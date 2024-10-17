ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中「地府」喝一杯！鐵鍋燉私房菜麻辣湯極濃郁、近百種酒水任挑

華少的吃貨地圖

華少的吃貨地圖 華少的吃貨地圖

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者柯珮萱

今天華少來帶大家探索台中西屯區的宵夜新選擇「醉地府鐵鍋燉河南店」，這間店除了讓你感受到恐怖驚悚的氣氛外，還有中國東北地區農村一帶的特色美食「鐵鍋燉」，店裡最近推出幾款必吃熱炒，加上近百種的酒類飲品，從去年開幕後，便成為這一帶的新地標！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

醉地府鐵鍋燉河南店位置
位於台中西屯區的河南路上，附近就是逢甲夜市，交通十分方便，附近有四個停車場，包括兩間特約和兩間非特約，很適合三五好友一同聚餐跟大啖美食。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

醉地府鐵鍋燉河南店環境介紹

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲店內左右兩側便有黑白無常的裝飾，搖頭動腦的樣子，讓人頓時感覺真的進入地府之中。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲往屋內走出，會先經過一個「奈何橋」帶入感十足。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲陰暗燈光加上霓虹燈的裝潢風格，加上讓人毛骨悚然的對聯，為整個用餐體驗增添了濃厚的地府氛圍。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

醉地府鐵鍋燉－鐵鍋燉大魚　969元
「醉地府鐵鍋燉」的招牌菜就是鐵鍋燉！使用灶台鐵鍋的鐵鍋燉，可以選擇原味或麻辣兩種湯底，原味湯底由多種中藥材熬煮，口感濃郁而滋補，麻辣湯底則加入了牛油，帶有香麻辣的層次，他們家的玉米餅我覺得很讚，如果人數多的話強烈建議可以加點！（原味鍋底由於含有補血的中藥材，孕婦及蠶豆症患者要避免食用）

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲主食方面共有三種選擇，分別是鐵鍋燉大魚、鐵鍋燉豬肋排跟鐵鍋燉牛肋條，我這次選擇的是原味的鐵鍋燉大魚，使用金目鱸魚。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲每鍋都還會附上一個基本菜盤和4塊玉米餅，份量非常豐盛，適合1到3人享用。

醉地府鐵鍋燉－地府私房熱炒
說到宵夜美食，除了美味鍋物，必不可少的就是熱炒！醉地府鐵鍋燉河南店9月推出了五款熱炒新菜色，包括醬爆雞心、金沙中卷、蔥爆牛五花、乾煸四季豆跟三杯辣松阪，每一款都是高CP值又美味的平價料理。店家還推出組合價，任選三款只要469元，五種全買的大滿足價格則是699元（原價855元）。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

醬爆雞心129元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲這道「醬爆雞心」以鮮嫩雞心搭配特製醬料爆炒，雞心鮮脆有彈性，醬香十足。入口後充滿濃郁的風味，適合喜歡下酒菜的朋友。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

金沙中卷179元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲使用的是外皮酥脆的中卷，裹上濃郁的金沙鹹蛋黃醬汁，鹹香四溢，口感香脆且帶有濃厚的沙沙口感，是款無法抗拒的美味。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

蔥爆牛五花189元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲採用厚實的牛五花肉片，與蔥段爆炒，牛五花的油脂香氣十足，與蔥的鮮味完美融合，每一口都充滿著肉香和蔥香的交織。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

乾煸四季豆169元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲道香脆的素菜，四季豆口感脆爽，鹹香中帶有一絲辣味，我覺得這款很適合下飯，一根一根吃，根本就停不下來。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

三杯辣松阪189元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲以松阪豬肉為主角，豬肉的彈牙口感搭配著三杯醬汁炒製，帶有微辣的刺激，口感豐富且層次分明，是一款經典的台式熱炒菜。

醉地府鐵鍋燉－特色熟菜
除了熱炒之外，他們家也有推出特色熟菜，我這次吃了三道，味道都很夠，非常適合當成下酒菜！

溜肉段129元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲同樣是源自於東北地區的傳統名菜，傳統「溜」的烹飪方式類似於「炒」，將切好的豬肉醃入味後，再用調好的汁澆淋在其上翻拌成菜的烹調技法 ，這款口感頗佳。

名古屋雞翅129元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲來自日本的經典炸雞翅料理，這裡的雞翅外皮炸得酥脆，撒上特調醬料，入口時能感受到濃郁的甜鹹滋味，肉質鮮嫩多汁，搭配上微微的胡椒辛香，讓你一吃就停不下來。

豆乳酥香雞99元
一道創新的炸雞料理，將嫩雞塊裹上豆乳漿後炸至金黃酥脆，雞肉外皮香酥，內裡鮮嫩多汁，搭配上淡淡的豆乳香氣，帶來與眾不同的風味體驗，無論是當作正餐還是小吃都非常合適。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

醉地府鐵鍋燉－特色小菜
除了熱炒之外，店裡還有多款特色小菜，華少推薦以下這幾款，也是來店必吃！

招牌花捲59元
吃鐵鍋燉的時候，別忘了點上一份「招牌花捲」，外型很像外面賣的饅頭，麵皮香且咬勁十足，內部蓬鬆軟嫩，可以單吃，也可以沾上鐵鍋燉的湯汁一起食用，會讓整個用餐過程更完整。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

