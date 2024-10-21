桃園龜山超隱密土雞城！平日只接預約客　放山雞Q彈肥嫩肉質鮮甜

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

這間位於桃園龜山的逗陣來土雞城，開在很荒郊野外的地方，雞都是店家自己養的，而且直接在神明廳裡面用餐，非常接地氣，推薦必點就是他們家自己養的土雞，口感很Q彈肥嫩單吃就很好吃，甜度很高，還有許多野味可以搭配，最後再來碗溫順的竹筍雞湯來結尾。

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逗陣來土雞城地址

▲逗陣來土雞城位於龜山區大同路，感覺附近好像是登山步道之類的，沒想到會有一間土雞城。

逗陣來土雞城停車場

▲因為交通比較不方便，所以建議開車來，餐廳前面廣場就是停車場。

逗陣來土雞城環境

▲這個就是逗陣來土雞城的用餐區，現在平日只接預約的客人。

逗陣來土雞城菜單

逗陣來土雞城餐點

黃金雞油麵線

這道雞油麵線和傳統的作法不太一樣，吃起來比較不會那麼油膩，沒有過多的調味料，油蔥酥增添了香氣，口味比較清爽一點，不過還滿耐吃的。

香酥溪哥



菜脯煎土雞初蛋

不知道什麼是土雞初蛋，但是很有古早味是真的，有一點焦香而且油膩感不會太高。

豆香檳榔花

很少在熱炒店吃到檳榔花，還加了美人菇下去炒，口感還滿清脆爽口的，其實很像筍子。

▲香酥班甲，班甲就是斑鳩，真的是非常野味，吃起來香酥味比較重，有點像在吃鹹酥雞、居然還滿涮嘴的。

白斬土雞

來到土雞城，當然必點的就是土雞，這個真的是放山雞無誤，口感很Q彈肥嫩單吃就很好吃，甜度很高。

▲可以再沾點店家附的蒜蓉辣椒醬會更提味。

冷筍沙拉

闆娘後來端出這盤冷筍沙拉說是招待的，這個擺盤根本就是在吃流水席的樣子，很接地氣，夏天的冷筍最好吃。

竹筍雞湯

雞湯真的是很清爽溫潤，沒有過多的調味料，喝起來很健康的感覺，而且筍子也很清脆！

逗陣來土雞城評論

逗陣來土雞城雖然平日沒什麼客人，雖然用餐環境比較簡樸，不過覺得闆娘人還滿客氣的，有點像到了朋友家作客的感覺，這天點得有點多，朋友還把部份吃不完的打包了，這樣一群人一起吃合菜的感覺很好。

逗陣來土雞城

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03－3508709

營業時間：11：00至21：00

飛天璇

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