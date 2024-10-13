埔里肉圓評比！盤點5家在地老店　碗裡留料加大骨湯才是道地吃法

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

曾幾何時，肉圓成了埔里必吃美食，名氣最大最難排的應該就是菊肉圓，明明Google上面寫營業到5點，但是每次來都已經售完，有夠殘念，據說光是一個埔里鎮就有20至30間肉圓店，我們每次來都會選擇一間沒吃過的肉圓比一比，這篇整理了5家好吃的埔里肉圓。

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埔里肉圓推薦

菊肉圓

菊肉圓

這天在菊肉圓一開始營業就來排隊，順利解鎖，內餡就是筍丁和瘦肉，它的瘦肉不是絞肉而是肉塊，而且筍子脆脆的，吃完之後可以把大骨湯倒入碗裡，連同碗裡剩下的料和醬汁一起喝掉，如果不想喝大骨湯的也可以點肉羹湯，一碗35元也不貴，而且料也滿多的，湯頭也不會太稠。（繼續閱讀）

地址：南投縣埔里鎮西安路一段33號

電話：04－92992111

營業時間：11：30－17：00（星期二公休）

阿甲肉丸

阿甲肉丸

阿甲肉丸位於埔里鎮西安路，已經在地營業超過70個年頭，是很多埔里人的下午茶點心，裝潢非常簡單，看的出來生意很好，似乎很多外地遊子在收假前都會先繞過來解解饞，這個瘦肉應該是有醃過，吃起來味道十足，目前已經傳承至第四代，但是他們有著一甲子不變的堅持口感，有到埔里的話推薦來試。（繼續閱讀）

地址：南投縣埔里鎮西安路一段149號

電話：04－92985022

營業時間：14：00－19：00

有利肉圓

有利肉圓

內餡就是筍丁和絞肉，絞肉不會太肥，而且筍丁也給的很多，整體口味鹹淡適中，加了辣椒之後覺得又更好吃了，除了肉香和菜香之外還有鹹甜微辣的滋味，層次感也不同，肉圓吃完之後記得留一點料再大骨湯，這才是在地人的吃法。（繼續閱讀）

地址：南投縣埔里鎮中山路二段146號

電話：04－92424836

營業時間：15：30－22：00

阿開肉圓

阿開肉圓

隱藏在巷子裡的肉圓店，肉圓吃起來還滿軟Q的，是我喜歡的口感，而且肉餡是以絞肉為主帶點筍丁，味道不到驚艷，不過還滿順口的，店裡寫有告示牌教導大家埔里人吃肉圓正確的吃法，記得留點料然後再加大骨湯，這樣碗裡的料就會吃得乾乾淨淨。（繼續閱讀）

地址：南投縣埔里鎮南盛街41號

電話：04－92986964

營業時間：9：00－19：00

施家肉圓

施家肉圓

肉圓淋上了醬油膏、米醬再加了點香菜提味、敢吃辣的朋友可以再放一些特製辣椒醬，應該會更提味，相較於其他的肉圓來說，施家肉丸的皮比較偏厚了一些，不過口感還滿Q的，內餡就是瘦豬肉和筍子，以肉圓來說，口味算是比較清爽，雖然不是很驚艷的口感，不過吃起來滿順口的。（繼續閱讀）

地址：南投縣埔里鎮民富路26號

電話：0937－781545

營業時間：8：00－18：30

飛天璇

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