穿梭於楓紅溪谷間！朝聖「只見線」日本最美紅葉美景鐵道

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

奧會津地區位於尾瀨高原裡，而JR只見線就是穿梭在奧會津地區的鐵路線，可以看見原生態風景和險峻的溪谷相映成趣，只見線也是2008年日本經濟新聞NIKKEI PLUS1 選為「紅葉之美鐵道路線十大」第一名，2003年「最美雪景地方鐵道」第三名。很多旅人慕名而來，只為捕捉只見線火車經過的那一瞬間。

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福島簡介

簡單介紹一下福島這個地方，福島位於日本的東北，算是東北六縣之一，從台灣前往福島有很多種方式，我們這次是從台北到成田，出了成田機場之後，搭乘JR特急前往東京，然後再換JR新幹線列車轉往郡山，車程大概是2至3個小時，在新幹線上可以休息一下補個眠。

▲會津若松站，搭乘早上6：00的JR，7：37會抵達「會津宮下站」，沿著指標往國道252號前進，大約20分鐘的時間就可以抵達「道の駅尾瀨街道みしま宿」。

▲搭乘事先預訂的車子，從前一晚住宿的瀞流之宿KAWACHI直接過來，車程大概不到10分鐘，目前奧會津地區針對遊客有推出計程車周遊方案，2人成行就可以包車。

▲如果中間還有些時間的話，可以逛逛裡面的商店街。

▲只見線是連結日本福島會津若松市的會津若松車站和新潟魚沼市的小出車站的JR東日本鐵道路線。

▲「道の駅尾瀬街道みしま宿」旁就是通往攝影點的「只見川ビューポイント遊歩道」。

▲光是在橋邊拍到的景色就覺得很美，這天天氣有點陰冷的，雲裡來霧裡去的，所以半山腰出現餘煙裊裊的景色。

▲依據指示沿著隧道旁邊的小山坡爬上去，坡度不算陡。

▲沿著山坡往上爬，有B、C、D三個拍照景點，首先遇到的是「第一只見川橋梁C」。

▲從這個地方往前方看，就是「第一只見川橋梁C」，可惜這天天氣不是很好，所以能見度不高，天空有些灰灰的。

▲11月初的時候來剛好是深秋時節，依稀可以看到很多樹木都已經變成紅葉。



▲再往上爬一小段，就可以抵達「第二只見川橋梁D」，已經看到很多攝影愛好者架著腳架等候著火車經過了。

▲第一班火車是9：07從右到左經過（由會津若松方向過來的）。

▲第二班火車是9：16從左到右經過，千萬別等火車出現之後才拿起相機，不然你只會拍到火車尾。

▲因為接下來還有其他的景點，所以我們慢慢走下山，光是小徑兩旁的楓紅就叫人覺得美不勝收了。

▲回程到「道の駅尾瀬街道みしま宿」記得採買一下伴手禮哦！不管吃的、喝的、用的都有。

▲接著我們來到位於不遠處的三島町生活工藝館，主要是展示出售以奧會津編織的各種手工藝品。



▲像是用山葡萄皮、木天蓼和Hiroro草編製的籃子、笸籮，還有用會津桐製作的櫃子和木屐。

▲據說會津地區的人民會在家中女兒出生的時候種一棵桐樹，桐樹的材質比較緊密，無論是硬度還是光澤都是數一數二的上品。

▲柳津縣立自然公園有21景。

▲另外一座橋墩，很有英國鄉村風情，這樣黃、綠、紅交織，也是一種很漸層又很立體的美。



▲這個聚落位於金山町（所澤市），因為房子的關係，從高處俯瞰很像小矮人的家，有種與世隔絕的感覺。

▲午餐我們到金山町有名的食堂「おふくろ．OFUKURO」。

▲這裡是大志地區，也是只見線鐵道很好拍攝的景點之一。

▲接著我們來到喰丸小學，這個學校目前已經廢校了，自從廢校之後就成為很多電影的拍攝地點。

▲雖是如此，光是建築物本身就讓人覺得很美，尤其四周很乾淨，學校座落於山角下，四周都沒有圍籬。

▲沿途經過的都是楓紅，真的不虛此行。

道の駅尾瀨街道みしま宿

地址：Fukushima, Onuma District, Mishima, 三島町Kawai, 天屋原610

電話：+81 241－48－5677

營業時間：8：00－18：00

飛天璇

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