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濃郁滑蛋咖哩蝦、雲南大薄片超Q嫩！高雄美術館隱藏版泰緬料理

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

隱藏在鼓山區美術館附近，是原本在博愛一路已經開27年的皇城泰緬餐廳，有多種主廚特製風味餐點，很適合兩個人簡單用餐或家庭聚餐，每一道都是現點現做，可以品嚐到熱騰騰的好滋味，來這裡一定要點咖哩蝦，貼心去殼的白蝦搭配吸附醬汁的滑蛋，滋味濃郁辛香帶有微辣感，會讓人忍不住多吃好幾碗飯。

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每一道都有夠下飯
酸鹹香辣的酸筍炒豬肉也很下飯，加上口感厚實的麻辣雞、自己用高麗菜包牛肉吃的叢林烤牛肉，完全滿足肉食控味蕾！雲南大薄片Q嫩不油膩，沾點特製醬酸甜辛辣非常開胃涮嘴，記得再點一杯濃郁香醇的泰式奶茶，富含茶味及奶香很順口。

空間及餐廳外觀

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

菜單介紹

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

菜單推薦

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

咖哩蝦 300元
咖哩蝦有濃郁辛香味，滑蛋綿密吸附黃咖哩醬汁，搭配貼心去殼處理的白蝦，吃起來厚實脆嫩、微辣涮嘴，非常下飯。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲白蝦肉質脆嫩鮮美。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲咖哩蝦很下飯，推薦必點。

白飯 20元／碗（台灣米）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲白飯口感飽滿軟Q清香。

叢林烤牛肉 320元
特選翼板牛使用獨家配方醃漬，再以烤爐烤至大約7分熟，軟嫩帶點嚼感，有濃郁肉香，沾點獨門特調醬汁，有醬香及辛辣風味。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲牛肉沾醬再搭配新鮮高麗菜包著吃，口感清脆爽口。

雲南大薄片 290元
雲南大薄片採用豬頸肉部位口感Q嫩不油膩，沾特製醬汁品嚐，有厚實酸勁，吃起來酸甜香辣，還可以搭配底層的新鮮高麗菜享用平衡味蕾。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

麻辣雞 290元
現炸雞腿肉厚實軟嫩，外層微酥，淋上特製的麻辣醬酸甜辛辣，入口後花椒味撲鼻而來，口感飽滿。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

酸筍炒豬肉 290元
豬肉末加雲南酸筍絲大火快炒，滋味香醇、口感扎實，搭配酸筍的酸鹹香及脆感，帶點辣度可以配好幾碗白飯。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

五味魚 400元
這道五味魚將金目鱸魚炸到外層酥香，肉質軟嫩，搭配酸勁十足的特製醬汁，吃起來非常開胃不膩，搭配乾料蝦米、花生、香菜、檸檬丁、薑丁及辣椒乾增添風味口感。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

泰式奶茶 70元

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲泰式奶茶濃郁滑順，有厚實的茶香及奶味，甜甜的清涼不膩口。

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼新皇城泰緬小館，美術館附近泰式料理。（圖／部落客虎麗提供）

新皇城泰緬小館（原博愛路皇城泰緬餐廳）

地址：高雄市鼓山區龍水二路5號
營業時間：11：30－14：00（最後出餐為13：20）、17：30－21：30（最後出餐為20：30）／周三店休
電話：07－5228008（因店內桌次較少，建議先提前訂位）

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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