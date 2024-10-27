ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

左營最強燒臘便當！五寶飯滿滿都是肉、網友強烈建議先電話預訂

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

撰寫攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

「廣東仁記燒臘」是左營很有人氣的便當店，位於漢神巨蛋商圈及瑞豐夜市附近，一開店就出現排隊人潮。這裡的便當分量給得很足，想要一次吃到多種主菜可以選擇五寶飯，搭配燒鴨、油雞、叉燒、香腸、燒腩，還有3種配菜，吃起來很有飽足感。

店家免費供應熱湯和飲料，內用、外帶都可以自行取用！不想排隊的話建議早上先打電話預訂，到店只要前往櫃台告知即可取餐，但是配菜會由店家搭配，如果想要自己選喜歡的配菜就要現場排隊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲熱湯、飲料免費供應，內用和外帶都可以自行取用。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲但是預訂不能選菜，會由店家配菜。

現場大排長龍
現場購買直接跟著人群排隊，雖然是10：30開店，但已經大排長龍！一開店就來排隊的話，大約等30分鐘左右，餐期尖峰時段大約等1個小時，等候時間依當天排隊人潮提前或延後。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲點餐選菜之後會獲得一張號碼牌，去旁邊等候叫號取餐，號碼是隨機給的。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

五寶飯 110元

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲想要一次吃到多種主食可以選擇五寶飯，有燒鴨、蔥油雞、叉燒、香腸、燒腩，加上3種配菜。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲燒鴨厚實富含嚼感，能嚐到肉香及鴨皮的油脂香氣。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲雞肉Q嫩、清香味美，搭配油蔥帶有辛香鹹感。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲叉燒肉質扎實，有醃製的甜鹹味。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲燒腩豐富軟嫩、油脂分布均勻，外皮酥酥、瘦肉扎實。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲香腸口感扎實、不油膩，鹹甜清香。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲自己選擇的三種配菜。

三寶飯 100元

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲三寶飯是叉燒、蔥油雞、燒鴨，加上提前預訂由店家搭配的配菜。

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

廣東仁記燒臘 菜單

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

空間及門市外觀

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼左營必吃排隊便當店！滿滿都是肉的五寶飯，供應免費熱湯和飲料。（圖／部落客虎麗提供）

廣東仁記燒臘

地址：高雄市左營區華夏路216號
營業時間：周一至周六 10：30－13：30、16：30－19：00（周日公休）
電話：07－5597010

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►高雄超療癒東京布丁可麗餅！加糖炙燒捲入蜂蜜蛋糕一口咬下太滿足
►韓國老闆把關口味！高雄韓餐激推血腸豬肉湯飯　拉絲熱狗酸甜必吃
►高雄夜貓注意！獨門松露茸香拉麵香氣渾厚、濃郁系蒜香雞口感溫潤

關鍵字： 廣東仁記燒臘 高雄美食 左營美食 左營燒臘飯 左營便當 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

推薦閱讀

高雄怪味鍋盔刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴！黑糖小鍋盔趁熱一咬會爆漿

高雄怪味鍋盔刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴！黑糖小鍋盔趁熱一咬會爆漿

濃郁系土雞湯1周只開3天！隱身高雄巷弄老宅　麻油雞湯麵膠質濃郁

濃郁系土雞湯1周只開3天！隱身高雄巷弄老宅　麻油雞湯麵膠質濃郁

開箱高雄45樓景觀牛排館！自助沙拉吧有煙燻鮭魚、各式蛋糕吃到飽

開箱高雄45樓景觀牛排館！自助沙拉吧有煙燻鮭魚、各式蛋糕吃到飽

會吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元　爽嗑超過30種餅乾蛋糕

會吃到蛀牙！甜點自助吧吃到飽只要320元　爽嗑超過30種餅乾蛋糕

達美樂披薩買大送大再送可樂只有8天

達美樂披薩買大送大再送可樂只有8天

左營最強燒臘便當！五寶飯滿滿都是肉

左營最強燒臘便當！五寶飯滿滿都是肉

「哈利波快閃店」5打卡點免費拍

「哈利波快閃店」5打卡點免費拍

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

開箱北海道唯一咖啡百名店！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1986年出生今天喝珍奶只要38元！

「哈利波快閃店」5打卡點免費拍

住礁溪溫泉旅館每人1026起

開箱／高雄日航酒店今開幕　亮點先看

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

每周只營業兩天！宜蘭超夯老宅甜點店

熊一燒肉首度插旗基隆

身分證號碼「4中1」免費吃豬肋排

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

達美樂披薩買大送大再送可樂只有8天

左營最強燒臘便當！五寶飯滿滿都是肉

「哈利波快閃店」5打卡點免費拍

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366