ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

富山「燉內臟烏龍麵」鹹香鮮美！還連5年入選Tabelog烏龍麵百名店

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

富山是日本47個都道府縣我最後到的一個行政區塊，卻是一個令我懷念再三的地方，要說富山美食，除了早前先寫的跟著孤獨的美食家五郎去吃的「居酒屋 舞子」，今天要分享是的去了三次才吃到的富山名物「もつ煮込みうどん」燉內臟烏龍麵，此物據說便是這間50年老店「糸莊」發明的，它是富山米其林必比登，也是連續五年Tabelog烏龍麵百名店之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲糸莊創立於1971年，50年的歷史，目前糸莊分成兩個部份，一邊是伴手禮和生產的工廠，另一邊是用餐區，前面有很大的停車場，大型巴士也沒有問題。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲糸莊改建後依舊保存著當年煮烏龍麵很有氛圍的台前，四周則是一般日式食堂的座位區，也有榻榻米區。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

美食的由來
據說50年前的越州，一般百姓生活算是清寒，老店主為了響應政府節約的口號，把當時沒什麼人願意吃的內臟燉煮後，配上能有飽食感的烏龍麵，便成了如今富山的名物「もつ煮込みうどん」。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲店裡的點餐和拉麵一樣透過機器，賣的品項很單純，主要就是もつ煮込みうどん，其他就是要不要加蛋、加魚板、腸子等配料要不要加量，要不要附白飯等等的變形定食。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲這裡的烏龍麵都是現點現用陶鍋一鍋一鍋煮的，所以候餐的時間也會長一點。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

日本三大烏龍麵其一
這裡的烏龍麵用的是富山名物日本三大烏龍麵的「冰見」，用柴魚高湯和味噌燉煮過的烏龍麵軟滑Q麵香十足，又因為吸足了高湯比一般的烏龍麵更有滋有味，非常涮嘴，甚至湯頭本身就很美味，鍋裡的大蔥特別好吃，もつ煮込み的融入讓這鍋湯更是美味加倍，冬天來上一鍋肯定是暖心又暖胃。

もつ煮込み口感非常好，軟中透著兩三口的微咬勁，腸子本身沒有半點異味不說，更是吸足了味噌和柴魚高湯的鮮美，也因為部份湯化，吃起來不像單吃もつ煮込み那麼鹹膩，簡單說就是順口、耐吃多了。下次再來，我應該會選もつ煮込み加倍。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲比較有意思的是裡面居然有一隻炸蝦。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲同樣是龍套的還有這橘色的魚板，在日本有一個說法，只要是麵上的魚板一開始都是取代早年昂貴的肉，在富山的魚板通常用的是「東洋鱸魚漿」。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲覺得蠻好吃於是加點了一盤，脆Q脆Q，在咀嚼端也能嚐到魚漿的鮮甜。

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼日本北陸富山米其林糸莊，富山名物もつ煮込みうどん燉內藏烏龍麵飄香五十載。（圖／小虎食夢網提供）

糸莊

地址： 1 Chome-7-6 Taromaruhonmachi, Toyama, 939-8272日本
營業時間：11：00－15：00、17：00－22：00、周末11：00－22：00（二三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►開箱日本200年老字號茶舖！抹茶水果霜淇淋必吃　茶香久久不散
►舊麵攤藏不凡美味！剛入口豬油麵香一湧而上　中和最強福州乾麵
►北海道拉麵之旅！踏入被廢站的寂靜之地　一入口勾魂蒜香嘴裡噴發

關鍵字： 糸莊 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 日本旅遊 日本美食 台灣特色系 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「台版新垣結衣」怒報警！外籍狂粉私訊以死相逼　騷擾長達半年

推薦閱讀

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

「雙東」最難訂餐廳主廚客座菜色曝光

「雙東」最難訂餐廳主廚客座菜色曝光

台灣第1款！滿漢大餐新版「減鈉25%牛肉麵」

台灣第1款！滿漢大餐新版「減鈉25%牛肉麵」

富山獨有「燉內臟烏龍麵」鹹香鮮美

富山獨有「燉內臟烏龍麵」鹹香鮮美

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

開箱日月潭「雲品溫泉酒店」！

開箱日月潭「雲品溫泉酒店」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

送機票啦！限時抽星宇航空機票

賀中華隊奪勝！手搖飲5大飲品買1送1

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」延到年底

Solaire Resort 燈火輝煌迎聖誕

手搖飲全品項第2杯6折今天限定喝

桃園仙草花節「童話仙境」4裝置先看

彰化爌肉飯每天都提前賣完收攤！

萬華飯店新推個人鍋物　蔬食自助吧吃到飽

高雄最好吃白糖粿！酥中帶甜微化舌尖

名字有「冠翔」任1字　住礁溪飯店4折

熱門行程

最新新聞更多

全球首座哈利波特魔法部樂園明年開幕

「雙東」最難訂餐廳主廚客座菜色曝光

台灣第1款！滿漢大餐新版「減鈉25%牛肉麵」

富山獨有「燉內臟烏龍麵」鹹香鮮美

桃園景點「可口可樂世界」12月起休館

開箱日月潭「雲品溫泉酒店」！

賀中華隊奪勝！手搖飲5大飲品買1送1

解鎖恆春下午茶秘境！隱身九重葛老宅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366