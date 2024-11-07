爆餡奶酥甜甜圈有夠厚實！還有酸甜蘋果粒版本　高雄甜點控大推

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

邱媽媽脆皮甜甜圈復興店在苓雅區忠孝夜市附近，提供每日新鮮現炸的甜甜圈，有多達14種口味選擇，原味是最熱賣的口味，吃起來外酥內軟，外層還有裹糖粒，甜甜酥香很涮嘴！蘋果甜甜圈能吃到糖煮的果粒，酸酸甜甜比較爽口不膩；想吃鹹食就選擇有濃郁香料風味的咖哩甜甜圈。

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門市外觀

▲各種口味的脆皮甜甜圈。

▲每個都是袋裝，方便食用。

▲原味甜甜圈25元，原味是最熱賣的口味，酥酥的帶有蓬鬆口感，外層裹糖吃起來脆脆甜甜。



奶酥甜甜圈

▲奶酥35元最適合螞蟻人，內餡有厚實的奶酥，滋味甜甜的富含奶香味，搭配酥酥外皮很涮嘴。

蘋果（果粒）甜甜圈

▲35元的蘋果甜甜圈可以吃到加糖煮過的蘋果果粒，酸酸甜甜的帶有微脆感，是比較爽口不膩的口味。

咖哩甜甜圈

▲咖哩40元，鹹口味有咖哩甜甜圈，外層不裹糖搭配咖哩餡吃起來比較不酥脆，但有濃郁香料風味及馬鈴薯的綿密口感。



菜單 MENU

邱媽媽脆皮甜甜圈復興店

地址：高雄市苓雅區復興二路55號

營業時間：周一至周六 11：30－19：00（售完即止）／周日公休

電話：0952－291880

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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