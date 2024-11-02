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高雄純米蘿蔔糕口感極綿密！竟有金沙鹹蛋黃＋棉花糖可可獵奇組合

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

二路蘿蔔糕已經從鳳山搬到苓雅市場旁！老闆傳承阿嬤手藝，使用白蘿蔔加在來米磨漿、熬煮製作，純米蘿蔔糕口感綿密清香，供應多種風味的蘿蔔糕，以傳統蘿蔔糕當基底，融入日式元素，加入新鮮水果、柴魚片及胡麻醬的涼拌蘿蔔糕，口感軟嫩微Q帶有鹹甜滋味，吃起來清爽開胃！

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自製蘿蔔糕

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲蘿蔔糕選用新鮮蘿蔔加上在來米製作。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲在來米磨成米漿。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲蘿蔔與在來米熬煮。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲最後裝盒待成型。

涼拌蘿蔔糕  85元

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲現切蘿蔔糕加上新鮮水果、洋蔥，口感軟嫩帶有清脆酸甜滋味，還有蔥花、柴魚片提升風味，搭配胡麻醬吃起來酸甜微鹹很開胃。

 ▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲蘿蔔糕軟嫩微Q，口感很綿密。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

現炸蘿蔔糕
喜歡嚐鮮推薦試試現炸蘿蔔糕，最有人氣的是珍味魚卵蘿蔔糕，還有金沙鹹蛋黃蘿蔔糕、濃情花生蘿蔔糕，可以淋上手工熬煮的醬油更甘醇好吃；另外也有甜口味棉花糖可可蘿蔔糕，甜甜微鹹滿足甜食控味蕾。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲現炸蘿蔔糕加上二路老闆特製醬，吃起來香醇涮嘴。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲蘿蔔糕裹上蛋液、麵粉現炸，外層微酥，口感軟綿。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲外酥內軟的炸蘿蔔糕加醬料調味很好吃。

手工熬煮醬油

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲每份鹹口味炸蘿蔔糕都會附一包老闆熬煮的醬油，多了鹹甜甘醇風味更好吃。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

珍味魚卵蘿蔔糕 80元

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲蘿蔔糕裹上蛋液、麵粉炸至金黃，吃起來外酥內軟，淋上老闆特調的珍味魚卵醬，鹹甜帶點鮮香味。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

金沙鹹蛋黃蘿蔔糕 80元

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲偏酸甜的美乃滋風味，帶有些許蛋香，搭配蔥花、柴魚片的鮮香及醬油甘甜，吃起來風味更醇厚。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

濃情花生蘿蔔糕 80元

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲有濃厚香氣，還能吃到脆脆的花生顆粒，滋味清甜順口，加上甘醇的醬油增添鹹甜味更好吃。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

棉花糖可可蘿蔔糕 80元

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲喜歡甜口味就來一份棉花糖可可蘿蔔糕，外酥內軟的蘿蔔糕淋上巧克力醬，吃起來甜甜的帶有可可香氣，還有搭配棉花糖，趁熱享用會拉絲。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

菜單

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

空間及門市外觀

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲內用座位區。

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄苓雅市場創意小吃推薦！純米製作現炸蘿蔔糕外酥內軟，淋上巧克力醬搭配棉花糖超滿足。（圖／部落客虎麗提供）

二路蘿蔔糕

地址：高雄市苓雅區苓雅二路81號
營業時間：周一至周六 09：30～20：00（周日店休）
電話：0906－337219

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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