北海道唯一咖啡百名店！木造老宅走進舊時光　札幌最好喝咖啡開箱

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

不知道何時養成的習慣，每到一個城市就想找家古民宅改建的喫茶店或是咖啡館坐上一坐，資訊除了早前問飯店櫃台慢慢變成從Tabelog下手，最好還能是百名店。前陣子第10幾次到北海道才在札幌友人的推薦下，得知這家據說札幌人都知道的咖啡名所，一查居然是北海道唯一入選的咖啡百名店，那就說什麼也要找時間來喝上一杯。古民宅咖啡店內外的整體氛圍都非常喜歡，咖啡也確實很好喝，甜點則是中規中矩。

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森彥咖啡位置

位於札幌後花園之稱的円山公園周邊，這裡有不少咖啡廳與法餐，有一點像是台北的天母，周邊還有北海道神宮和動物園可以順便一遊。大眾交通可搭地下鐵東西線在「丸山公園站」下車，步行約4、5分鐘。

▲這一區相對札幌城市要來的寧靜許多，尤其是平日非常適合散步。

▲淡淡鄉村風的老宅外觀，堆著層層的柴火，門口著爬滿了綠色植物，遠遠的，還沒看清就喜歡上。

▲咖啡館的前身是戰後廢棄的60年老房子，店主人花了3年的時間才在不破壞老房子的結構下完成。

森彥咖啡店內環境

才進門就同時聽到兩句溫暖的「いらっしゃいませ」，古民宅的淡淡木造香和咖啡香同時緩緩而來，腳下的每一步好像也隱約聽到木地板的吱喳聲，這氛圍讓人不禁拉低音量、放慢腳步，深怕一個不小心打擾了這一片美好。就連拿起手機拍照都明顯慢了好幾個節拍。

▲店裡的佈置和台灣不少文青咖啡店一樣，除了自家和咖啡有關的產品外，就是一些藝術展，雜誌、海報等文青資訊。

▲左側的一樓是主要的用餐區，每個角落都藏滿這棟古民宅的故事，那怕是穿透布簾而入的陽光，都顯得格外有溫度。

▲二樓的氛圍有著更多大正、昭和時代劇的氛圍，同樣又比一樓的寧靜了些，如果一個人打算久坐靠陽台的窗戶十分適合。

▲喜歡從二樓天井下俯視，剛進門的、要出門的、沖咖啡的、點餐的、結帳的，人來人去，好像底片不停地流逝。

▲一樓以裁縫機改成的窗邊書桌，時不時有微風、陽光伴讀，或是乾脆閉上眼睛就聞著即將撲鼻而來的咖啡香。

▲坐在桌上的裁縫機旁，彷彿好像還能聽到它在跟我講故事。

森彥咖啡菜單

手沖咖啡約莫是7到800日幣間(約149元～171元台幣）

店員問我想喝怎樣的咖啡，我選了輕焙偏酸的咖啡豆。至於咖啡豆的名字，點完我就忘了，另外點了一個起司蛋糕和戚風蛋糕，不知道是咖啡真的那麼好喝，還是太喜歡這家咖啡館的氛圍，少有舉起杯就喝了2／3，甚至最後還續杯，那微微偏酸的香氣，完全打中我對咖啡的需求，好喝得亂七八糟。

焦糖水蜜桃起司蛋糕550日幣（約117元台幣）

上面的焦糖不是脆的，有一點膠質的綿，主體的起司很滑順，起司香時濃時淡，呼應著上面的焦糖和底下的水蜜桃，三種甜三個層次，誰也不讓誰。

柚子戚風蛋糕500日幣（約107元台幣）

柚子的淡雅香氣誘人，戚風蛋糕體格外清爽，有一種古文人不修邊幅的外表，又有那麼一點只有你才懂的味道，啜完最後一口咖啡，把剩下的蛋糕放入嘴裡，準備離去前，又聞柚子的飄香，好像在提醒我秋天來了。

▲結帳時順手拿了幾個手作的餅乾和咖啡，咖啡真心覺得不錯，後來才知札幌就有很多分店。

森彥咖啡

地址：北海道札幌市中央区南二条西26－2－18

營業時間：09：00－20：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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