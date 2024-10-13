首爾必訪！廣藏市場道地「生牛肉＋生章魚」絕妙組合口感無敵滑溜

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

以前我老覺得韓國料理就是紅通通，甜辣甜辣，但真的實際了解其實韓國料理還蠻多樣化的，市場便是一個指標，論首爾「廣藏市場」絕對是第一站，特別是對初去乍到的觀光客而言，這家連續8年米其林必比登的生牛肉專門店，真的當之無愧的美味，要我排隊也心甘情願。

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連續八年米其林必比登的生牛肉專門店

生牛肉自然不是每個人都可以接受的料理，對生章魚敬謝不敏的人應該更多，那如果生牛肉＋生章魚呢？因為「小虎吃貨團」開始從港澳開團到日本，於是也有了去韓國摘星的第一團，而這家在廣藏市場的人氣排隊店便成了行程中早餐之一。

總共有兩家分店

附帶說明的是現在富村生牛肉有兩家，一家是在市場內的本店也就是藍色圈圈，另一家就是今天我們要介紹的分店（別館），兩家相距不遠，韓文是부촌육회，如果你用Google Map打「Buchon Yukhoe Main Store」就找得到，捷運一路線鐘路五街站（종로5가역），七號或是八號步行2、3分鐘就到。

▲這人潮夏天要來，千萬要有心理準備，雖說裡面有空調，但畢竟是市場。

本店在廣藏市場內

因為這一排有不少家賣生牛肉的，看不懂韓文的認「米其林必比登」的招牌就好，我們當天到時門口排了約十人左右，店內一名會說中文（應該是中國人）妹妹，指引我們去分店，本來我賴著要吃本店，她說本店沒位子了，我們只好去2號店，所幸分店就在巷口，走路不到1分鐘。

▲看了門口的立牌和水族箱我才知道，原來這裡除了生牛肉、生章魚也很有名。

▲2店用餐環境感覺比一店來得乾淨一些，同樣有冷氣，以二人小方桌為主，約莫有十多桌，因為上菜、翻桌率都快，小排不到五分鐘就有位子。

▲牆上放著連續八年的米其林必比登牌子，我比較納悶的是這個牌子可以復製嗎？如果只有一個，為什麼不放本店放分店。

富村生牛肉菜單

▲點菜單完全看不懂，幸好菜單有圖片。

▲冰水是自助式的。

富村生牛肉餐點介紹

▲我們兩個人點了兩份主餐，一是單純的生牛肉韓式拌飯，另一個是生牛肉／生章魚雙併。

▲生牛肉／生章魚外還有一個生雞蛋，這三生對於不敢吃生食的人絕對是一大挑戰，但幸好我三樣都愛。

把生牛肉、生章魚、生雞蛋全給拌在一起

當然你不想拌，想一個一個分開吃也不是不行，除了這三生外，還有豆苗、蘋果絲，特別是醃過的蘋果絲我覺得是韓國生牛肉非常重要的龍套，沒有它這道料理就少了滋味。韓國牛肉一直是以「甜」著稱（日本則是油香），生吃個人覺得比烤來吃更美味。

夾在海苔裡一起吃

拌完直接以匙就口，或是用附上的海苔夾著吃都可以，生章魚老實說就口感特別，我吃不太出特別的滋味，兩者本來就滑口，再加生雞蛋那真是滑到天崖海角，口感超滑溜的，蘋果絲則又補足了更多滋潤的水分，微微酸甜的滋味和生牛肉超搭，每一口都美味。

生牛肉拌飯

明顯蔬食比較多，另外同樣有蘋果絲、又多了黃瓜絲，生牛肉外沒有生雞蛋，不曉得可不可以另加，一樣用湯匙拌均便可直接入口，同樣也可以用海苔包著吃，多了甜大於辣的辣醬之助也多了飽足感，如果真不敢吃生章魚的，生牛肉拌飯興許比較適合，有了白飯和韓式辣醬，對於不太能吃生牛肉的朋友，沒準比較可以接受。

▲附的蘿蔔味噌湯也很好喝，辣醬、麻油、大蒜都可以自由搭配任何一道料理，不管小吃還是大餐， 吃韓食就是會搞得很忙碌。

富村生牛肉（부촌육회／Buchon Yukhoe）

地址：서울특별시 종로구 종로4가 165－11

營業時間：10：00－21：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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