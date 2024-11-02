高雄純米蘿蔔糕口感極綿密！竟有金沙鹹蛋黃＋棉花糖可可獵奇組合

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云
二路蘿蔔糕已經從鳳山搬到苓雅市場旁！老闆傳承阿嬤手藝，使用白蘿蔔加在來米磨漿、熬煮製作，純米蘿蔔糕口感綿密清香，供應多種風味的蘿蔔糕，以傳統蘿蔔糕當基底，融入日式元素，加入新鮮水果、柴魚片及胡麻醬的涼拌蘿蔔糕，口感軟嫩微Q帶有鹹甜滋味，吃起來清爽開胃！
自製蘿蔔糕
▲蘿蔔糕選用新鮮蘿蔔加上在來米製作。
▲在來米磨成米漿。
▲蘿蔔與在來米熬煮。
▲最後裝盒待成型。
涼拌蘿蔔糕 85元
▲現切蘿蔔糕加上新鮮水果、洋蔥，口感軟嫩帶有清脆酸甜滋味，還有蔥花、柴魚片提升風味，搭配胡麻醬吃起來酸甜微鹹很開胃。
▲蘿蔔糕軟嫩微Q，口感很綿密。
現炸蘿蔔糕
喜歡嚐鮮推薦試試現炸蘿蔔糕，最有人氣的是珍味魚卵蘿蔔糕，還有金沙鹹蛋黃蘿蔔糕、濃情花生蘿蔔糕，可以淋上手工熬煮的醬油更甘醇好吃；另外也有甜口味棉花糖可可蘿蔔糕，甜甜微鹹滿足甜食控味蕾。
▲現炸蘿蔔糕加上二路老闆特製醬，吃起來香醇涮嘴。
▲蘿蔔糕裹上蛋液、麵粉現炸，外層微酥，口感軟綿。
▲外酥內軟的炸蘿蔔糕加醬料調味很好吃。
手工熬煮醬油
▲每份鹹口味炸蘿蔔糕都會附一包老闆熬煮的醬油，多了鹹甜甘醇風味更好吃。
珍味魚卵蘿蔔糕 80元
▲蘿蔔糕裹上蛋液、麵粉炸至金黃，吃起來外酥內軟，淋上老闆特調的珍味魚卵醬，鹹甜帶點鮮香味。
金沙鹹蛋黃蘿蔔糕 80元
▲偏酸甜的美乃滋風味，帶有些許蛋香，搭配蔥花、柴魚片的鮮香及醬油甘甜，吃起來風味更醇厚。
濃情花生蘿蔔糕 80元
▲有濃厚香氣，還能吃到脆脆的花生顆粒，滋味清甜順口，加上甘醇的醬油增添鹹甜味更好吃。
棉花糖可可蘿蔔糕 80元
▲喜歡甜口味就來一份棉花糖可可蘿蔔糕，外酥內軟的蘿蔔糕淋上巧克力醬，吃起來甜甜的帶有可可香氣，還有搭配棉花糖，趁熱享用會拉絲。
菜單
空間及門市外觀
▲內用座位區。
二路蘿蔔糕
地址：高雄市苓雅區苓雅二路81號
營業時間：周一至周六 09：30～20：00（周日店休）
電話：0906－337219
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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