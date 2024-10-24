開箱曼谷機場員工餐廳！高CP值爽嗑泰國道地美食　24小時不打烊

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

泰國曼谷素萬那普機場Suvarnabhumi Airport有一間隱藏版美食Magic Food Point，是曼谷機場的員工餐廳，而且24小時營業！特別之處當然不只因為它是24小時營業，最大的重點是它的餐點都非常便宜，如果你不想在3樓美食街吃貴參參的食物的話，可以來Magic Food Point花小小錢吃得開開心心。

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▲抵達曼谷素萬那普機場Suvarnabhumi Airport後，如果肚子餓了但是預算又不高的話，先來吃個B級美食，從8號出口出來就可以直接搭乘手扶梯往一樓。

▲到一樓之後往左邊走，沿著指標就可以看到Magic Food Point，貼心提醒：記得手推車是不能推進去的。

曼谷機場Magic Food Point環境

▲雖然是員工餐廳，但是其實也有開放一般人進來用餐。

▲一進來之後先找到用餐座位，尖峰時段用餐的人會比較多，可能要稍微等一下。

曼谷機場Magic Food Point用餐方式

Magic Food Point和泰國很多商場一樣，美食街是不收現金的，需要先到櫃檯買餐券，這個餐券其實就是儲值卡，吃完飯後沒用完的錢都可以退費，建議可以一次儲值200元，用不完再退就好，才不會因為不夠要再跑一次。

餐廳位置環境

裡面的美食攤位就是像百貨公司美食街的設計，一攤一攤的，重點是這邊的餐點真的很便宜，每一道都不會超過100泰銖，這個還是漲價過後的！之前更便宜，大概50泰銖就可以吃飽了。

曼谷機場Magic Food Point餐點

▲這個是兩人份的，很誇張吧？真的是餓到就卯起來點，記得沒錯的話，這一桌好像只要300～400泰銖，全部都是很在地的泰國美食。

泰式炒河粉

我有某位朋友，每次和他到泰國，只要餐廳有賣帕泰（Phadthai）他一定會點！Phadthai就是泰式炒河粉，會放很多生豆芽和韭菜，然後還有花生粉，是說這蝦子也很大隻，很有誠意。

米粉湯

至於我喜歡吃米粉湯，泰國米粉湯有酸辣米粉湯和船麵，船麵就比較不會辣，要吃之前可以加上大把大把的魚露、糖和辣椒粉，有的還會加上新鮮檸檬汁，裡面除了米粉之外還會加上蒜酥、花生碎和油炸餅。

炒青菜

▲炒青菜也不隨便，芥蘭、玉米筍、菇菇、花椰菜、紅蘿蔔、高麗菜，補充滿滿的纖維質。

烤沙嗲

▲在曼谷街邊都有賣沙嗲的攤子，不過個人腸胃比較敏感，所以我不敢在泰國吃路邊攤，沙嗲也是很有水準的，而且份量也不少。

▲這盤不到100泰銖，下面還有青菜，是不是很誇張！而且不是因為便宜就隨便，是真的好吃。

▲飲料也都不貴，泰國一年四季如夏，所以飲料一定要喝好喝滿。

曼谷機場Magic Food Point評論

畢竟是美食街類型的員工餐廳，所以Magic Food Point餐點沒有一般美食餐廳那麼精緻，但是味道是好吃的，而且以這個價格來說，真的是100泰銖就可以吃得飽飽的銅板美食！

▲除了Magic Food Point之外，二樓的泰國奶茶第一品牌ChaTraMue也喝得到，在三樓的出口出來就可以看到。

Magic Food Point 機場奇蹟美食街

地址：1FL. Suvarnabhumi International Airport 10250, Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan 10250泰國

營業時間：24小時

飛天璇

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