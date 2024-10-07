台灣500碗推薦「手打烏龍麵」口感軟溜Q彈！麻辣鍋麵香氣有夠濃郁

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

徐家莊手打麵是台中北平路很超人氣的排隊美食，他們家的烏龍麵在台中應該算是數一數二的，今年也得到台灣500碗的認證。以前還在北平路跑跳的時候最常吃的就是老向麵店和徐家莊手打麵，這天剛好朋友來北屯，我也趁機帶朋友來回味一下，結果朋友也說很好吃！

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徐家莊手打麵在哪裡

徐家莊手打麵位於北平路接近河北路口，招牌真的是數十年如一日啊！如果是開車來的朋友，看到右手邊的徐家莊之後左轉河北路左手邊就有一個河北停車場。

▲徐家莊手打麵店裡的主打商品就是手打烏龍麵，最厲害的就是吃起來很Q，就算外帶回家也不會影響口感。

麻辣鍋麵

麻辣鍋麵裡面有豬肉、豆腐、鴨血和高麗菜。其實我覺得配料少了很多，早年吃的時候裡面還有加魚板和大腸頭耶！而且湯頭還有辣椒乾，現在變得簡單許多。

不過麵一樣很Q就是了，他們家的烏龍麵真的是晶瑩剔透的感覺，吃起來非常的滑溜Q彈，吃起來不會粉粉的。湯頭很像麻辣火鍋的湯頭，喝起來很濃郁，而且還有花椒的香氣，大概有中辣的程度。以前吃徐家莊的麻辣鍋麵時，總是辣到直冒汗，不過這幾年下來我的嗜辣功力已經今非昔比，這湯頭真的是輕輕鬆鬆了。

老徐炒麵

這道就只有豬肉和高麗菜，醬香氣很濃郁，而且鍋氣很足，朋友說好吃！

酢醬皮蛋豆腐

酢醬皮蛋豆腐也是他們家的招牌，簡單的皮蛋豆腐再加上酢醬。朋友說這個應該攪拌一下才吃，但是我個人習慣直接吃，後來才知道原來每個人的用餐習性完全不一樣啊！因為有酢醬的關係，口感豐富許多，不過鹹度也比較高就是了。

炒青菜

比較常吃到的炒青菜是高麗菜和空心菜，大火炒的鍋氣特別明顯。

豬肝

其他小菜都在冰箱自己拿哦！覺得豬肝有辦法做得這麼嫩真的很不簡單啊！

什錦炒麵

這是我們之前常叫的一道，料非常的多，而且海鮮種類也很多。這道調味料下的比較多，整體而言味道也比較重，滿適合重口味的人。

麻油藥膳雞麵

這也是另一道適合冬天進補的美食，使用的是雞胸的部份，但是肉質軟嫩吃起來不柴，味道比我們一般吃的麻油雞還淡一點，這樣一來也比較不會搶了烏龍麵的風采。

什錦煨麵

這道跟第一道什錦炒麵用的食材其實是一樣的，只不過一道是乾的、一道是湯的，這道湯頭很清淡，但是也很鮮甜。

徐家莊手打麵評論

這家徐家莊手打麵陪伴我們大概有20年的歷史了，從寫部落格的初期我就介紹過一次，北平路的小吃美食吃過一間又一間，我還是最愛吃這家，前陣子徐家莊手打麵也獲得台灣500碗的推薦，所以我也趁機再訪，順便把文章也更新一下。

菜單價格

菜單如下，前陣子再訪發現菜單調整很多，現在還多了煎餅。如果不知道要點什麼的話，可以參考品項旁邊的人氣或是特別選項。

徐家莊手打麵

地址：台中市北屯區北平路三段135號

電話：04－22301838

營業時間：11：00－14：00、17：00－20：30（周一公休）

飛天璇

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