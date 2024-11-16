高雄最好吃白糖粿！酥中帶甜一咬微化舌尖上太香　還沒開賣就排隊

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

「白糖粿」是南部著名的小食甜點，不曉得為什麼北部不多見，依稀記得小時候基隆有類似。論白糖粿台南、高雄算是比較有名的，而這家在高雄算得上是最知名的，前陣子的高雄米其林之旅也將之排進行程，雖說它不是米其林，但我吃完後，覺得米其林必比登欠它一個公道，是我吃過最好吃的白糖粿，不過吃多了難免有一點油和甜。

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▲當天下午四五點左右，遠遠的就看到排隊的人潮，友人說她從小吃到大，不確定是不是創始店，只記得這家最好吃。

▲以前要乖乖排隊，但因為排太長造成兩邊其他店家的困擾，後來就改成拿號碼牌，叫到號的再上前點餐。

▲價位上都是18元，除了甘梅薯條一份是30元，原本還以為只單賣一味白糖粿，當天前面排了15組左右，等候的時間是約20分鐘。

▲因為客人絡繹不絕，所以幾乎等於是現點現做，每一樣到手都是燙的，吃的時候千萬當心，特別是給小朋友吃！

▲炸好略為瀝油後便沾糖粉交到客人手上。

▲分為花生和芝麻口味，一律都是18元，銅板美食無誤。

白糖粿口感

有一點像再蓬鬆一點的油條，酥中透著糖的微脆，入口像是薄一點的雙胞胎帶著討喜的微化，跟著外面的糖霜一起，甜得我很喜歡，特別是口感，真的很好吃！芝麻口味更討喜、耐吃，建議可以各買一個，如果有朋友同行，大家分著吃，畢竟一次吃兩個是有一點太油太甜了，但基本上已經比我預期的不油不甜了。

▲地瓜球外面像是芝麻球很軟很Q，裡面的地瓜餡有一點像兒時記憶的蕃薯粿，外面的黑白芝麻超級香。

芋頭蕃薯炸

口感就像炸粿的炸地瓜，但有多了一層芋泥，香氣端分庭而立，在嘴裡同樣的美味，甚至有一點水乳交融，一整個好吃到不行，就是外面的粉漿比其他炸物來得略厚，雖然吃起來也多了一點酥脆的外口感，但也確實比較容易油膩。

渮潤茶樓

因為感到有一點甜油膩，於是就想找喝的，剛巧旁邊的手搖飲有不少客人，菜單選項不少，本來想點杯單純的冬瓜茶，後來看到有人點奶茶系列店員是直接拿瓶裝高大鮮乳倒下去，而且大杯是連倒兩瓶，價格也才60元，立馬跟著點了冬瓜牛奶，好幾年沒喝手搖飲的我，居然把一整杯喝光，真心覺得很好喝。

正牌白糖粿

地址：高雄市苓雅區自強三路41號

電話：0958－226729

營業時間：13：00～21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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