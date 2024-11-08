ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一口入魂拌麵豬油香滿嘴太過癮！鹽埕50年老店少見魚背骨獨有風味

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

我不是高雄人，但你要是問我高雄小吃，我會推鹽埕區，尤其是麵食，不管是質和量都有水準，雖說價位上好像也略為偏高，「阿忠虱目魚粗米粉」說來是誤打誤撞下的美麗誤會，一開始，我們是想吃「大胖豬油拌麵」，沒想到看錯營業時間，吃完才發現原來吃錯了，幸好，這家的豬油拌麵也好吃，而且炸魚皮更是美味，還有少見的魚背骨特別又有風味。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲位於鹽埕新樂和新興街口，離紅線鹽埕埔和輕軌壽山公園都有一小段步行的距離，到了交叉路口一看「大胖豬油拌麵」就佔了位置不疑有他。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲「大胖豬油拌麵」和「阿忠虱目魚粗米粉」兩家店比鄰而居，因為營業時間剛好錯過，於是共用騎樓的用餐區。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲阿忠虱目魚粗米粉是賣早餐和午餐，而大胖豬油拌麵則是以晚餐和宵夜場為主，無論哪一家，用餐時間生意都好到不行，假日經常是一位難求。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲仔細看兩家的菜單重複性蠻大的，都有豬油乾拌麵、米粉湯，比較大的區別是小菜，感覺阿忠的比較多。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲通常不知道點什麼，就學五郎偷看別人吃什麼，這家真的都是攜家帶老幼，三五好友呼朋引伴來吃，滿滿一桌小菜看了就過癮。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲我們點一個主食、特別的魚背骨，及一份北部也是比較少見的虱目魚皮料理。

豬油拌麵　大50元
麵條微帶咬勁和麵香個人非常愛，豬油算是加油醬油一起拌，第一口豬油香滿嘴很是過癮，醬油鹹香隨之而來，整體來說算是相當涮嘴，味道端倒是有一點重，特別是把底下的醬汁全拌上來後，吃多了有一點油膩鹹。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲以份量和內容來說，真心比鹽埕其他麵店來得多。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲肉片和台北古早味乾麵一樣都是全瘦的，對我來說吃起來有一點乾，但這家像是有滷過，帶點討喜的鹹香，有一點日本拉麵的視味覺。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

炸魚皮　60元
一般來說常見的魚皮（虱目魚）是煮湯或是涼拌，用炸的我倒是比較少吃，沒想到非常好吃，特別是油酥香脆的口感，個人超愛，雖然吃多了也難免有一點油膩，這時配上解膩的薑絲就很對味，再有來一碗餛飩湯也是解答。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

魚背骨　60元
同樣是虱目魚，這道比剛剛的炸魚皮還少見，簡單說就是把魚肉片剩的魚骨拿來炸成另一道料理，就像鰻魚料理的店家也能嚐到炸魚骨一樣，第一口是酥，但和剛剛魚皮的酥又不太一樣，魚皮是帶著滋潤口感的油酥，而魚背骨則是微微帶脆口的酥香，非常涮嘴，味道則是鹹香鹹香，這時好想來一份啤酒。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲雖說是魚骨，但其實還是有一點肉，吃這有一種台語叫「ㄘㄥˋ」的樂趣和滿足感。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

▲因為有一點油，所以我們在對面買了一杯甘草酸梅湯，正格的還真是好喝，鹹甜度很對我的味。

▲▼高雄鹽埕老店推薦！　「阿忠虱目魚粗米粉」豬油拌麵超好吃，炸魚皮、魚背骨別有風味。（圖／部落客小虎提供）

阿忠虱目魚粗米粉

地址：高雄市鹽埕區新樂街229號
電話：0972－501220
營業時間：06：30～14：00（周二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

西魯肉版辦桌魚翅羹喝出濃濃鹹香！台北老字號蝦仁飯溢流誘人蛋黃
板橋埔墘市場50年老攤！嫩口煙燻鴨肉必吃　海鮮炒麵滿滿鑊氣鹹香
首爾必訪！廣藏市場道地「生牛肉＋生章魚」絕妙組合口感無敵滑溜

關鍵字： 阿忠虱目魚粗米粉 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

推薦閱讀

深入南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元、微脆軟Q越咬越香

深入南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元、微脆軟Q越咬越香

深入南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元、微脆軟Q越咬越香

深入南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元、微脆軟Q越咬越香

20年老字號桶仔雞頂好吃！卑南鄉最強原民料理　下酒菜必點駝鳥肉

20年老字號桶仔雞頂好吃！卑南鄉最強原民料理　下酒菜必點駝鳥肉

台北「72層」可頌絲滑蛋塔！一口集結綿滑香濃　滑蛋蝦仁飯也必點

台北「72層」可頌絲滑蛋塔！一口集結綿滑香濃　滑蛋蝦仁飯也必點

人氣豬排飯名店KATSU鑫插旗板橋

人氣豬排飯名店KATSU鑫插旗板橋

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

天香樓秋蟹宴開賣！首度推出生醃沙母

天香樓秋蟹宴開賣！首度推出生醃沙母

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

直擊／八曜和茶北部首店開幕排爆

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

「日本、越南機票買1送1」8888元起

限時送星宇航空日本不限航點機票

連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店

永和逾30年老字號「浙江金福樓餐廳」只開到年底

「台中花毯節」實景照曝！11／9開展

BAKE CHEESE TART重回台灣

日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕

熱門行程

最新新聞更多

人氣豬排飯名店KATSU鑫插旗板橋

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

天香樓秋蟹宴開賣！首度推出生醃沙母

鹽埕拌麵一口入魂豬油香滿嘴太過癮！

直擊／八曜和茶北部首店開幕排爆

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366