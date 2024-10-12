一個人也沒有包下滿山楓紅！日本鳥取「700年古剎秘境」開箱

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲日本鳥取智頭紅葉，智頭町紅葉名所因幡古街，700年諏訪神社、日本最美麗的村莊聯盟成員之一。

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

鳥取不是只有砂丘，雖說鳥取無疑是日本的鄉下縣市，也常常在觀光的調查中吊車尾，但其實鳥取有你可能愛日本的所有元素，除了「米其林」外，鳥取的櫻花、紅葉名所、隱藏版很多，而且有一個好處，那就是沒人、拍照不用人擠人，比方說這篇要介紹，位於鳥取智頭的700年古剎，一個人也沒有，滿山的紅葉都是我們的。

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一般來說鳥取的旅遊都集中在JR山陰本線，比方鳥取砂丘、柯南小鎮、鬼太郎的境港，鳥取、倉吉、米子三大城市都是，去除這三個大圈，鳥取另一個觀光也頗有人氣的就屬「智頭」，說來如果你是搭火車（直飛鳥取除外），通常第一個到的就是智頭。

▲換一張放大「智頭町」的地圖，基本上智頭最熱鬧，人最多的就是在這一塊。

▲一般來說如果你是自駕都會停在Google中停車場p的地方，周邊有一些賣伴手禮、咖啡的小商店。

▲智頭自古以來就是一「林業」為主的地區，町內面積93%以上都是山林，擁有350年以上的造林，如今的地制屬八頭郡，町內人口只有6100多人，卻是日本最美麗的村莊聯盟成員之一。

▲如今的智頭古街道，仍然隱隱約約可以看到大正時代，甚至是江戶的建築，是智頭町代表性的景點。

▲這裡有著山陰隱藏版紅葉的美名，也是鳥取東部的賞楓名所。

▲一進鳥居彎沿的小徑兩旁就盡是深秋楓紅層層，好不美麗。

鳥取智頭町最具代表性的諏訪神社，也是江戶時代屬一屬二大的「智頭宿」人心中的信仰中心，建造的日期不可考，但最少可追溯的歷史是700多年前鎌倉時代，從信州諏訪大社分靈而來，順便說一下那個「諏訪大社」就是動漫「你的名字」中登場的神社。

▲穿過第二個鳥居便是進入神社前的御手洗池，小小的池子掉滿紅、黃、橘、綠相間的楓葉。

▲數十石階上便是明治37年（1904）重新改建的諏訪神社，兩邊盡是智頭長久以來的林業經濟來源。

▲諏訪神社和分靈的諏訪大社一樣，主祈古代軍神，也是鎮火的守護神。

▲參拜完本社後，神社的工作人員看我拿大相機，建議我沿著神社後的小徑到上面小山坡拍照。

▲這裡可以居高臨下，欣賞到整個智頭町。

▲苔痕上階綠，草色入簾青。

▲有時拍照我們常常自顧眼前，久了會發現偶爾回眸更讓人難忘。

諏訪神社

地址：鳥取県八頭郡智頭町大字智頭227

電話：0858－76－1111

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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