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獼猴泡湯名場面在這！函館熱帶植物園參觀指南　夏天也能餵猴泡腳

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞獼猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

位於湯之川溫泉的函館市熱帶植物園飼養了很多的猴子，冬天的時候猴子會窩在溫泉池子裡面泡溫泉，可愛的模樣吸引了很多人專程來訪，由於北海道是亞寒帶地區，要看到熱帶植物沒那麼簡單，函館市熱帶植物園就在湯之川溫泉街上，這裡除了觀看猴子泡溫泉之外，也是函館市民觀賞熱帶植物的好去處。

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函館市熱帶植物園交通方式

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

交通超方便的熱帶植物園
函館市熱帶植物園就位於湯川站，下車之後步行大概15分鐘可以抵達，其實湯之川溫泉離函館機場只有5分鐘路程，如果從機場搭巴士到函館車站就會經過湯川溫泉，也可以直接開車過來，這裡都有停車場，想搭函館市公車也很方便，從函館車站前搭乘95、96號公車，在「熱帶植物園前」下車步行約3分鐘就可以抵達。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲車站附近有一個露天的足湯區，即使是7月的北海道，天氣還是涼涼的，泡泡腳很舒服。

函館市熱帶植物園門票

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲函館市熱帶植物園從早上9：30開園，不過因為季節的不同所以關園的時間也不同。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲門票的話，大人是300日圓，小孩是100日圓，上面還印著猴子泡湯的圖案。

函館市熱帶植物園環境介紹

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲一進來就看到草皮上有溜滑梯，看官網介紹這裡也是卡丁車遊樂場。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

水之廣場
這個就是水之廣場，也就是猴子們的活動區域，裡面也設計了很多的空間讓猴子們活動，最旁邊就是溫泉池。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲想餵猴子的話，直接在旁邊的販賣機投幣就可以，要注意除了餅乾之外，其他不能亂餵食。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲7月份的時候來的，夏天的北海道早晚溫差比較大，白天其實已經開始有點曬，所以猴子根本不想泡。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲在這裡看猴子活動看了好一下子，因為他們偶爾會用雙手做出拜託的動作，還會點點頭。

熱帶植物園內部參觀

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

在北海道的熱帶植物們
溫室裡面就是熱帶植物，不過空間並沒有想像中的大就是了。函館市熱帶植物園裡面展示了3000棵熱帶植物，總共有300種，像是木槿花、九重葛和仙人掌等，但是對於生長在亞熱帶地區的台灣人，這些植物並沒有特別吸引人，也因為是熱帶植物展示區的關係，所以裡面有開暖氣。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲熱帶爬蟲類都關在玻璃箱裡了，所以不會恐怖。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲小烏龜數量滿多的。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲走到室外好像還有露天泡湯區，不過這天來的時候是沒有水的，一旁就是大海視野很好。

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲在植物園正門草地區這裡有一個足湯區，都來了當然要泡一下腳。

函館市熱帶植物園評論

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲▼北海道函館市熱帶植物園，冬天欣賞彌猴泡溫泉秀，交通方式及門票費用介紹。（圖／飛天璇提供）

▲從官網下載兩張猴子泡溫泉的照片，冬天泡溫泉畫面看起來好療癒，也難怪很多人會專程而來。（照片來源：北海道官方旅遊網站

函館市熱帶植物園

地址：日本北海道日本北海道函館市湯川町3－1－15
營業時間：09：30－18：00

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