入選2024高雄米其林指南！預約制無菜單法式料理、9道主題菜開箱

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

方蒔是入選2024米其林指南的餐廳，為採預約制無菜單法式料理，這一季再次跟著蔡中和主廚品味秋日豐收的五感饗宴，體驗創意與細膩技法的美味料理，想要享受更豐富的層次，可以搭配侍酒師陳玉錡推薦的Wine Pairing。

2024 Autumn秋季菜單

有9道主題餐點，分別為秋養繁茂、時代蛻變、金秋詠蟹、淸秋海韻、山林滋味、秋收之美、珍饈淬鍊、秋柚蜜語、栗映秋華；能品嚐到昆布醬油溫煮又有馬蜂橙清香的林園九孔鮑、台農57號地瓜酸種麵包搭配米香和奶油、滋味鮮美帶有香茅香氣的梭子蟹肉、油脂與肉質豐厚的兩種風味鯖魚、黑羽土雞雞頸肉加陳年烏龍老茶熬煮的湯品、烤得酥香的屏東黑毛乳豬搭配望安酸瓜，還有主餐乾式熟成14天F1岩手縣奧羽牛、乾式熟成14天彰化胭脂鴨，加上精緻的甜點、茶點、咖啡或茶，相當滿足。

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Wine Pairing 2,350元／五杯＋10%服務費

左邊限量的「榮光再現」是小米氣泡酒，使用大武山瑪家鄉的小米、龍眼花及台灣啤酒花釀造，喝起來清爽帶點花果香；右邊的「Franc Lizer」是無酒精氣泡飲，有淡淡果香和酸度，搭配秋季的餐點享用非常棒！



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2024 Autumn秋季菜單

秋養繁茂（林園九孔鮑／茴香／馬蜂橙／五味醬）

▲主廚選用林園九孔鮑搭配昆布醬油溫煮，口感Q嫩鮮美，帶點醬香甘醇味，還有馬蜂橙的清香。

時代蛻變（地瓜酸種麵包）

▲台農57號地瓜製作的酸種麵包外層烤得酥香，口感扎實帶有Q勁，可以搭配米香和微鹹甜的奶油品嚐。

金秋詠蟹（梭子蟹肉／椰奶／香茅／薄荷／青蘋果）

▲這道是虎麗很喜歡的料理，入口能嚐到香茅的香氣，搭配梭子蟹滋味鮮美，加上嫩薑、洋蔥的脆脆口感，還有薄荷凍及綿密青蘋果慕斯平衡味蕾。

淸秋海韻（鯖魚／茶燻鯖魚生塔塔／酪梨／黃瓜／優格／蒔蘿）

▲主廚選用油脂和肉質更豐富厚實的秋季鯖魚入菜，並且以酪梨優格醬、茶燻鯖魚生塔塔兩種形式風味呈現。

▲鯖魚有濃郁鮮香和油脂感，搭配酪梨和優格醬增添滑順更好吃。

▲碳培烏龍茶燻鯖魚製作生塔塔，口感清脆酸甜，富含濃郁燻香。

山林滋味（黑羽土雞雞頸肉／陳年烏龍老茶／蕈菇／迷迭香）

▲這道選用黑羽土雞雞頸肉加上陳年烏龍老茶熬煮，雞湯濃郁甘醇帶有茶香味，搭配蕈菇蒸蛋和黑美人菇、黃金蟲草、荸薺等食材，最後再滴上迷迭香油增添香氣。

秋收之美（屏東黑毛乳豬／望安酸瓜／南瓜／南瓜子／蕎麥）

▲屏東黑毛乳豬飽滿多汁，表皮烤到酥脆富含香氣，搭配望安酸瓜的些許酸鹹、柳橙加南瓜製作的酸甜醬汁平衡味蕾，還有穀物呈現秋天的豐收。



▲屏東黑毛乳豬。

▲望安酸瓜。

珍饈淬鍊（主餐）乾式熟成14天F1岩手縣奧羽牛 紐約客／焦化洋蔥／青花椒／甜椒／茄子 3,280元

▲秋季有兩種主餐可以選擇，喜歡牛排一定要試試乾式熟成14天F1岩手縣奧羽牛紐約客，肉質軟嫩富含油脂香氣，外層微酥，可以搭配焦化洋蔥及鹹甜醬汁品嚐。

珍饈淬鍊（主餐）乾式熟成14天彰化胭脂鴨／東山龍眼乾／屏東巧克力／抱子甘藍 3,150元

▲這道乾式熟成14天彰化胭脂鴨使用龍眼木煙燻，外層酥酥的有油脂香氣，肉質厚實軟嫩鮮甜。

▲胭脂鴨搭配屏東巧克力製作的醬料品嚐，滋味濃醇好吃，可以搭配抱子甘藍的脆爽平衡味蕾。

秋柚蜜語（柚子／葡萄柚／蜂蜜／香片／檸檬百里香）

▲柚子和蜂蜜製作的雪酪吃起來酸甜富含層次果香，還能吃到清香的茉莉花茶凍、新鮮葡萄柚果肉，搭配接骨木花和檸檬百里香製成的凝膠增添香氣。

栗映秋華（栗子／擂茶／芝麻／焦糖巧克力／無花果）

▲這道是以蛋黃酥的概念呈現，栗子綿密帶有甜香，加上無花果、鹹蛋黃口味的費南雪鹹甜順口，還有卡士達醬及擂茶蕨餅。

▲覆盆莓口味楓葉餅乾酥酥的帶有些許黏牙感。

精品茶、咖啡或香草茶

▲小茶點有可愛的芭樂小塔、百香果泡芙，加上自選清香回甘的炭焙烏龍茶、有淡雅香氣及微苦感的冰美式咖啡滿足味蕾。

伴手禮

▲餐後會送一份精緻的伴手禮，這次有多種風味的嚴選茶包，加上小茶盒超可愛。

空間及餐廳外觀

方蒔 the Front House

地址：高雄市苓雅區憲政路132號

營業時間：周二至周六 17：30～22：30（最後點餐爲20：30）／周日、周一店休

電話：07－2231768

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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