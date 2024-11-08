一口入魂拌麵豬油香滿嘴太過癮！鹽埕50年老店少見魚背骨獨有風味

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

我不是高雄人，但你要是問我高雄小吃，我會推鹽埕區，尤其是麵食，不管是質和量都有水準，雖說價位上好像也略為偏高，「阿忠虱目魚粗米粉」說來是誤打誤撞下的美麗誤會，一開始，我們是想吃「大胖豬油拌麵」，沒想到看錯營業時間，吃完才發現原來吃錯了，幸好，這家的豬油拌麵也好吃，而且炸魚皮更是美味，還有少見的魚背骨特別又有風味。

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▲位於鹽埕新樂和新興街口，離紅線鹽埕埔和輕軌壽山公園都有一小段步行的距離，到了交叉路口一看「大胖豬油拌麵」就佔了位置不疑有他。

▲「大胖豬油拌麵」和「阿忠虱目魚粗米粉」兩家店比鄰而居，因為營業時間剛好錯過，於是共用騎樓的用餐區。

▲阿忠虱目魚粗米粉是賣早餐和午餐，而大胖豬油拌麵則是以晚餐和宵夜場為主，無論哪一家，用餐時間生意都好到不行，假日經常是一位難求。

▲仔細看兩家的菜單重複性蠻大的，都有豬油乾拌麵、米粉湯，比較大的區別是小菜，感覺阿忠的比較多。

▲通常不知道點什麼，就學五郎偷看別人吃什麼，這家真的都是攜家帶老幼，三五好友呼朋引伴來吃，滿滿一桌小菜看了就過癮。

▲我們點一個主食、特別的魚背骨，及一份北部也是比較少見的虱目魚皮料理。

豬油拌麵 大50元

麵條微帶咬勁和麵香個人非常愛，豬油算是加油醬油一起拌，第一口豬油香滿嘴很是過癮，醬油鹹香隨之而來，整體來說算是相當涮嘴，味道端倒是有一點重，特別是把底下的醬汁全拌上來後，吃多了有一點油膩鹹。



▲以份量和內容來說，真心比鹽埕其他麵店來得多。

▲肉片和台北古早味乾麵一樣都是全瘦的，對我來說吃起來有一點乾，但這家像是有滷過，帶點討喜的鹹香，有一點日本拉麵的視味覺。

炸魚皮 60元

一般來說常見的魚皮（虱目魚）是煮湯或是涼拌，用炸的我倒是比較少吃，沒想到非常好吃，特別是油酥香脆的口感，個人超愛，雖然吃多了也難免有一點油膩，這時配上解膩的薑絲就很對味，再有來一碗餛飩湯也是解答。

魚背骨 60元

同樣是虱目魚，這道比剛剛的炸魚皮還少見，簡單說就是把魚肉片剩的魚骨拿來炸成另一道料理，就像鰻魚料理的店家也能嚐到炸魚骨一樣，第一口是酥，但和剛剛魚皮的酥又不太一樣，魚皮是帶著滋潤口感的油酥，而魚背骨則是微微帶脆口的酥香，非常涮嘴，味道則是鹹香鹹香，這時好想來一份啤酒。

▲雖說是魚骨，但其實還是有一點肉，吃這有一種台語叫「ㄘㄥˋ」的樂趣和滿足感。

▲因為有一點油，所以我們在對面買了一杯甘草酸梅湯，正格的還真是好喝，鹹甜度很對我的味。

阿忠虱目魚粗米粉

地址：高雄市鹽埕區新樂街229號

電話：0972－501220

營業時間：06：30～14：00（周二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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