富山「燉內臟烏龍麵」鹹香鮮美！還連5年入選Tabelog烏龍麵百名店

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

富山是日本47個都道府縣我最後到的一個行政區塊，卻是一個令我懷念再三的地方，要說富山美食，除了早前先寫的跟著孤獨的美食家五郎去吃的「居酒屋 舞子」，今天要分享是的去了三次才吃到的富山名物「もつ煮込みうどん」燉內臟烏龍麵，此物據說便是這間50年老店「糸莊」發明的，它是富山米其林必比登，也是連續五年Tabelog烏龍麵百名店之一。

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▲糸莊創立於1971年，50年的歷史，目前糸莊分成兩個部份，一邊是伴手禮和生產的工廠，另一邊是用餐區，前面有很大的停車場，大型巴士也沒有問題。

▲糸莊改建後依舊保存著當年煮烏龍麵很有氛圍的台前，四周則是一般日式食堂的座位區，也有榻榻米區。

美食的由來

據說50年前的越州，一般百姓生活算是清寒，老店主為了響應政府節約的口號，把當時沒什麼人願意吃的內臟燉煮後，配上能有飽食感的烏龍麵，便成了如今富山的名物「もつ煮込みうどん」。

▲店裡的點餐和拉麵一樣透過機器，賣的品項很單純，主要就是もつ煮込みうどん，其他就是要不要加蛋、加魚板、腸子等配料要不要加量，要不要附白飯等等的變形定食。

▲這裡的烏龍麵都是現點現用陶鍋一鍋一鍋煮的，所以候餐的時間也會長一點。

日本三大烏龍麵其一

這裡的烏龍麵用的是富山名物日本三大烏龍麵的「冰見」，用柴魚高湯和味噌燉煮過的烏龍麵軟滑Q麵香十足，又因為吸足了高湯比一般的烏龍麵更有滋有味，非常涮嘴，甚至湯頭本身就很美味，鍋裡的大蔥特別好吃，もつ煮込み的融入讓這鍋湯更是美味加倍，冬天來上一鍋肯定是暖心又暖胃。

もつ煮込み口感非常好，軟中透著兩三口的微咬勁，腸子本身沒有半點異味不說，更是吸足了味噌和柴魚高湯的鮮美，也因為部份湯化，吃起來不像單吃もつ煮込み那麼鹹膩，簡單說就是順口、耐吃多了。下次再來，我應該會選もつ煮込み加倍。

▲比較有意思的是裡面居然有一隻炸蝦。

▲同樣是龍套的還有這橘色的魚板，在日本有一個說法，只要是麵上的魚板一開始都是取代早年昂貴的肉，在富山的魚板通常用的是「東洋鱸魚漿」。

▲覺得蠻好吃於是加點了一盤，脆Q脆Q，在咀嚼端也能嚐到魚漿的鮮甜。

糸莊



地址： 1 Chome-7-6 Taromaruhonmachi, Toyama, 939-8272日本

營業時間：11：00－15：00、17：00－22：00、周末11：00－22：00（二三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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