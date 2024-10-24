西魯肉版辦桌魚翅羹喝出濃濃鹹香！台北老字號蝦仁飯溢流誘人蛋黃

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

連著幾個朋友跟我推薦這家蝦仁飯，老實說我個人對蝦仁飯並沒有什麼特殊喜好，甚至有一點冷感，但透過友人傳來的照片，上面那塊炸彈荷包蛋更吸引我，不過實際上吃完，我更推薦的是這家的煲湯，特別是像西魯肉的辦桌魚翅羹，好吃得亂七八糟，加了蝦醬的蝦仁飯也頗得我心，至少以後有不會再說蝦仁飯無感。

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▲北門蝦仁飯離北門、北車、中山都有一段距離，實際上的位置在台北老圓環天水街，吃完還可以順便去逛逛迪化街。

用餐時段人潮會比較多

有時還要排隊，於是我刻意一點半才去，樓下騎樓的位子沒什麼人，本來拉了椅子就要坐上，後來店員跟我說二樓有冷氣，我心想真是太好了，畢竟八月的中午可不是開玩笑的。

▲二樓的空間比我想像中大一點，座椅也沒排得很擠，五、六張2－4人的方桌為主。

▲餐具自取。

▲桌上的辣椒醬很厲害，綠色的應該是芥末，不過我沒嚐。

▲看了一下除了蝦仁飯和友人推薦的煲湯外，選項算是不少，三人隨便畫一畫就整桌。

招牌蝦仁飯65元

你心目中的蝦仁飯是怎樣我不太清楚，不過這跟我記憶中的台南蝦仁飯有一點差距，倒是和基隆很紅的那家有一點像，總之炸荷包蛋的蛋黃流到蝦仁就是爽，最後就是上面的炸彈，真心覺得炸得非常好，不管是熟度，還是油酥度都非常完美，吃上一整個也不至於太油膩。

▲我們點的是加蝦的110元，上面的酥炸土雞蛋是要另外加20元。

▲蛋黃的熟度恰到好處。

蝦子比台南的火燒蝦大很多

用的好像是白蝦，個頭大且鮮脆，入口滿滿的蝦仁甜，加上淋之在上蝦醬真是蝦上加蝦，以個人來說非常非常非常喜歡，蝦醬淋在白飯上也是一整個大大加分，但建議快點吃，泡太久飯會有一點爛。

辦桌魚翅羹

接下來是我更喜歡的煲湯，尤其是這一碗像宜蘭西魯肉的辦桌魚翅羹，一撈滿滿的白菜、筍絲、香菇、粉翅，鮮中透過兒時記憶的濃濃鹹香，連喝了三大湯匙才心不甘情不願的放下，遞給友人，如果我再訪，應該有一半的原因是為了它。

剝皮辣椒雞湯

同樣是真材實料，雞肉甚至有整整三大塊，剝皮辣椒的甜、鹹、辣完全燉到湯中和雞湯的鮮、香完美結合，剝皮辣椒本身也很夠味，雞肉更是意外的軟嫩。

虱目魚蛤蠣湯

▲整隻虱目魚外，底下的蛤蠣同樣多到爆，虱目魚肉質肥美，也算蠻大塊的。

▲數十個蛤蠣肉質飽嘴，湯頭更是鮮美。

古早味炸排骨

▲炸得很是酥脆，有一點像早期我很愛的某家蜜汁炸雞排。

▲排骨肉雖然沒有特別厚，但咀嚼端的肉味還是相當不錯。

麻辣蔥油嫩雞

▲雞肉算是嫩，皮下的油質也豐富。

▲上面的蔥油醬更是深得我心，就是沒太多的麻辣感。

▲滷大腸蠻大塊的，而且相當入味，沒有怪味也沒有死鹹的味道，配上薑絲蠻涮嘴的。

▲香腸和蒜頭。

▲黃瓜中規中矩，沒有特別的好惡。

紅茶30元

北門蝦仁飯煲湯

地址：台北市大同區天水路2－4號

電話：0965－701900

營業時間：11：30－14：30／17：00－20：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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