鍋燉豬肋排跟鐵鍋燉牛肋條，我這次選擇的是原味的鐵鍋燉大魚，使用金目鱸魚。

▲每鍋都還會附上一個基本菜盤和4塊玉米餅，份量非常豐盛，適合1到3人享用。

醉地府鐵鍋燉－地府私房熱炒

說到宵夜美食，除了美味鍋物，必不可少的就是熱炒！醉地府鐵鍋燉河南店9月推出了五款熱炒新菜色，包括醬爆雞心、金沙中卷、蔥爆牛五花、乾煸四季豆跟三杯辣松阪，每一款都是高CP值又美味的平價料理。店家還推出組合價，任選三款只要469元，五種全買的大滿足價格則是699元（原價855元）。

醬爆雞心129元

▲這道「醬爆雞心」以鮮嫩雞心搭配特製醬料爆炒，雞心鮮脆有彈性，醬香十足。入口後充滿濃郁的風味，適合喜歡下酒菜的朋友。

金沙中卷179元

▲使用的是外皮酥脆的中卷，裹上濃郁的金沙鹹蛋黃醬汁，鹹香四溢，口感香脆且帶有濃厚的沙沙口感，是款無法抗拒的美味。

蔥爆牛五花189元

▲採用厚實的牛五花肉片，與蔥段爆炒，牛五花的油脂香氣十足，與蔥的鮮味完美融合，每一口都充滿著肉香和蔥香的交織。

乾煸四季豆169元

▲道香脆的素菜，四季豆口感脆爽，鹹香中帶有一絲辣味，我覺得這款很適合下飯，一根一根吃，根本就停不下來。

三杯辣松阪189元

▲以松阪豬肉為主角，豬肉的彈牙口感搭配著三杯醬汁炒製，帶有微辣的刺激，口感豐富且層次分明，是一款經典的台式熱炒菜。

醉地府鐵鍋燉－特色熟菜

除了熱炒之外，他們家也有推出特色熟菜，我這次吃了三道，味道都很夠，非常適合當成下酒菜！

溜肉段129元

▲同樣是源自於東北地區的傳統名菜，傳統「溜」的烹飪方式類似於「炒」，將切好的豬肉醃入味後，再用調好的汁澆淋在其上翻拌成菜的烹調技法 ，這款口感頗佳。

名古屋雞翅129元

▲來自日本的經典炸雞翅料理，這裡的雞翅外皮炸得酥脆，撒上特調醬料，入口時能感受到濃郁的甜鹹滋味，肉質鮮嫩多汁，搭配上微微的胡椒辛香，讓你一吃就停不下來。

豆乳酥香雞99元

一道創新的炸雞料理，將嫩雞塊裹上豆乳漿後炸至金黃酥脆，雞肉外皮香酥，內裡鮮嫩多汁，搭配上淡淡的豆乳香氣，帶來與眾不同的風味體驗，無論是當作正餐還是小吃都非常合適。

醉地府鐵鍋燉－特色小菜

除了熱炒之外，店裡還有多款特色小菜，華少推薦以下這幾款，也是來店必吃！

招牌花捲59元

吃鐵鍋燉的時候，別忘了點上一份「招牌花捲」，外型很像外面賣的饅頭，麵皮香且咬勁十足，內部蓬鬆軟嫩，可以單吃，也可以沾上鐵鍋燉的湯汁一起食用，會讓整個用餐過程更完整。

紅油涼粉99元

同樣是道非常開胃的小菜，涼粉滑順透亮，入口Q彈滑順，搭配上香辣的紅油，加入蔥花跟香菜後更顯香氣，但個人覺得這道偏小辣，且辣度不可調整，比較適合愛吃辣的朋友。

麻辣鴨血69元

一道經典的麻辣鍋配菜，這裡的鴨血軟嫩細緻，完全吸收了麻辣湯底的香氣，每一口都能感受到鴨血滑嫩的口感，帶有微微麻辣的刺激，濃郁卻不膩口，非常適合搭配其他麻辣菜色一同享用。

麻辣豆腐69元

以嫩豆腐為主，充分吸收了麻辣湯汁的辛香味，豆腐柔軟滑嫩，與麻辣湯底相互交融，每一口都能感受到豆腐的細膩與辣味的衝擊，是愛吃麻辣的朋友絕對不容錯過的小菜。

仙界奶茶90元

▲口感偏厚奶茶的飲品，乳香跟茶香都很濃，個人覺得有點甜，很適合螞蟻人，算是糖冰固定的一款仙界飲料。

地府特調80元

▲用蝶豆花跟愛玉做成的飲品，入口非常清爽，且有嚼勁跟口感，非常好喝，但要注意因為有含蝶豆花，如果生理期來或是孕婦要避免飲用。

砵仔糕 2入49元

一道傳統的廣式點心，這裡一次供應兩個小份，口感Q彈甜度適中，糕體透亮扎實，帶有微微的米香和椰漿的風味，讓你在吃完重口味的麻辣菜後，來上一口清爽的甜點，十分解膩。

▲不過還是要提醒大家，如果有開車前來用餐的話，還是要切記酒後不開車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



整體心得

不管是特色鍋物、美味熱炒或是琳瑯滿目的酒水，醉地府鐵鍋燉河南店都不輸其他餐飲店家，更遑論他們氣派又富有陰間造型的裝潢，也難怪他們一開幕就在社群媒體上引發打卡熱潮！如果你是宵夜愛好者，那絕對要來台中河南路的「醉地府鐵鍋燉河南店」，享受這些美味料理。

醉地府鐵鍋燉河南店

電話：04－24528173

地址：台中市西屯區河南路二段443號

營業時間：17：00－02：00

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