288起蔬食火鍋料、冰淇淋無限吃到飽！台中新開幕CP值深夜石頭鍋

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

▲台中美食，松竹路新開幕「阿米石頭火鍋」，288元起蔬食＋火鍋料＋冰淇淋吃到飽。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者黃亭詠

台中松竹路上新開了一家超人氣的「阿米石頭火鍋」，這家火鍋店主打高CP值，288元起就可以享受蔬食、火鍋料和冰淇淋的無限吃到飽，非常適合聚餐或是與家人朋友一同享受美食。位於松竹路與敦化路交界處的阿米石頭火鍋，已成為北屯區十四期必吃的推薦火鍋店。

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阿米石頭火鍋在哪裡

阿米石頭火鍋在哪裡

阿米石頭火鍋的地點非常方便，就在台中市北屯區松竹路與敦化路交界的轉角處，旁邊有一家非常顯眼的全聯福利中心。如果你在找這家餐廳，只要在敦化路看到全聯，轉角就會看到阿米石頭火鍋。

阿米石頭火鍋點餐方式

阿米石頭火鍋的點餐方式相當現代化，採用QR CODE掃碼點餐，非常方便。點餐的流程主要分為三個步驟：「選湯底、挑主食、點副餐」。他們提供了多種鍋底選擇，包括「阿米石鍋」、「阿米和風鍋」、「阿～米酒鍋」、「阿米麻辣鍋」和「阿米白湯鍋」，還有雙人海陸雙拼及單點附餐的選擇。

菜單內最便宜的主鍋就是阿米素食鍋，主打蔬食跟火鍋料吃到飽，簡單來說，就是少了肉盤，但其他的應有盡有，對於想吃菜跟想省錢的人，是一個非常大的福音。





▲最特別的是，別人家的菜盤都是裝好好送上桌，他們家的菜盤包括各種蔬菜跟火鍋料，全都可以無限續加吃到飽。

阿米石頭火鍋用餐環境

阿米石頭火鍋的用餐環境設計簡單而舒適，餐廳內部空間是深且狹長的長方形，共有兩層樓。

阿米石鍋石頭特選板腱牛鍋388元

這道石頭特選板腱牛鍋是阿米石頭火鍋的招牌菜之一，板腱牛肉選材優質，屬於偏瘦的部位，煮在香濃的石頭鍋湯底中，肉質滑嫩，帶著濃郁的牛肉香氣，每一口都充滿了滿足感。

▲石頭火鍋的特色是在加入湯底前，會先進行桌邊快炒的動作，還會加入特製的蛋酥，讓整體風味更加分。

阿米石鍋特選牛腹肉和風鍋368元

特選牛腹肉和風鍋則是傳統的火鍋，湯底偏昆布口感，牛腹肉多了些油花。

▲湯底同樣有蛋酥這個巧思，搭配各種新鮮蔬菜和無限吃到飽的火鍋料，讓人一試成主顧。

火鍋料菜盤無限吃

菜盤跟火鍋料都可用QR CODE點餐無限續加，這樣的方式好處多多，一方面客人不會吃到自己不想吃的食物，一方面在店家的經營層面上，也能更加節省食材物料的費用及避免浪費。

▲滷肉飯是加價購的品項，算是中上之作，滷肉醬汁濃郁，與白飯完美融合，是搭配火鍋的絕佳選擇。

▲醬料區種類多達10種，應有盡有，最特別的是還有果醋。

▲冰淇淋也是無限吃到飽，主打品牌是泰國的明果冰淇淋，兩側分別有餅乾跟小碗。

▲有提供明果的冰棒，最特別是還有榴蓮口味可以選擇。

▲除了基本的可樂機，他們也有雀巢奶茶機、Hershey’s巧克力冰沙機。

結論

阿米石頭火鍋以其高CP值、多樣化的鍋底選擇和無限吃到飽的火鍋料跟菜盤，雖然才開不到短短一個月，但未來一定會成為松竹路跟14期最受歡迎的火鍋店之一，無論是家人聚餐還是朋友聚會，這裡都能提供讓人滿意的用餐體驗。

阿米石頭火鍋

電話：（04）2299－4922

地址：台中市北屯區松竹路三段601號

營業時間：早上11：00－凌晨2：00

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