紅油涼粉99元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

同樣是道非常開胃的小菜，涼粉滑順透亮，入口Q彈滑順，搭配上香辣的紅油，加入蔥花跟香菜後更顯香氣，但個人覺得這道偏小辣，且辣度不可調整，比較適合愛吃辣的朋友。

麻辣鴨血69元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

一道經典的麻辣鍋配菜，這裡的鴨血軟嫩細緻，完全吸收了麻辣湯底的香氣，每一口都能感受到鴨血滑嫩的口感，帶有微微麻辣的刺激，濃郁卻不膩口，非常適合搭配其他麻辣菜色一同享用。

麻辣豆腐69元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

以嫩豆腐為主，充分吸收了麻辣湯汁的辛香味，豆腐柔軟滑嫩，與麻辣湯底相互交融，每一口都能感受到豆腐的細膩與辣味的衝擊，是愛吃麻辣的朋友絕對不容錯過的小菜。

仙界奶茶90元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲口感偏厚奶茶的飲品，乳香跟茶香都很濃，個人覺得有點甜，很適合螞蟻人，算是糖冰固定的一款仙界飲料。

地府特調80元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲用蝶豆花跟愛玉做成的飲品，入口非常清爽，且有嚼勁跟口感，非常好喝，但要注意因為有含蝶豆花，如果生理期來或是孕婦要避免飲用。

砵仔糕 2入49元

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

一道傳統的廣式點心，這裡一次供應兩個小份，口感Q彈甜度適中，糕體透亮扎實，帶有微微的米香和椰漿的風味，讓你在吃完重口味的麻辣菜後，來上一口清爽的甜點，十分解膩。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

▲不過還是要提醒大家，如果有開車前來用餐的話，還是要切記酒後不開車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼逢甲夜市旁，西屯區河南路宵夜推薦醉地府鐵鍋燉！。（圖／部落客華少提供）

整體心得
不管是特色鍋物、美味熱炒或是琳瑯滿目的酒水，醉地府鐵鍋燉河南店都不輸其他餐飲店家，更遑論他們氣派又富有陰間造型的裝潢，也難怪他們一開幕就在社群媒體上引發打卡熱潮！如果你是宵夜愛好者，那絕對要來台中河南路的「醉地府鐵鍋燉河南店」，享受這些美味料理。

醉地府鐵鍋燉河南店

電話：04－24528173
地址：台中市西屯區河南路二段443號
營業時間：17：00－02：00

＊部落客跟著華少吃吃吃現有經營：部落格FBIG

【你可能也想看】

►國道最美餐廳在古坑！創意「金針菇豆腐麵」淋上梅干醬喚醒味蕾
►288起蔬食火鍋料、冰淇淋無限吃到飽！台中新開幕CP值深夜石頭鍋
►台中超隱蔽小食堂！台日料理結合創意台菜　甜鹹焦糖白蘿蔔超開胃

關鍵字： 醉地府鐵鍋燉 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 跟著華少吃吃吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

高雄限定！30顆干貝＋爆卵蝦醬麵浮誇至極　還能吃到廣東百花油條

高雄限定！30顆干貝＋爆卵蝦醬麵浮誇至極　還能吃到廣東百花油條

滾燙煎鍋上徒手翻！彰化「火雲掌伯」7元煎餅　飄香60年外酥內軟Q

滾燙煎鍋上徒手翻！彰化「火雲掌伯」7元煎餅　飄香60年外酥內軟Q

美濃隱藏版美食！用經典客家小炒煮鯛魚火鍋　還曾獲全國8強殊榮

美濃隱藏版美食！用經典客家小炒煮鯛魚火鍋　還曾獲全國8強殊榮

台中超隱蔽小食堂！台日料理結合創意台菜　甜鹹焦糖白蘿蔔超開胃

台中超隱蔽小食堂！台日料理結合創意台菜　甜鹹焦糖白蘿蔔超開胃

達美樂辣魔黑珍珠披薩萬聖節限定吃

達美樂辣魔黑珍珠披薩萬聖節限定吃

一晚1050元！越南私藏豪華懶人露營

一晚1050元！越南私藏豪華懶人露營

自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷

自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手

27折起！「5飯店線上旅展」一次看

27折起！「5飯店線上旅展」一次看

肯德基打造全新「胡椒餅蛋撻」！

肯德基打造全新「胡椒餅蛋撻」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義最美解憂山城美食、景點攻略

新北「舊草嶺隧道」光影展至明年4月

台灣人赴日必吃美食排行　燒肉奪冠

板橋市場50年老攤！嫩口煙燻鴨肉必吃

烏來「蘇卡利漫活」溫泉別墅12月開訂

開箱「台南最高峰咖啡民宿」

台北市「小蒙牛麻辣養生鍋」全軍覆沒

吃Buffet「4人同行1人免費」

台北知名酒吧「Fourplay」10月底熄燈

拉麵名店「鬼金棒」10年員工創業

熱門行程

最新新聞更多

達美樂辣魔黑珍珠披薩萬聖節限定吃

一晚1050元！越南私藏豪華懶人露營

自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手

27折起！「5飯店線上旅展」一次看

肯德基打造全新「胡椒餅蛋撻」！

聚餐不限時！台中老宅改建茶飲私房菜

賞花大道藏「貓屍林」傳說　彰化斥資7.66億消滅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366