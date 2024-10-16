板橋埔墘市場50年老攤！嫩口煙燻鴨肉必吃　海鮮炒麵滿滿鑊氣鹹香

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

前些日子在「板橋區美食里」有里民在討論板橋鴨肉時提到這家位於埔墘市場的老攤，一查居然是50年的在地美味，於是挑了個微餓的晚上一嚐究竟。煙燻的鴨肉果然有水準，整體的份量也相當多，特別是各式熱炒，而且上菜速度極快，算得上是物美價廉且份量充足，但因為是市場，用餐環境相對沒那麼理想。

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鴨肉興海產店位置

自從三環線開通後，埔墘這個板橋著名的老市場終於有一個較近的捷運站（板新），雖然還是有一點距離，否則就只能依靠巴士的接駁，或是當運動從新埔、江子翠走過來，老實說我一直搞不清埔墘市場有多大，有多少入口？鴨肉興海產店位於中山路二段和民享街口，算是白天、晚上都很熱鬧的美食區塊。

▲這個市場巷弄口，除了鴨肉興外，潤餅、鹹酥雞，尤其是潤餅旁邊的肉圓甜不辣老攤，居民說也很好吃。

▲是市場口的路邊攤，環境將就點，旁邊又有水果攤，有時蚊蠅難免，這點要去之前得有心理準備。

▲當初以為就是賣鴨肉的攤子，沒想到料理多到爆，根本就是市場熱炒店。

冰櫃有小菜可點

煙燻鴨肉（小份200元、大份400元）

雖然攤位寫的是鴨肉興，但這裡也賣鵝肉，同樣都有煙燻和鹽滷兩種，煙燻鴨肉質嫩得像鵝肉，相較一般的鴨肉乾硬算是表現極好，煙燻的風味相對來得淡了些，但多了耐吃的油香，特別是微滑嫩的鴨皮，配上薑絲即便沒有醬料都很美味。

海鮮炒麵120元

端上來時發現份量頗多，除了蝦仁、蛤蜊等海鮮外，還有非常顯眼的大塊豬肝，這麵炒的我很喜歡，滿滿的大火鑊氣鹹香，涮嘴的麵條結合了海鮮等食材的鮮味，高麗菜的量讓這盤炒麵吃到最後都爽口宜人。

▲食材中的海鮮大抵上還可以，表現最好的反而是超大塊，咬來卻很是軟嫩且半點沒異味的豬肝，好吃得亂七八糟。

炒空心菜80元

▲同樣份量不少，空心菜十分爽脆帶點蒜味和油鑊香。

涼拌豬心50元

▲以豬心來說份量算是有誠意，醬汁鹹香帶點像是蒜蓉醬油和麻油混合的味道，豬心算是薄切卻不失脆嫩。

金沙中卷200元

▲鹹蛋香十足十熱炒的底氣，另帶像是蔥鹽的爆炒香。

▲略沾粉炸過的中卷吸足了金沙味，超超超超好吃，但也超油。

蛤仔湯60元

▲蠻大碗的，最少夠兩人喝，裡面的蛤蜊飽嘴又新鮮，而且有十多顆，薑絲的風味配金沙中卷、炒麵正好解膩。

鴨肉興海產店

地址：新北市板橋區中山路二段176號

電話：02－29574914

營業時間：10：00－24：00（周三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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