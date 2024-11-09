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18cm牛肉捲只賣55元炸出滿滿起司肉餡！隱身漢神巨蛋旁義式小餐館

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。喜歡肉食必點香煎松阪豬，先煎再烤帶有微酥口感，還可以自己選擇喜歡的醬汁風味和麵條，推薦搭配濃郁香醇的羅勒青醬，加上細扁麵吸附醬汁非常夠味！慢火紅酒燉牛腩燉飯也很有人氣，牛腩厚實軟嫩，酸甜爽口的燉飯另外升級起司焗烤有拉絲瀑布，吃起來更香醇順口。

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空間及餐廳外觀

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

香煎松阪豬青醬義大利麵
香煎松阪豬是人氣必點主食，帶有微辣口感（不吃辣請備註，主廚會改為椒鹽口味），可以自選麵條或飯搭配喜歡醬汁風味，虎麗是選擇細扁麵及羅勒青醬，口感Q彈有嚼勁，吸附醬汁充滿濃郁香氣。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲樂式自由配（醬可選）香煎松阪豬 268元。醬汁是羅勒青醬、自選細扁麵＋15元。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲松阪豬先煎後烤讓外層金黃微酥，肉質Q嫩鮮香，帶點鹹味及主廚特製辣粉的微辣感，涮嘴好吃。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲Q彈細扁麵吸附青醬濃醇夠味。

慢火紅酒燉牛腩燉飯加焗烤
慢火紅酒燉牛腩搭配燉飯和起司焗烤超銷魂！選用巴拉圭牛肉加上市場採買的新鮮紅蘿蔔、白蘿蔔及紅酒燉煮，口感非常軟嫩入味。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲樂式招牌（醬固定）慢火紅酒燉牛腩燉飯 268元、加焗烤＋40元。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲起司焗烤趁熱享用有拉絲瀑布，帶點鹹香奶味。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲牛肉燉煮得非常軟嫩入味。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲燉飯酸甜爽口，還有搭配時蔬、蕈菇增添風味口感。

套餐B：沙拉＋濃湯＋紅茶（可加價更換其他飲品）79元
主餐加價升級套餐吃起來更有滿足感，可以選擇套餐B擁有沙拉、濃湯、紅茶。紅茶歐蕾溫潤滑順，有淡雅茶香及奶味，喝起來清甜不膩。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲濃湯濃醇滑順，能吃到玉米粒及麵包塊。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲清脆的生菜沙拉搭配油醋醬，酸甜開胃。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲紅茶更換飲品：紅茶歐蕾＋40元。

西西里咖啡 70元

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲西西里咖啡有濃郁的咖啡香氣，融合檸檬喝起來酸甜爽口。

18cm牛肉捲 55元

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲牛肉捲外層微酥帶有軟Q嚼感，加上滿滿起司及肉餡、青蔥，吃起來濃醇鹹甜帶有肉香味。

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

菜單 MENU

▲▼樂義坊是隱藏在漢神巨蛋旁的義式餐廳，用餐氛圍溫馨舒適。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

樂義坊 pasta＆risotto

地址：高雄市左營區新榮街37號
電話：07－5228977
營業時間：周二至日 11：30－14：30（最後點餐為14：00）、17：30－21：00（最後點餐為20：20）、周一店休
備註：用餐時間90分鐘、每人低消135元，12歲以下孩童除外、不收服務費、僅收取現金

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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