熊本隱世美食！深山溫室榻榻米吃炭烤地雞　一咬油香四溢

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃鄒承恩

「小虎吃貨團」大部份的日本行程都是有先考察過的，我的重點通常是大旅行社不走的地方、行程，要讓我的團員體驗一些不一樣的，於是我常常會要求日方「繫日之旅」找些特別的餐廳。上一次的「熊本米其林團」的考察，小夥伴就幫我找到這家讓我非常特別的餐廳，算是我150次以上日本旅行中，很值得拿來說嘴的「特別」，雖說實際開團應該很難帶大家來，但我倒是很樂意，畢竟這裡的地雞還真是好吃。

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從人吉市中心驅車約20至30分鐘

「地鶏の炭焼 地鶏ファーム」距離熊本人吉市中心開車大約要20至30分鐘的路程，當初小夥伴要我導航時，我心中有一個疑問：「這像是有路的地方嗎？」然後車子就一路在兩邊只剩芒草，也分不清是不是休耕的稻田間，一路上別說人，連一間房子也沒有，要不是偶爾出現的「地鶏の炭焼 地鶏ファーム」的路標，我還真懷疑是不是給錯地址。

環境

要說它是個餐廳，倒不如說像是一座臨時搭建的溫室，而且是很陽春的那種，仔細看就是鐵架外鋪了一層厚的透明塑膠帆布，神奇的是裡面居然是榻榻米，更扯的是在裡面吃炭火烤地雞，這畫面就算來日本超過150次，吃過七、八百家餐廳也是咋舌連連。據小夥伴的說法，是人吉一位隱世高人推薦的。







▲客人在裡面享受炭火烤地雞。

菜單

這裡主要販賣的就是地雞料理，據說這些雞都是老闆自己養的，每日限量提供，說是老闆但這裡就只有他一個人，而且感覺有一點年紀，點餐時很認真的寫下你說的，但可能還是會漏單或是送錯，這點真是要消費者先有個底，並包容一下下。

除了雞肉外，這裡也有賣米，據說也是老闆自己種的。然後，就那位推薦我們來的神秘人說法，事實上這山上的多數土地都是他的，開餐廳真的不是為了賺錢，所以價格上也算是相當便宜，至少CP值很高。是以有一些人吉的熟客固定會來，也因這幾年討論度變高，開始有外縣市，甚至是像我們這樣的國外觀光客。但記得先打電話預約，因為營業時間僅供參考。

▲這裡主要販賣的就是地雞料理，每日限量提供。

▲除了雞肉外，這裡也有賣米。

▲很多熟客寄的酒都被燻黑了，這多半是燒酌，畢竟人吉是日本米燒酌的發源地。



▲點餐後老闆會幫客人燒炭，為了怕炭火噴飛因此會用鍋子蓋住。



▲沾醬是味噌醬油，還有醃小黃瓜。



▲小碟子是熊本熊的樣式。



▲店裡提供的冰水，也可以拿來兌燒酌之用。



餐點介紹

雞肉800日圓（約台幣162元）

▲這是兩人份的雞肉，雞肉油花分布相當均勻。

地雞盛合1500日圓（約台幣303元）

▲地雞盛合除了3、4種雞肉外還有一些蔬食，帶皮的地方會先烤到金黃。

▲烤地雞口感軟嫩，咀嚼端還有些許的湯汁，炭烤後更是焦香炭香油香四竄，尤其是帶皮的雞腿肉。

▲烤地雞甚至不用沾醬就很好吃，洋蔥、南瓜也非常甜。

▲我們那天點了滿多的，但老闆一下忘了一下算錯；最後我們盤上都空了，為了回大吉泡溫泉，只好提早離開。



▲是說，那雞三角軟骨肉也非常涮嘴，雞肝則是讓不敢吃的女性友人都忍不住豎起大姆指。



心得

純以食物（地雞）來說，這的料理真是沒話說的好，環境要是喜歡就是特別，但我相信無法接受的應該也很多，記得不要穿太好的衣服來，因為吃完會那身油煙味會很重。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



地鶏の炭焼 地鶏ファーム



地址：熊本県球磨郡山江村大字山田丙1790番地

電話：＋81 966－22－8009

營業時間：12：00－21：00（周二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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