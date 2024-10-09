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深入南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元、微脆軟Q越咬越香

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

雖說疫情後因為個人、公司開始有機會接觸大量國外的米其林，但常跟身邊的朋友說，我的最愛依然是小吃，特別是那種老店小滋味，套句舒國治老師說的，速速坐下、速速吃完、速速滿足，南港闞記涼麵這家30多年老店，便是近期在南港老饕帶路下偶然得知，米粉湯、涼麵不錯，黑白切更好。

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▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

離南港車站、捷運站有一小段距離
沒細算但寫台北美食於久沒更新的台北捷運美食地圖中，藍線應該有3000多篇中的3、400篇，倒是南港是相對少，特別是小吃，概因這一帶我真的不熟；幸好這邊有幾位深交多年深諳小吃的老朋友，偶爾從他們口中套出一些他們也不太想說的小吃店，闞記涼麵店，但其實我細細一查，很多人寫過，而且根本是名小吃，實際走下來約是6－8分鐘到南港車站。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲記得那天是平常日的下午一點半左右，店裡店外八九成滿，還有不少等候的外帶客人。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲地板是我喜歡的老店碎石磨石地板，桌子是不鏽鋼相對好清整的白鐵，椅子則是辦桌常見的紅色塑膠椅。

闞記涼麵菜單
點菜單是令人會心一笑的手寫紙，這也是一種老店的溫度，價位上以大台北來說算是合理，不至於太貴，也沒特別便宜，當天是老饕友人帶路，點菜自然全交他決定。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

招牌涼麵（大55元、小45元）
自然得點招牌涼麵，要是我沒記錯這是小份的，網路上的鄉民說這家的涼麵大份量，我倒是看不出哪大，但麵條我是喜歡的微脆微咬勁，麻醬清爽搭配少許的黃瓜，好吃無誤，但台北要找到如此等級的涼麵，應該也不是什麼難事。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

米粉湯（大35元、小25元）
要是我沒記錯，這碗應該也是小的，米粉湯吃粗或愛細因人而異，對我來說壓根是兩樣不一樣的食物，但配黑白切我偏好這種粗米粉；湯是大骨湯，要是我舌頭沒被米其林吃糊了，清爽帶點芹菜香和燙過不少黑白切的「鮮甜」氣息，米粉入口便應聲而斷，該有的米甜不差，但和涼麵一樣，台北要找到此等功力的米粉湯，應該也不難。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

豬血湯25元
這碗CP值不低，因為豬血給得不少，裡面還有少許脆口的腸段，豬血湯必需有的韭菜也給的不少，湯頭大骨加上一點酸菜的甜酸香，硬是比米粉湯更鮮美，雖然兩者應該用的是同一種湯底，豬血軟糯透著入口的1、2口脆，相對涼麵、米粉湯更有記憶點。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

乾餛飩55元
大概有8個左右，以餛飩來說算是飽嘴，內餡美味口感微緊實，比較特別的是一般餛飩基本上全肉，但這家感覺有一點像用餃子的餡，淋上的醬汁應該是黑白切用的，帶點蒜味的醬油膏，搭配一點微燙過的豆芽。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

滿滿一大盤豬肺30元
豬肺在我兒時的記憶，通常是整鍋黑白切最便宜的，主因在於它不好清洗，處理不易，又容易發臭，有時豬肉商根本是用送的，但現今的環境大家物質豐富了，此類黑白切越來越少見，闞記涼麵處理的極好，氣管的微脆、肺片的軟Q半點不好的味道也沒有，淋上蒜味醬油膏配上薑絲，滿滿兒時市場、路邊攤車的回憶，這一味，我愛、我好喜歡！

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

燙豬肝60元
這裡的燙豬肝份量也不少，軟嫩鮮熟度都掌握的不錯，不見血水又不至於乾澀，滑綿之餘滿嘴豬肝特有的內臟甜，淋上同樣的蒜味醬油，更是滋味上的提升。

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲▼南港美食，滿滿古早味的闕記涼麵。（圖／部落客小虎提供）

▲愛吃辣的，桌上的辣椒醬別錯過，同樣是古早味的辣椒醬，帶著多一點的鹹味，和黑白切等內臟就是搭。

闞記涼麵

地址：台北市南港區興華路108號
電話：02－27882391
營業時間：07：00－20：30（周日休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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