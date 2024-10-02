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台中七期新開幕網美咖啡館！鬧中取靜歐風小庭院　早午餐評價超高

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

Sundate cafe是台中七期的網美咖啡館，純白獨棟建築搭配透明落地窗設計，而且還有一個小庭院，整體環境非常的舒適，而且鬧中取靜，店家不但有提供一般正餐，而且還有早午餐、甜點和飲料，網路上對於Sundate cafe的評價都不錯，不只是一間好拍的網美餐廳而已。

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Sundate cafe地址

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

Sundate cafe位於台中南屯市政南一路，就在頂粵吉品的斜對面而已，這天是下午的時候來的，光線不是很理想，如果早一點來的話比較可能會拍到順光的照片。

Sundate cafe環境

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲側面這裡也很好拍。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

Sundate cafe的裝潢很時尚典雅，有點韓系咖啡館的感覺，好多網美重點都不在食物，專程穿著漂漂亮亮來拍照，所以只點了飲料，一開始我們也以為只有賣飲料，後來才知道也有賣一般餐點和甜點。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從一樓往二樓這個樓梯就是最佳拍照點，尤其是運用整個光影變化就可以拍出很美的照片。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲二樓也很漂亮，如果坐在窗邊的話，看出去就是整片綠意，享受台中七期的片刻寧靜。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲等餐的空檔可以到戶外走走，不過服務人員有說要入座之後才可以拍照。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

Sundate cafe菜單

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

Sundate cafe早午餐

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲鮮蝦酪梨酸種麵包。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲厚豬五花培根酸種。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲莓果碗。

我們這天來的時候，早午餐都賣完了，是說我們其實也吃不下了。照片是友人裕提供，他對早午餐的評價很高，也感謝他提供了部份環境的照片。

Sundate cafe甜點

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲本和香糖烤布丁。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲肉桂捲。兩道甜點還OK，布丁對我來說口感稍微偏扎實了點。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲美式黑咖啡。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲1+1咖啡。

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲▼台中南屯，Sundate cafe．七期獨棟純白落地窗建築，還有大片庭院戶外美拍。（圖／飛天璇的口袋提供）

Sundate cafe評論
以環境來說我覺得Sundate cafe確實是很厲害，而且工作人員服務也很好，飲料的部份我個人是喝1+1咖啡，不管是Espresso或是Cappuccino都覺得不錯，餐點部份，甜點我覺得不是很有記憶點，相較之下好像早午餐的評價是比較好的。

Sundate cafe

地址：臺灣台中台中市西屯區市政南一路329號
營業時間：09：00－20：00
店家電話：0912－109329

飛天璇
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