台中超隱蔽小食堂！台日料理結合創意台菜　甜鹹焦糖白蘿蔔超開胃

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

撰文攝影／跟著華少吃吃吃、整理／實習記者柯珮萱

「豬肉榮小料理」2023年榮獲米其林指南推薦， 餐廳的老闆以台日料理結合創意台菜的方式，創造出獨特而精緻的菜色，分量適中，特別適合單人或小群朋友聚餐享用，由於人氣很高，且老闆只有一人作業，都需要提前訂位！

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豬肉榮小料理在哪裡

▲是一家隱藏在台中東區復興路四段工廠旁的創意台菜餐廳。

▲這間餐廳儘管位置隱蔽，外表看似簡單，卻以其充滿巧思的創意料理和一人廚房的小食堂氛圍，吸引了不少美食愛好者前來。

豬肉榮小料理 菜單

▲店家會把當日的料理放到牆面上。

▲酒水的菜單則是在櫃檯，用紙本的方式呈現。

豬肉榮小料理 用餐環境

豬肉榮小料理的用餐環境別具特色，餐廳採用ㄇ字型座位排列，客人可以環繞著老闆，一邊看著他精心烹調料理，一邊享受用餐的樂趣。

▲點餐後可能需要稍等片刻，但等待的時間很值得，因為每道菜都充滿了老闆的用心與創意。

豬肉榮小料理 老闆招待的花生

▲老闆在上菜前，會招待每位客人一疊加柚子皮的花生，酸香涮嘴，非常特別。

豬肉榮小料理 櫻花蝦滷肉飯 70元

豬肉榮的櫻花蝦滷肉飯以肥而不膩的手切滷肉為主角，搭配酥香的櫻花蝦，滋味獨特，滷肉的油脂與櫻花蝦的香氣交融，讓這道看似簡單的料理，展現出非凡的深度。



豬肉榮小料理 紅酒燴牛肉 270元

這道紅酒燴牛肉選用了嫩滑的牛肉，搭配紅蘿蔔、馬鈴薯、香菇與櫛瓜，經過長時間慢燉，肉質軟嫩，入口即化，紅酒的酸甜與蔬菜的鮮味交織，讓這道料理風味豐富，層次分明。

豬肉榮小料理 蟹肉餅 210元

▲豬肉榮的蟹肉餅外酥內嫩，蟹肉新鮮，充滿海味。

▲蟹肉棒搭配老闆特製的醬料跟新鮮檸檬，更能突出蟹肉的鮮甜與豐富的口感。

豬肉榮小料理 佃煮焦糖白蘿蔔 100元

這道佃煮焦糖白蘿蔔甜中帶鹹，白蘿蔔的口感軟嫩，與焦糖的香氣完美結合，是一道簡單卻非常美味的小菜。



豬肉榮小料理 岩石煙燻豬心 170元

豬心經過煙燻處理，帶有獨特的香氣，搭配紅番石榴的鮮甜，口感扎實不會過柴，讓人一口接一口，是不是看得口水直流！





豬肉榮小料理 蝦油炒蘆筍 170元

蝦油與蘆筍的搭配相得益彰，蝦油的鮮香滲透在每一根蘆筍中，口感清脆，香氣四溢。

豬肉榮小料理 清燉獅子頭 100元

這道清燉獅子頭非常有趣，原本滷製的醬汁變成湯品，獅子頭變成宛如豬肉貢丸般的口感，口感更有嚼勁，整體的湯頭清淡但風味十足，當成結尾非常棒，很適合搭配其他菜色一同享用。

老闆製作料理十分用心

每一道菜都展現出老闆的細膩手法和對食材的尊重，無論是櫻花蝦滷肉飯還是紅酒燴牛肉，都讓人難以忘懷。這裡適合那些喜愛探索隱藏美食的朋友，以及追求高品質料理的饕客。不妨體驗「豬肉榮小料理」帶來的味覺驚喜吧！

整體感想

「豬肉榮小料理」以其獨特的氛圍和充滿創意的菜色，為台中美食界帶來了一股新風，如果你是第一次來這裡時，可能會因為餐廳的位置隱蔽而感到猶豫，但一旦踏入店內，絕對就會被這裡的日式小食堂氛圍和精心烹調的料理所打動。

豬肉榮小料理

地址：台中市東區復興路四段17巷10-2號一樓

營業時間：周三～周六 18：00－22：30／周一、日 18：00－23：30（周二公休）

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