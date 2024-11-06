高雄隱身住宅區60年巷弄老麵攤　古早味麻醬乾麵拌滷肉燥濃郁涮嘴

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

60年無名老麵店隱藏在三民區鼎山街附近巷弄裡，是很多人推薦必吃的老店！提供麻醬麵、餛飩麵、米粉等，還有供應肉燥飯、湯品及各式滷味切料，份量給得很足，可以吃得飽。

來這裡一定要點麻醬乾麵！

自選喜歡的麵條拌入使用白芝麻研磨的麻醬，加上瘦肉滷製入味的肉燥，吃起來有香醇風味及淡淡鹹甜感，搭配清脆的韭菜和豆芽菜很涮嘴，刀削麵也推薦試試，麵條非常Q彈有勁，清湯甘醇爽口，加辣椒醬油更香辣好吃！

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6種麵條任選

▲提供刀削麵、細麵、寬麵、板條、米苔目、米粉。

▲會加上自家滷製的肉燥。

麻醬乾麵 大份 50元

▲來這裡一定要點麻醬乾麵，只有使用白芝麻研磨的麻醬，沒有加花生，吃起來香醇不膩，搭配瘦肉滷製的肉燥，帶有淡淡鹹甜滋味很順口。

▲搭配脆脆的韭菜、豆芽菜增添層次口感。

▲拌入自家滷製的肉燥。

▲這碗選擇口感Q彈有勁的細麵，吸附麻醬每一口都濃醇好吃。

刀削麵 45元

▲刀削麵口感非常Q彈，吸附湯汁很夠味，湯底加肉燥清香順口，可以加一點浸泡過醬油的辣椒，吃起來增添香辣更美味。

▲清湯甘醇爽口。

▲辣椒醬油香辣帶點鹹甜味。

▲麵食搭配辣椒醬油的辛辣感更涮嘴。

滷味 豬舌 50元／份、豆乾 15元／2個、豬牙齦10元／個、豬耳朵小份20元

▲吃麵配滷味更有滿足感，滷味是自己夾取，交給店家現切入鍋熱滷，再淋上醬油膏和蔥花，吃起來甘甜微鹹，還有薑絲的清香味。

▲想吃什麼自己夾。

▲豬舌厚實軟Q。

▲牙齦吃起來軟嫩微Q。

▲豬耳朵滷得很入味，Q嫩帶點脆感。

紅茶 大20元

▲自家煮的紅茶清香甘醇，喝起來微甜爽口。

菜單

空間及餐廳外觀

60年無名老麵店

地址：高雄市三民區民族一路288巷6弄17號

營業時間：周一至周日 05：40～16：00（周三公休）

電話：0905－058876

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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