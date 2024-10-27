左營最強燒臘便當！五寶飯滿滿都是肉、網友強烈建議先電話預訂

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰寫攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

「廣東仁記燒臘」是左營很有人氣的便當店，位於漢神巨蛋商圈及瑞豐夜市附近，一開店就出現排隊人潮。這裡的便當分量給得很足，想要一次吃到多種主菜可以選擇五寶飯，搭配燒鴨、油雞、叉燒、香腸、燒腩，還有3種配菜，吃起來很有飽足感。

店家免費供應熱湯和飲料，內用、外帶都可以自行取用！不想排隊的話建議早上先打電話預訂，到店只要前往櫃台告知即可取餐，但是配菜會由店家搭配，如果想要自己選喜歡的配菜就要現場排隊。

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▲熱湯、飲料免費供應，內用和外帶都可以自行取用。

▲但是預訂不能選菜，會由店家配菜。

現場大排長龍

現場購買直接跟著人群排隊，雖然是10：30開店，但已經大排長龍！一開店就來排隊的話，大約等30分鐘左右，餐期尖峰時段大約等1個小時，等候時間依當天排隊人潮提前或延後。

▲點餐選菜之後會獲得一張號碼牌，去旁邊等候叫號取餐，號碼是隨機給的。

五寶飯 110元

▲想要一次吃到多種主食可以選擇五寶飯，有燒鴨、蔥油雞、叉燒、香腸、燒腩，加上3種配菜。

▲燒鴨厚實富含嚼感，能嚐到肉香及鴨皮的油脂香氣。

▲雞肉Q嫩、清香味美，搭配油蔥帶有辛香鹹感。

▲叉燒肉質扎實，有醃製的甜鹹味。

▲燒腩豐富軟嫩、油脂分布均勻，外皮酥酥、瘦肉扎實。

▲香腸口感扎實、不油膩，鹹甜清香。

▲自己選擇的三種配菜。

三寶飯 100元

▲三寶飯是叉燒、蔥油雞、燒鴨，加上提前預訂由店家搭配的配菜。

廣東仁記燒臘 菜單

空間及門市外觀

廣東仁記燒臘

地址：高雄市左營區華夏路216號

營業時間：周一至周六 10：30－13：30、16：30－19：00（周日公休）

電話：07－5597010

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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