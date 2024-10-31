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一中街必買散步甜點！日式厚鬆餅淋上伯爵奶茶珍珠罪惡至極

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

這一間王子神谷日式厚鬆餅看過網友推薦之後就放在口袋名單，目前已搬遷至台中市北區一中街6號，所以這天利用小櫻桃下課之後就帶著她過來買！

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▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

王子神谷日式厚鬆餅菜單

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲除了舒芙蕾之外還多了菠蘿泡芙和飲料。

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲看老闆有用溫度計先測煎台的溫度之後才開始煎鬆餅。

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲看著麵糊從花袋裡擠出一坨坨在煎台上覺得好療癒。

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲擠好之後蓋起來，大概3分鐘左右就翻面。

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲表面上已經出現金黃的焦色，這個斷面澎澎的好可愛。

青檸果香舒芙蕾 110元
怕其他口味太甜膩，所以我點了檸檬口味，舒芙蕾上面淋上檸檬卡士達醬之後再撒上一些檸檬皮絲，酸甜適中不甜膩，口感軟綿細緻又濕潤，但是沒有舒芙蕾的空氣感，也不是入口即化那種口感；總之它是好吃的，但它的口味其實不像舒芙蕾，反而比較像鬆餅。

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

伯爵奶茶舒芙蕾 135元
這天因為接著就要吃晚餐了，我怕小櫻桃晚餐吃不下，所以我只點了一份，這道是朋友點的，他說珍珠QQ的不會軟爛，不過吃到最後會覺得有點膩，有興趣的人可以參考一下！

▲▼一中街超人氣散步甜食，王子神谷日式厚鬆餅。（圖／部落客飛天璇提供）

王子神谷日式厚鬆餅

地址：台中市北區一中街6號
電話：0919－481617
營業時間：平日13：30－21：30／假日13：00－21：30

飛天璇
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